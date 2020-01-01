Чем государство может помочь домостроительному комбинату

Этот вопрос на днях обсудили в областной палате предпринимателей, куда обратилось руководство ТОО «Костанай МБИ». Предприятие выпускает товарный бетон, изделия из него, но при этом в первую очередь рассчитано на обеспечение панельного домостроения. А вот оно-то сейчас в области представлено мало.

Современный панельный дом в костанайском микрорайоне Аэропорт / Фото hcsbk.kz

Не то чтобы дома плохи или выглядят несовременно, не то чтобы горожане жаловались на какие-то особенности крупнопанельного жилья, но ведь почти нет его в новых микрорайонах того же областного центра, например. Доминирует кирпич.

На заседании Комитета по вопросам строительства палаты предпринимателей, информирует ее пресс-служба, представители ТОО «Костанай МБИ» сообщали, что «предприятие загружено лишь на 30%», хотя у них «есть возможность в значительной степени обеспечить потребности строительного рынка области».

На что рассчитывает бизнес, обращаясь в НПП, если работает сегодня в одной из самых конкурентных отраслей экономики, спросил корреспондент «НГ» директора домостроительного комбината Владимира АННЕНКО. Тот для начала обратил внимание на то, что в этой действительно высококонкурентной сфере, однако, очень солидно представлено своими жилищными программами государство. И задачи, которые оно ставит (обеспечить население квартирами в быстрейшие сроки), вполне ориентированы на особенности крупнопанельного строительства. Оно ведь недаром было в чести в СССР, когда жилье сдавалось в гигантских масштабах и все комбинаты были загружены.

Что требуется для того, чтобы социальное жилье строилось нынче не только из кирпича? Включенность в тему заказчика, то есть местных исполнительных органов, дающих архитектурно-планировочные задания. А уж от них пойдет разворачиваться цепочка к проектным конторам, строительным организациям. Интерес у акиматов здесь один: панели - это ускорение строительства жилья.

Это все, конечно, теория и пожелания. Но существуют и реальные рычаги, побуждающие местную власть к действию, отметил Анненко. На заседании в палате предпринимателей говорилось, что в Государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы отмечено, что в 2022 году необходимо использовать не менее 50% продукции домостроительных комбинатов. А в Дорожной карте по развитию домостроительных комбинатов (есть и такая госпрограмма) за 2021-2025 годы предписано увеличить загрузку конкретно домостроительного комбината ТОО «Костанай МБИ» более чем вдвое: с 21 тыс. кв. м до 56 тыс. кв. м.

Содействие ДСК через такого рода программы возможно в РК при условии высокой доли казахстанских материалов в его продукции. В заседании участвовал директор региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияр КУЗЕНБАЕВ. По его мнению, «проблема актуальная, и многие вопросы можно отрегулировать при участии местных исполнительных органов». Он сообщил участникам мероприятия, что поднятый ТОО «Костанай МБИ» вопрос будет в ближайшее время вынесен на рассмотрение региональной комиссии по контролю местного содержания в государственных закупках.