Это когда филе - с ряженкой и помидорами

Команда людей, которые готовят не только для себя, но и для этой рубрики, ширится. В нее входят не профессиональные повара, а просто любители готовить. Один из них - GG - сейчас активно осваивает принципы правильного питания. Снижает калорийность блюд, ничего не жарит. Сегодня от него - вариант приготовления курятины.

Белое мясо любит соусы и помидоры

Крупное филе порезал на ломти поперек, отбил. Посолил, поперчил.

В мисочку налил ряженку, в которую добавил самую малость соли, а также несколько зубков чеснока, пропущенных через пресс. Все перемешал. Нарезал крупные помидоры - сначала на половинки, а потом на ломтики поперек. Толщина - 8-10 мм. Последнее приготовление - натереть сыр, который хорошо плавится.

Дальше противень следует застелить пекарской бумагой. На нее разложить курятину. Затем - по ложке соуса из ряженки, который надо равномерно распределить по каждому ломтику. Поверх - помидоры, на них - сыр. Запекать при температуре 180 градусов около 40 минут.

Ингредиенты

На 1 кг филе - 3 средних помидора, 2/3 стакана ряженки, 3 зубка чеснока, 250-300 г сыра.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ