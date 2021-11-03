Обращаюсь к вам от жильцов дома № 131 по ул. Алтынсарина в Костанае.

Ул. Алтынсарина, 131. Двор стал местом сбора для бомжей

Недавно я переехала в район Центрального рынка. И, честно говоря, была в шоке! Многие в нашем городе и из Костанайского района приезжают на рынок и оптовку, чтобы закупиться. Они регулярно подают бомжам на билет в автобус, на еду! И - о чудо! - эти инвалиды и попрошайки «оживают» и идут в ближайший двор, а именно во двор девятиэтажки, которая стоит на пересечении улиц Алтынсарина и Победы.

Второй момент: на небольшой детской площадке внутри дворика стоят каменные качели советских времен (где мужчины ходят справлять малую нужду среди бела дня, а если открыт любой подъезд, то делают это где придется) и типа домик без крыши. В него посуточные квартиросъемщики и бомжи скидывают мусор, не доходя до мусорки 20 метров.

А детская площадка - местом для мусора

Ну и, конечно, о работе ПКСК «Восход». Урны возле подъезда забиты каждый день, ремонт в подъезде делали лет 5 назад.

Обращались в ПКСК, чтобы сделали нормальную площадку для детей, лавочки для женщин-пенсионерок. Но председатель кооператива Галия Исмагулова сказала, что сам акимат не дал разрешения на реконструкцию двора.

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай

Фото Александра ФРОЛОВА