Какие работы еще можно и нужно сделать на своих участках до наступления больших холодов

Начало ноября - время, когда большинство дачников уже забросили свои участки до весны, пожинают урожай, а о новом и не помышляют. Но самые отчаянные и нетерпеливые огородники придумали подзимний посев овощей и цветов. Да и об укрытии царицы цветов (розы) - сейчас самое время позаботиться.

Укрываем розы

Благоухающая и эффектная роза - теплолюбивая садовая культура, с трудом выдерживающая даже непродолжительные морозы. Что уже говорить о нашей полугодовой зиме с лютыми холодами, сухими ветрами и перепадами температур. Поэтому, чтобы весной вы не обнаружили кусты роз почерневшими, а значит, погибшими, придется потрудиться и закутать свою красавицу основательно. И перевернутым ведром или пластиковым ящиком здесь не обойтись.

Этапы укрытия воздушно-сухим способом осенью и результат при весеннем снятии защиты / Фото автора

Укрытию кустов роз должен предшествовать ряд мероприятий, который подготовит растение к зимовке. Некоторые из них сейчас уже поздно проводить, но на будущее имейте в виду. Во второй половине сентября подкормите розу безазотным комплексным удобрением с содержанием калия, магния и фосфора (калимагнезия, суперфосфат, специализированное «Осеннее»). Эти микроэлементы способствуют вызреванию и одревеснению побегов, росту корневой системы. Если осень сухая, то в начале октября сделайте последний влагозарядный полив. В дальнейшем полив не потребуется, роза должна подсушиться и самостоятельно уйти в период покоя.

Как правило, если роза здоровая, то зеленая листва на кустах держится до самых морозов. Поэтому после первых минусовых температур необходимо состричь (не обрывать) всю листву, особенно в нижней части побегов, сгрести все опавшие больные листья с пятнистостью и сорняки. В то же время острым секатором проведите обрезку побегов. У чайно-гибридных и роз типа флорибунда оставляют крепкие ветви длиной 20-30 см с 5-7 почками на каждой. Полностью удаляют больные, поломанные, невызревшие и нежелательные побеги, делая срез под углом 45 градусов, чтобы вода не застаивалась на месте среза. Плетистые сорта роз с длинными и гибкими побегами в теплые дни пригибают и пришпиливают к земле. Желательно укладывать их не на голую землю, а на лист фанеры, бруски, хвойные ветки.

Теперь кусты роз необходимо обработать фунгицидом (бордоская смесь), обильно смачивая не только ветки, но и землю вокруг, а после высыхания еще и припудрить древесной золой. Непосредственно укрытие кустов надо проводить, когда на улице будет стабильно минусовая температура - чуть ниже нуля.

Среди дачников популярны два способа укрытия кустов роз: окучивание сухой садовой землей в смеси с песком или торфом с дополнительным мульчированием опавшей листвой, древесными опилками или хвойными ветками, а также так называемое воздушно-сухое утепление. Второй cпocoб пoмoжeт coxpaнить внутpи укрытия достаточную сухость и тeмпepaтуpу, пoдxoдящую для нopмaльнoй зимoвки куcтoв poз. Но в нашем резко континентальном климате лучше эти два способа совместить.

При подмерзании на пару сантиметров почвы вокруг куста его присыпают сначала землей на высоту в 10 см, а затем на столько же слоем сухой листвы с хвойными ветками. Последние обладают не только обеззараживающими свойствами, но и отпугивают мышей, которые любят зимовать под мульчей.

Используя толстую металлическую проволоку, пластиковые, металлопластиковые трубы или подручный штакетник, над кустом сооружается каркас укрытия в виде дуги. Он должен быть несколько выше побегов, но не более 50 см в высоту, чтобы зимой наверняка прикрылся снегом.

Главное, чтобы каркас был устойчивым, выдержал ветровую и снеговую нагрузку, а ветки внутри чувствовали себя свободно и не касались укрывного материала. Поверх конструкции укладывается двухслойный белый укрывной материал и полиэтиленовая пленка в один слой, фиксируя кирпичами к земле. Пленка не должна закрывать сооружение слишком плотно и полностью, воздух должен проникать внутрь. Вентиляция не позволит образоваться на растениях конденсату.

Весной розы необходимо избавить от утепляющих материалов поэтапно, чтобы при резком потеплении кусты не сопрели, но и не пострадали от возвратных заморозков. Сначала необходимо убрать полиэтилен, приоткрыть торцы конструкции, затем одну сторону. Снятие укрывного материала нужно проводить в последнюю очередь, поскольку, чтобы избежать солнечных ожогов, необходимо притенять оголенные растения.

Сеем под зиму

Подзимний посев некоторых овощей и цветов - мероприятие не обязательное, но вполне успешно практикуется дачниками и огородниками, которые имеют возможность даже в ноябре поработать на земле.

При посеве под зиму нормы расхода семян стоит увеличить вдвое / Фото moefermerstvo.ru

Этот способ посева имеет как плюсы, так и минусы. К положительным моментам можно отнести некоторое освобождение рук, которые как никогда заняты весной, а время посева зачастую не терпит отлагательства. А у тех дачников, кто выращивает рассаду, развешав и расставив ящички по всей квартире, подзимний посев еще и экономит место на подоконниках. Сами же растения, прошедшие естественную стратификацию (воздействие низких температур), получаются крепче и закаленнее, ведь в суровых условиях прорастают самые сильные и живучие. Да и всходы из-за достаточной в почве влаги появляются в среднем на 3-4 недели раньше, чем посеянные весной. Следовательно, ранний урожай будет гарантирован, а высвобожденную землю можно использовать еще раз.

Из минусов данного посева можно отметить возможные неблагоприятные природные явления: продолжительные оттепели, возвратные заморозки и размыв почвы талыми водами. Поэтому выбирать место следует на ровном, открытом, солнечном участке, без длительного застоя воды.

Пока есть возможность и земля не промерзла, подготовьте грядку: перекопайте и разровняйте граблями почву, внесите органические удобрения (перегной, компост, торф) и комплексное долгоиграющее минеральное (специализированное, азофоска), сделайте бороздки для посева глубиной 1-5 см в зависимости от культуры и обязательно заготовьте садовую землю, которой будете присыпать семена. Ее лучше занести в сухое помещение и смешать с песком или торфом. Это уменьшит образование весной твердой корки на поверхности земли, через которую могут не пробиться всходы.

Теперь остается ждать, когда верхний слой земли слегка подмерзнет и наступит нужная стабильная температура: ночью -3-4 градуса, в дневные часы - 0+1 градус. Ведь главное условие подзимнего посева - чтобы семена не проросли осенью.

Под зиму можно сеять следующие овощные культуры: морковь, редис, свеклу, петрушку, сельдерей, укроп, щавель, салат, шпинат, тмин, салатную горчицу, фенхель, лук-батун. Выбирая сорт, обратите внимание, чтобы в описании были такие качества, как холодостойкость и устойчивость к цветушности. Нежелательно сеять и раннеспелые сорта.

Обширен список и цветочных культур, которые можно посеять осенью. Из однолетников, растущих порой самосевом, сейчас можно посеять алиссум, васильки, календулу, низкорослые бархатцы, космею и эшшольцию. А таким многолетникам, как гайлардия, колокольчики, лихнис, нивяник, пиретрум, аквилегия и дельфиниум, зимняя стратификация пойдет только на пользу.

При подзимнем посеве учитывайте следующие моменты: семян потребуется в 2 раза больше, чем при посеве весной, перед посевом семена не надо замачивать и проращивать, а после заделки в почву также не поливать. При наступлении отрицательных температур желательно замульчировать грядку облиственными ветками, сухой листвой, соломой слоем в 15 см для более уверенной защиты от зимних холодов, которые следует вовремя убрать сразу после таяния снега.