Я живу в Костанае, оплачиваю коммунальные услуги через приложение Каспи. Удобно тем, что услуги, которые оплачиваются не по счетчику, уже посчитаны, надо только пару кликов сделать - оплата уходит по адресу. Возможно, я был невнимателен, пропустил тот момент, когда в счетах РКЦУ исчезла оплата за вывоз мусора. Думаю, что я не один такой. Разъясните, пожалуйста, как теперь платить, чтобы не накопился долг.

Николай, пользователь сайта

Комментарий

Как выяснила «НГ», в квитанциях РКЦУ пункт о вывозе бытовых отходов отсутствует с августа 2021 года. Теперь ТОО «Тазалык-2012» взимает плату за свои услуги отдельно.

В абонентском отделе «Тазалык-2012» нам сообщили: «В разделе «Платежи» приложения Каспи, в строке поиска вбейте «Тазалык-2012». В появившемся окне введите свой лицевой счет, после чего вам будет видна оплата, которую нужно произвести. Для уточнения лицевого счета и суммы задолженности можно позвонить в абонентский отдел ТОО «Тазалык-2012» по телефонам: 25-70-08 и 25-68-93. Если вам известен ваш лицевой счет, сумму задолженности можно выяснить на сайте tazalyk.onesite.kz.