Как в Аркалыке появляются новые предприниматели

Даже сейчас, наработав некоторый опыт, индивидуальный предприниматель Кайрат БЕКЕТАЕВ признается, что до этого года никогда и в мыслях не держал занятие каким-либо бизнесом. Взяться за абсолютно новое для себя дело его вынудили обстоятельства. Но, когда оцениваешь то, что в итоге получилось, приходишь к выводу: наверно, суровая необходимость лучше всего помогает растормошить в себе зачатки предприимчивости.

Сейчас в сервисном центре шкуры подвергаются предпроизводственной подготовке и отправляются на завод ТОО «Умут» / Фото из личного архива К. БЕКЕТАЕВ

После рудника

До недавнего времени Бекетаев работал в одном из подразделений Торгайского бокситового рудоуправления, заведовал складом ГСМ этой крупной компании. Но с 1 апреля этого года ТБРУ, которое плавно подходило к своему закрытию в течение нескольких последних лет, деятельность окончательно прекратило. Градообразующее предприятие к этому моменту сегментировалось, насколько возможно. На его базе в ранге самостоятельных ТОО образовалось несколько компаний: оказывают строительные услуги, занимаются ремонтом сельхозтехники. Но, безусловно, произошло и высвобождение множества работников. Их трудоустройством занималось само рудоуправление, которое входило в состав ERG (Евразийской группы), имеющей немало родственных предприятий. Аркалыкчанам предлагали места в Рудном, Лисаковске, Чебаркуле. Трудиться можно было вахтовым способом, но все-таки не на Камчатку ехать, от дома расстояния вполне приемлемые.

Здание для заготовительного центра было найдено и отремонтировано / Фото из личного архива К. БЕКЕТАЕВ

- Но я не хотел ни переезжать из Аркалыка, ни на вахту, это же постоянные разъезды, а у меня дом на земле, семье без мужчины трудно в такой ситуации оставаться, - рассказывает «НГ» Кайрат Бекетаев, - в общем, положение мое было неопределенным, когда мне позвонили из городского акимата. Пригласили на встречу. У нас как раз недавно нового акима назначили. Я шел с надеждой, что услышу: дескать, нашелся новый инвестор, рудник будет работать дальше. Мы прежде с коллегами обсуждали, что все-таки запасы полностью не выбраны...

Но глава исполнительной власти Аркалыка ничего утешительного на эту тему не сказал. В зале собрали бывших работников ТБРУ, кто еще и в мае не определился со своим будущим, а также руководителей местных предприятий, нуждающихся в рабочей силе, представителей палаты предпринимателей «Атамекен». Аким города стал рассказывать о вариантах государственной поддержки для тех, кто решит организовать свое собственное небольшое дело, о микрокредитовании, о грантах для выпускников программы «Бастау бизнес».

Кайрат Бекетаев о карьере в бизнесе не помышлял, но стал ИП / Фото из личного архива К. БЕКЕТАЕВА



- Честно говоря, я все это слушал невнимательно, потому что считал: ко мне это отношения точно не имеет, какой из меня бизнесмен, - признается Бекетаев. - Собрался сразу уйти, но аким выступать закончил и посоветовал всем задержаться, с местными работодателями лично поговорить, узнать, что они предлагают, в ком нуждаются. И надо же, чтобы директор ТОО «Умут» Ержан Саликов, разговаривая с одним из наших, сказал, что ему нужен человек, который будет заведовать складом. И тот показал на меня. Познакомились. ТОО у нас известное, занимается выделкой кож. Я директору сказал, что не подхожу, потому что работал по запасам ГСМ, в шкурах ничего не понимаю. А он ответил, что склад он и есть склад: приемка, учет, принципы основные везде одинаковы. И тут же выяснилось, что звать-то он зовет, но склада нет.

Звали на склад, которого нет

Тут надо несколько слов сказать о ТОО. У него самого предпринимательская история не простая. Предприятие по переработке кожсырья начало работать в Аркалыке в 1993 году. Потом остановилось. Снова воспрянуло в нулевых и снова из-за проблем с финансами остановилось. При этом было очень неплохо технически оснащено и, когда не стояло, умудрялось продавать продукцию на экспорт. В третий раз вопрос о реанимации фирмы встал как раз тогда, когда стало ясно, что градообразующее предприятие Аркалыка, ТБРУ, постепенно сворачивает свою деятельность, и в моногороде могут появиться сотни незанятых рабочих рук. В конце 2018 года на ТОО «Умут» приезжал аким области, ему все показали, рассказали о проблемном кредите, попросили поддержки и обещали, что, получив ее, возобновят производство. Говорил об этом в основном финансовый директор Ержан Саликов.

В 2018 году руководство ТОО «Умут» рассказывало о планах возрождения кожевенного производство / Фото из архива «НГ»

Акимат помог. Аркалыкчане напряглись. Кожевенный завод заработал. Вот туда-то Саликов, уже в должности директора, и искал завскладом.

- Я еще не согласился, но в любом случае думал, что приду куда-то на работу, а выяснилось, что я это рабочее место еще должен создать, - вспоминает Бекетаев, - мне директор объяснил, что сейчас им шкуры везут прямо на завод, это плохо, неправильно с точки зрения ветеринарии, к тому же на приемку отвлекаются специалисты основного производства. От меня требуется открыть ИП, найти помещение, организовать работу по приему и первичной обработке шкур для дальнейшей поставки в ТОО. Я за голову схватился. Не готов, не хочу. Саликов наседал. Выяснилось, что мы с ним земляки, оба из Петропавловска. Он обещал во всем помочь, все подсказать. Предприятие показал. Ну думаю, чего я ломаюсь, пообещал попробовать.

Директор ТОО слово сдержал. Кайрату помогли зарегистрировать ИП, составить бизнес-план для того, чтобы получить на обустройство пункта по приемке шкур грантовое финансирование. Когда бизнес-идею он защитил онлайн, опять же при поддержке со стороны завода, отступать реально уже было некуда. Трудно ли было стартовать, спрашиваю.

- Очень. Даже при такой поддержке. Регистрировать ИП - еще полбеды. А дальше здание найти, ремонт организовать, права за собой закрепить. А чтобы все было по закону, надо сначала выяснить, чья в помещении вода, чей свет. Выяснилось, например, что линия чебаркульская, надо же с владельцем разобраться, на каких условиях ею пользоваться, - перечисляет первостепенные вопросы Бекетаев, - я пару раз был на грани того, чтобы бросить. Зовут же меня в Чебаркуль, там работа по специальности. Как узнали, что я работал по программе складского учета SAP, сертификат имею, так зарплату готовы были дать выше прежней... Но неудобно же на полдороге сбежать. Не по-мужски. Обещал земляку, человек на меня рассчитывает.

Больше центров

В июле сервисный центр по заготовке кожевенного сырья, сейчас единственный в Торгайском регионе, заработал. В тесной связке с ТОО «Умут». Месяц оттуда приходил специалист, учил заведующего, а также двух работников принимать сырье, разбираться в его качестве, вести первичную обработку специальной солью, смешанной с химикатами. Сначала сдатчиков было совсем немного. Но в бойком месте повесили баннер с информацией, включился узун-кулак, и дело пошло бодрее. Везут шкуры те, кто держит скот на подворье, но чаще всего - мясники, те, кто закупают скот по селам. Раньше, признаются честно, шкуры просто выбрасывали в укромных местах, хотя это запрещено ветеринарным и экологическим законодательством. А сейчас сдача кожсырья позволяет оправдать часть дорожных расходов.

Принимают шкуры быков, коров, телят, лошадей. Самые ценные - бычьи. Именно из них выделывают кожу, которую аркалыкский завод поставляет в РФ, обувщики из нее шьют, например, армейские берцы. Сейчас шкуры быка принимают по 65 тенге, но цену, возможно, поднимут.

Сервисный центр на развитие получил грант в размере 1,9 млн тенге. Основные условия его получения - открытие, кроме заведующего, еще двух рабочих мест, а также комплектация новым оборудованием. У Бекетаева работают люди, которые раньше, как и он сам, трудились на ТБРУ.

- Из оборудования весы вот-вот установим, а еще на подходе вилочный дизельный погрузчик на полторы тонны, - рассказывает Кайрат, - он уже в Алматы, теперь надо сообразить, как его оттуда без лишних затрат доставить. Что касается сырья, то вон у нас напротив мясокомбинат «Торгай ет», ждем открытия откормплощадки, которая будет поставлять им скот. Тогда нас обещают шкурами завалить.

Есть у ИП и другие перспективы. Не так давно на завод приезжал аким области. Когда обсуждали ситуацию с сырьем для переработки, рассказали и о действующем заготовительном центре. Общее мнение было - под потребности ТОО «Умут» требуется создать еще несколько заготпунктов в глубинке. Сырье с них пойдет через центральный склад в Аркалыке, вот тут и пригодятся навыки складской работы Бекетаева, его умение вести учет, отслеживать движение товаро-материальных ценностей.

Главное, что сейчас он не заговаривает о том, что надо бы все бросить. Пожалуй, предприниматель родился.