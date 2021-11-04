Писатель, поэт и летописец - как история страны отразилась на жизни одного человека

Совсем недавно ушел из жизни наш земляк Петр Максимович Черныш, человек, проживший богатую неординарными событиями жизнь, в которой были памятные встречи и горькие разлуки, слезы радости и печали, вдохновение и разочарование. 25 лет он был членом бюро обкома партии - органа, руководящего в то время всеми сторонами политической, хозяйственной, социальной и культурной жизни области, почетным гражданином которой он стал.

В президиуме совещания. Черныш, Зубко, Лемперт. Конец 1970-х годов

Многие запомнили Петра Максимовича по его поэтическим сборникам: «Листопад», «Кустанайские зори», другие - по книгам, посвященным комсомолу: «Было такое, ребята»; третьи - по книгам о работе партийной элиты: «Эпоха Бородина. Время Демиденко»; «А. М. Бородин в воспоминаниях современников». Я лично благодарна ему за подаренные в 2001 году «Очерки истории Кустанайской области».

Петр Черныш создал книгу своей судьбы, в которой рассказал об отшумевшем времени и его особенностях, об ушедших и еще здравствующих людях.

Народная артистка ССР Бибигуль Тулегенов в кабинете Демиденко

Родился он 18 августа 1937 года в селе Ново-Покровка Узункольского района. В семье рядовых колхозников был девятым ребенком. Его дед Емельян с многодетной семьей переехал в эти края из Черниговской губернии в 1893 году и стал одним из первооснователей села. Отец Максим Емельянович всегда с благодарностью вспоминал, как нищим переселенцам оказывали неоценимую помощь местные казахи, среди которых у семьи появилось немало друзей - тамыров. Семья отца до революции имела несколько арендованных десятин земли, разводили в хозяйстве скот, птицу, имели волов для пахоты и лошадь для разъездов. С началом Первой мировой войны отец был мобилизован, попал в Польше в окружение и 5 лет отстрадал в немецком рабстве. Вернулся домой в 1920 году, где ждали жена и дочка, а потом появились другие братья и сестры Петра Максимовича. Голод 1930-1933 годов довел семью до порога отчаяния. Трудно было родителям ставить ораву детей на ноги, но сумели не только вырастить, но и дать всем тот заряд, который помог им чего-то добиться.

Одно из первых детских воспоминаний Петра - слезы на проводах односельчан, а потом и братьев на Великую Отечественную. Отец заведовал молочной фермой (не призвали по возрасту). Все, что можно было, отдавали на фронт: деньги, кожухи, валенки, варежки, продукты. Сняли даже полотенце с украинской вышивкой, которое обрамляло икону. Дверь в одну из двух комнат зимой была забита для экономии топлива, два маленьких окошка покрыты толстой наледью, половину жилой комнаты занимала печка, вместе с семьей зимовали теленок и ягнята. Во время скромных трапез все теснились за столом. На почетном месте - отец. Мать наливала затирку или ставила на стол картошку, реже - любимые отцом галушки. Ели всегда из одной большой миски самодельными деревянными ложками. Тогда все было большей частью самодельное: утварь, одежда, обувь, продукты питания.

Семья: жена Елена Карловна, сын Валерий и дочь Ирина. 1994 г.

В школу пошел в 7 лет, в деревенском домишке выделена была одна комнатка для первоклашек. Ни букваря, ни тетрадей, ни мела, ни часов, ни школьного звонка, это была учеба в суровых военных условиях - шел 1944 год. Вместо тетради - книги и газеты, чернила делали из пережженной глины, паслена, сажи, свеклы. Вместо чернильниц - пузырьки, к палочке нитками привязывали перо, и ручка готова. Учился Петр поначалу посредственно, но семилетку окончил в 1951 году круглым отличником.

На семейном совете решили отправить его продолжить учебу к сестре Нине Максимовне в Урицк, где имелась средняя школа. Ученикам повезло: среди урицких учителей было много ссыльных, людей неординарных, из первых шеренг культурной элиты страны. На улицах Урицка Петр Черныш не раз встречал хорошо одетую женщину в сопровождении двух мужчин. Люди шептались: «Это террористка Каплан». Лишь через много лет он узнал истинную правду об урицкой узнице: ею была не Каплан, а «шпионка», жена Молотова Полина Жемчужина. В июне 1954-го, после торжественного выпускного вечера пошел Петр пешком с котомкой, в которой лежал заветный аттестат зрелости, в Ново-Покровку. Шел и думал о своей мечте - стать летчиком! Позже выяснилось, что шансов стать курсантом Троицкого авиаучилища не было никаких, не прошел бы по зрению.

На трибуне вместе с Поротиковым и Струковым. Конец 1970-х годов

А посему стал первокурсником литературного факультета Кустанайского учительского института им. А. Иманова. Стипендии не было, общежития тоже, от родителей - пара мешков картошки и мешок муки. На остальное зарабатывал, разгружая вагоны и пиля дрова частным лицам. Жил на квартире у родителей дважды Героя Советского Союза Леоднида Беды - Игната Яковлевича и Марии Антоновны.

С народным артистом СССР Николаем Крючковым

Материальная база института была слабовата. Учились в старом здании бывшей до революции начальной школы, аудитории были малы, да и тех не хватало. Из транспорта вуз имел одну лошадь. Студентов гоняли по всему городу: учились в школе им. Кирова, в Доме учителя, в школе им. Пушкина, в профтехучилище. В то же время возводилось здание пединститута, где студенты провели немало субботников. Больное место - нехватка высококвалифицированных кадров, но эрудиты были! Черныш вспоминает уникального человека, знатока русского языка Б. В. Европейцева, окончившего филологический факультет МГУ, он читал курс современного русского языка с видимым удовольствием, демонстрируя великолепные образцы неиспорченной речи, безупречной стилистики, богатейшего словарного запаса и приемов ораторского мастерства. Именно в институте укрепился у Петра Максимовича приобретенный еще в школе комсомольский общественный багаж.

В августе 1959 года новоиспеченный преподаватель приехал на место своей работы в Урицк, преподавал в 6-8-х классах литературу. Да так, что завуч, посетившая его урок, заявила при всех: «У вас прекрасное будущее, я приду к вам еще на уроки лишь за тем, чтобы послушать и поучиться у вас». Учительствовать пришлось недолго, вскоре секретарь обкома комсомола В. Г. Малехоньков пригласил его на работу в обком. Весной 1960 года Петра Максимовича утвердили заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации.

Самое интересное в новом деле, как он отмечал, не занудливое бумагописание, а командировки по районам области. В ноябре 1963 года 1-й секретарь обкома партии А. М. Бородин предложил Чернышу возглавить комсомол области. У Петра Максимовича была семья, рос сын Валерий. Трудовые будни комсомольской работы заключались в налаживании работы с молодыми целинниками. Шла стройка жилья, производственных объектов: МТМ, ферм, зернохранилищ, кормоцехов, молокозаводов. На селе возводили школы, клубы, Дома культуры, библиотеки. Надо было тянуть дороги, электросети, строить телетрансляторы, другие коммуникации. Надо было сеять и убирать, хранить хлеб. В те годы разворачивались всесоюзные и республиканские комсомольские стройки: горно-обогатительные комбинаты и города Рудный, Джетыгара, Лисаковск, Аркалык и бокситовые рудники, Кустанайский камвольно-суконный комбинат. Черныш называет имена тех, с кем трудился и мечтал: Яков Шмидт, Борис Темников, Виктор Руднев, Багила Шендаулова, Виктор Ремезов, Вера Семенова, Михаил Журавлев, Леонид Телятников, Евгений Аман, Юрий Пластовец, Людмила Мацупа, Анатолий Дирксен, Андрей Башков, Валерий Вишниченко, Любовь Конвисарева.

Во время обмена партдокументов в обкоме партии. Бородин, Черныш, Жаныбеков. Февраль 1973 г.

В 1971 году Черныша утвердили заведующим отделом организационно-партийной работы обкома партии. Это был ведущий отдел обкома, в его ведении находились кадры, которые «решают все». До 1981 года Петр Максимович работал под руководством Бородина. Черныш вспоминал, как 1-й секретарь ЦК Компартии Казахстана на бюро обкома обвинил кустанайцев в саботаже, потребовал прекратить работу с кукурузой и все силы «бросить на хлеб». Выслушав гостя, Андрей Михайлович спокойно, но твердо заявил, что в сложившейся ситуации надо делать то, что позволяет природа, иначе и без кормов можно остаться. Высокий гость стал угрожать снятием «непокорного» с должности, и только неожиданный уход Хрущева, с которым у Бородина были натянутые отношения, изменил ситуацию. Приход к власти Брежнева укрепил позиции кустанайского лидера, которого кремлевский хозяин хорошо знал и высоко ценил.

Первые секретари обкома комсомола разных лет: Медведев, Сидорова, Шмидт, Черныш, Пластовец. 1978 г.

В 1988 году Петр Черныш оказался в архиве. Работая с архивными источниками, он создал очерки истории Боровского, Орджоникидзевского, Камышнинского, Семиозерного, Федоровского районов, историю фабрики «Большевичка». Самой последней работой Петра Максимовича в 1997 году стала история самих архивных учреждений области.

Фото из книги «Эпоха Бородина. Время Демиденко»