Меня не устраивает качество сотовой связи в Денисовском районе, в частности в селах Красноармейское и Фрунзе. Раньше связь была хорошая, но в 2020 году случились перебои, которые продолжаются до сих пор. Жителям причины перебоев в местном Beeline-центре не поясняют.

Элла ШПИС, Денисовский район

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель акима Денисовского района Досболсын ЖАКУПОВ:

- Вопрос с перебоями сотовой связи - на контроле акимата района. Депутат облмаслихата Сергей Шерер на основании писем-обращений жителей по качеству сотовой связи Beeline (голосовых вызовов и Интернета) направил депутатские запросы в управление информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области от 29 апреля 2021 года, а также в МИС от 8 июня 2021 года.

В ответе управления информатизации от 11 мая 2021 года говорится, что оператор сотовой связи Beeline сообщает следующее: на качество мобильной связи и Интернета негативное влияние оказывают усилители (репитеры). Установка данного оборудования физическими лицами происходит самостоятельно. Конфигурация, монтаж, настройка ретранслятора требуют специальных знаний, квалификации.

Некорректная работа ретранслятора влияет на радиочастотную обстановку базовых станций сотовой связи, создает помехи на частотах оператора, блокирует сигнал связи для других пользователей. В настоящее время репитеры сотовой связи являются одним из основных препятствий качественной связи.

В ответе от 11 июня 2021 года МИС указывается, что в 2021 году по плану развития сотовой связи, предоставленному оператору ТОО «Мобайл Телеком-сервис», в селах Фрунзенское, Свердловка, Красноармейское, Аятское будут установлены базовые станции сотовой связи.

В каждом населенном пункте Денисовского района имеется сотовая связь всех операторов. В 2020-2021 годы с целью охвата численности населения оператором сотовой связи ТОО «Кар-Тел» были построены базовые станции в Аршалинском сельском округе (село Комаровка, село Аршалы) и в Покровском сельском округе (село Покровка), где на сегодня работают все операторы сотовой связи.

Ранее для выяснения причин перебоев сотовой связи в селах Красноармейское и Фрунзенское аппарат акима Красноармейского сельского округа 21 января 2021 года направил письмо руководителю Межрегиональной инспекция связи.

2 февраля МИС был дан ответ о том, что территория села Красноармейское обеспечивается услугами связи стандарта 2G, 3G за счет базовых станций операторов сотовой связи ТОО «КаР-Тел», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «Ксell», расположенных на территории элеватора в с. Зааятском. Вопросы об установке и монтаже дополнительных базовых станций сотовой связи, не входящих в обязательства, операторы сотовой связи решают самостоятельно.