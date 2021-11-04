Можно ли защитить свой двор от посторонних автомобилей и при этом не нарушить закон?

Проезд во дворы многоэтажных жилых домов в Костанае все чаще перекрывают, причем не только шлагбаумами, но и бетонными блоками или штырями с надетыми на них покрышками. Для жильцов это средство защиты от нежелательных гостей, лихачей и любителей занять чужое парковочное место. Но как в такой двор заехать автомобилю скорой помощи, например? По следам нашей статьи на эту тему «НГ» выясняла, как ограничить доступ в свой двор, не нарушая законов.

Скорая помощь пытается заехать во двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова / Фото Ксении РЕБИК

Что нужно знать?

Как сообщила руководитель правового отдела управления по контролю за использованием и охраной земель Татьяна СОБОЛЕВА, в первую очередь жильцы должны организовать кондоминиум, чтобы распоряжаться территорией, прилегающей к дому. Границы этого участка утверждаются акиматом населенного пункта.

Татьяна Соболева: «Если большинство жильцов согласны, шлагбаум можно устанавливать»/ Фото Андрея СКИБЫ

- После этого необходимо провести собрание собственников квартир, то есть всех жильцов дома, на котором решится судьба установки шлагбаума, - поясняет Соболева. - Если большинство жильцов согласны, можно устанавливать. Но все должно быть задокументировано.

Третий шаг - получить разрешение на установку шлагбаумов от полиции, пожарных скорой помощи и газовой службы. Далее составляется смета расходов и заключают договор с подрядчиком.

- Нужно также, чтобы был круглосуточный доступ во двор для всех жильцов многоквартирного дома (например, при помощи пультов или радиобрелоков), - отмечает руководитель правового отдела. - А также доступ специальному транспорту пожарной охраны, скорой помощи и прочим органам экстренного реагирования. Но, если во дворе есть альтернативный въезд, не ограниченный шлагбаумом, этого будет достаточно.

Блоки, кирпичи и покрышки

Как показывает практика, костанайцы чаще в качестве способа защиты выбирают не шлагбаумы, на установку которых нужны деньги и специальные документы, а бетонные блоки, кирпичи и даже... стулья. В районе Кривого магазина можно увидеть почти все эти способы.

Ул. Дощанова, 135. Проезд перекрыт покрышкой на трубе / Фото Андрея СКИБЫ

На перекрестках улиц Майлина - Дощанова и Дощанова - Мауленова летом ремонтировали дорогу и меняли водопровод. Поэтому водители стали проезжать через двор дома № 137 по ул. Дощанова. Одни из них сбавляли скорость, другие лихачили.

Жильцы стали очень беспокоиться за свою безопасность (да и за здоровый сон, так как движение продолжалось и по ночам), а особенно за детей - рядом расположена детская площадка. И установили бетонные блоки, перекрывающие заезд во двор. С другого заезда поставили стул с табличкой «Тупик».

После ремонта дороги блоки и стул убрали. А вот в соседнем доме № 135 один проезд все еще перекрыт покрышкой, надетой на железную трубу. Второй проезд открыт. Во дворе дома № 133 «А», который расположен на перекрестке с ул. Мауленова, с одной стороны проезд открыт, с другой - бетонный блок.

Ул. Дощанова, 133 «А». С одной стороны установлен бетонный блок / Фото Андрея СКИБЫ

- В каждом из этих и подобных случаях сложно сказать что-то конкретное, - комментирует Татьяна Соболева. - Если блоки установлены на территории кондоминиума, это не является самовольным захватом земли, действия жильцов вполне законны. Также для самовольного захвата земли у таких объектов слишком маленький диаметр. Если есть проезд с другой стороны, то такие случаи, скорее всего, не будут нарушать законодательство, по крайней мере земельное.

На чьей земле стоит шлагбаум?

В начале октября читатель «НГ» сообщил о том, что въезд во двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова в Костанае перегородили шлагбаумами: между цветочным магазином и обменным пунктом - с одной стороны, между КРУ и бизнес-центром, именуемым в народе «стекляшкой» - с другой. Чтобы проверить законность этого, «НГ» обратилась в городскую прокуратуру, которая отправила запрос в управление по контролю за использованием и охраной земель. Как сообщил руководитель отдела госконтроля управления по контролю за использованием и охраной земель Ануар БЕЙСЕНОВ, установлено, что в соседних домах № 162 по ул. Баймагамбетова, № 85 по пр. Аль-Фараби и № 49 по ул. Байтурсынова организован кондоминиум.

Ануар Бейсенов показывает космоснимок территории двора дома № 162 по ул. Баймагамбетова / Фото Андрея СКИБЫ

Так что вроде бы все по закону. Но есть нюанс.

- В центре двора находится трансформаторная будка, которая принадлежит ТОО «КЭЦ», - отмечает Бейсенов. - Соответственно, здесь установлен сервитут, а это значит, что жильцы должны обеспечить сотрудникам ТОО проезд на свою территорию, например, в случае поломки.

В центре двора по ул. Баймагамбетова, 162 находится трансформаторная будка / Фото Андрея СКИБЫ

По снимку этой территории из космоса было установлено, что шлагбаум, установленный между цветочным магазином и обменным пунктом, не выходит за рамки кондоминиума. Именно в этом месте в октябре автомобиль скорой помощи не смог проехать во двор. Видимо, причина в том, что пульт от шлагбаума есть не у всех жильцов дома.

Ранее инициаторы установки шлагбаумов поясняли «НГ»: есть общий чат, так что ситуации, когда машине экстренной помощи не откроют проезд, возникнуть не должно. В данном случае вызов скорой помощи был не срочным. А что делать, если нужно быстро отвезти лежачего пациента в больницу?

Инициаторы также сообщали, что еще в начале августа обратились к акиму Костаная с предложением разрешить проезд машин спецпомощи со стороны пешеходной улицы Байтурсынова. По их словам, устное разрешение получили, осталось подписать документы. Обещали предоставить представителям специальных служб пульты для открытия шлагбаумов. Что решил акимат, неизвестно, но на практике пока возникают такие ситуации.

А вот законность установки второго шлагбаума вызвала у Ануара Бейсенова сомнения: в месте его установки проходит граница между государственной территорией, участком, который относится к университету, и землей, принадлежащей кондоминиуму. Законность установки можно выяснить только после внеплановой проверки, а провести ее госорган сможет только после поступления запроса от СМИ или обращения от граждан.

Учитывая все эти сложности, жители других домов в Костанае, скорее всего, будут устанавливать не шлагбаумы, а другие заградительные сооружения. Что станет причиной конфликтов как с соседями, так и с приехавшими на вызов пожарными, врачами.