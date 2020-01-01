Деньги СПК - магазинам и производителям

В этом году впервые в рамках деятельности по стабилизации цен на продукты питания социально-предпринимательская корпорация «Тобол» предоставляла займы на льготных условиях. Они предназначались тем, кто продовольствие производит, и тем, кто его продает. Деньги можно было получить при условии, что цены на продукцию будут фиксированными.

Мадина Махмутова рассказала о том, как работает «оборотная схема» / Фото РСК

Как сообщила на брифинге 3 ноября директор департамента по работе со стабилизационным фондом АО «СПК «Тобол» Мадина МАХМУТОВА, общая сумма предоставленных займов составила 1 млрд 65 млн тенге. Средства на срок до 12 месяцев под 0,1% годовых получило пять предпринимательских структур.

- Из производителей - это ТОО «Промбаза-7». Оно получило займ в сумме 245 млн тенге на производство и реализацию масла подсолнечного в объеме 270 тыс. литров. На сегодняшний день ими реализовано 168 тыс. литров, то есть в месяц около 25 тысяч их масла продается, - сообщила Махмутова, - второй производитель - АО «СеверПтица», займ - 200 млн тенге, на производство и реализацию яйца куриного в количестве 5 млн 400 тыс. штук. Цена на эту продукцию у нас утверждается поквартально. На сегодня отпускная цена производителя супермаркетам - 380 тенге за десяток яиц. Также ТОО «Полтри Агро» выделено 200 млн тенге на производство и реализацию мяса бройлеров по цене 790 тенге. Начало предприятие отпускать недавно, в октябре. Объем небольшой - около 2 000 т. Еще займы получили субъекты розничной торговли - ТОО «Раузет Сауда», имеющее 6 супермаркетов. Оно получило займ в сумме 400 млн тенге. Эти магазины реализуют 16 видов социально значимых продуктов. С марта они продали более 540 т таких товаров. Также займ предоставлен ИП «Строй Сити», его магазину «Карим». Это Костанайский район. Сумма - 20 млн тенге, магазин реализует все 19 видов социально значимых товаров.

Спикер уточнила, что такие займы СПК дает под залог.

Она сообщила также, что в текущем году сумма, на которую формируется стабилизационный фонд, - 3,2 млрд тенге. Первый транш на 1 млрд тенге поступил в СПК в октябре. Сейчас корпорация проводит конкурсные процедуры по закупу десяти видов продуктов питания. Планируют около 4 тыс. т закупить.

- Второй транш мы ожидаем в ноябре, на него намерены закупить более 6,5 тыс. т продукции, - сказала она. - Из всей выделенной суммы мы планируем часть средств направить на «оборотную схему». Проводим сейчас работу с товаропроизводителями региона, супермаркетами. Объясняем им условия.

На сегодня запасы в стабфонде составляют 2 750 т продукции и 2 млн 600 тыс. штук яиц. На общую сумму 503 млн тенге.