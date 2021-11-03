Об открытых участках теплотрассы, расположенной сзади дома № 169 по ул. Баймагамбетова, недалеко от рестобара «Р-10», сообщил «НГ» житель Костаная Василий ДЕРБУШ.

Ул. Баймагамбетова, 169. Трубы за домом открыты с одной стороны теплотрассы...

- Большой участок теплотрассы проходит за домом, - пояснил он. - В одних местах изоляция очень ветхая, в других ее нет совсем. Я часто хожу в этом районе города, давно заметил плохую изоляцию на трубах, решил обратиться к вам.

и с другой

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели большой участок теплотрассы, на котором частично не было рубероида, частично изоляция совсем стерлась.

Трубы рядом с домом № 13 в 9-м мкр-н хорошо изолировали

Трубы в 9-м микрорайоне, возле дома № 13, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК добротно изолировали.

Изоляция появилась на участке длиной около 10 м

Мы также проверили двор домов №№ 5 и 5 «А» в 9-м микрорайоне - свалку, о которой «НГ» тоже писала две недели назад, так и не убрали.

Свалка во дворе домов №№ 5 и 5 «А» так и лежит за мусорными баками

С левой стороны баков куча мусора тоже никуда не исчезла

Фото Андрея СКИБЫ

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