Въезд во двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова в Костанае перегородили шлагбаумами между цветочным магазином и обменным пунктом с одной стороны и между КРУ и бизнес-центром, именуемым в народе "стекляшкой", с другой.

Решение об установке шлагбаумов принимали на общем собрании членов кондоминиума

Об этом 13 сентября сообщил подписчик Instagram-аккаунта, прислав видео и попросив выяснить, насколько законен такой способ защиты жильцами своей территории от посторонних автомобилей. По его словам, инициативная группа установила плату в размере 20 000 тенге за пульт от шлагбаума, освещение и видеонаблюдение.

- Как быть тем, у кого нет машин: пенсионерам, пожилым людям, что будет если вызовут скорую, газовую службу, - возмущается автор видео. - Обязаловка выходит. Кроме того, этот двор - территория города, а не частная, а значит, она должна быть в свободном доступе.

Заехать во двор могут только местные жители...

«НГ» обратилась в городскую прокуратуру, Прокурор Костаная Ерлан Сарсенов ответил, что надзорный орган отправил свои запросы в управление по контролю за использованием и охраной земель Костанайской области, акиму Костаная и городское управление ЧС.

… и на парковке стоят только их автомобили

Как сообщил «НГ» начальник управления ЧС по Костанаю Алмаз ТУЛЕНДИН, согласно п. 53-5 Правил пожарной безопасности при установке шлагбаумов у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором), организуется стационарный пост с круглосуточным дежурством для их открывания.

- Установка шлагбаумов без стационарного поста запрещается, но у жильцов этого дома есть альтернативы, - пояснил Тулендин. - Первая - поставить охранника или просто человека, который будет там дежурить. Второй - установить кнопку, с помощью которой автомобили скорой помощи, пожарные смогут открыть шлагбаум. И третий - предоставить сотрудникам городских специальных служб ключ от шлагбаума.

Жильцы домов № 162 по ул. Баймагамбетова, № 49 по ул. Байтурсынова и № 85 по пр. Аль-Фараби выбрали третий вариант, о чем они сообщили на встрече с корреспондентом «НГ» вечером 4 октября. По их словам, решение об установке двух шлагбаумов, пяти камер наблюдения и пяти прожекторов было принято на общем собрании при создании кондоминиума.

За безопасностью жильцов следят камеры наблюдения

- По закону кондоминиум при большинстве голосов жильцов имеет право устанавливать шлагбаумы во дворе, это территория жильцов, а не города, - пояснил представитель инициативной группы Еркен КУДАБАЕВ.

Летом здесь положили новый асфальт, жильцы участвовали в проектировании работ, проводили субботник.

- Мы это сделали для своего двора, чуть-чуть улучшили себе жизнь - разве мы преступили закон? Мы что-то нарушили? - спрашивает житель дома № 162 по ул. Баймагамбетова Ибрагим МАМТАЛИЕВ. - Сейчас здесь поставили прожекторы и камеры, теперь здесь светло и безопасно.

Двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова по ночам освещают 5 прожекторов

По словам жильцов, у них возникали постоянные конфликты со студентами КРУ и курьерами соседних пиццерий и кафе, которые оставляли свои автомобиле на парковке во дворе.

Виктор Дрюцкий: «Мы были вынуждены установить здесь шлагбаумы»

- Здесь нельзя было ни заехать, ни пройти, - возмущается житель дома № 85 по пр. Аль-Фараби Виктор ДРЮЦКИЙ. - Весь город хочет здесь припарковаться! Люди приезжают в парк, здесь рядом офисы и частный бизнес, здесь на скорости и студенты пролетали, и курьеры, чуть детей не сбили, ночами молодежь тусовалась...

Дарья Дандыбаева: «Дети здесь играют, все боюсь - не дай бог, задавят!»

- У меня двое детей: сыну 6 лет, дочке 2 года, - говорит жительница дома № 162 по ул. Баймагамбетова Дарья ДАНДЫБЫЕВА. - Прошлой зимой выходила с детьми во двор, хотела сесть в машину, но проезд загородила другая машина - не из нашего двора. Я ударила по колесу, но водитель так не вышел. И даже когда ко мне подошли сотрудники ППС, водитель не вышел! Дети здесь играют, все боюсь - не дай бог задавят!

Наталья Мельник: «Установка шлагбаумов на въездах в наш двор необходима!»

- Я специалист по благоустройству, архитектор, - сказала жительница дома № 162 по ул. Баймагамбетова Наталья МЕЛЬНИК. - На сквозном проезде по ул. Баймагамбетова пристройка к зданию цветочного магазина и недавно пристроенный пункт питания создают аварийную обстановку. Были случаи наезда на жильцов дома! На втором, второстепенном въезде ввиду малого радиуса поворота дороги при примыкании проездов слабая видимость. Поэтому установка шлагбаумов на въездах в наш двор просто необходима!

Чтобы открыть шлагбаум, нужен пульт. Жильцам без машин его предлагают за 8 000 тенге, с машинами - за 20 000

Ответили и на вопрос о плате за нововведения.

- Если у человека нет машины, он платил 8 000 тенге, если автомобиль есть - 20 000 тенге, - пояснил Еркен Кудабаев. - Но мы не заставляли, каждый платит по желанию.

Въезд во двор между цветочным магазином и обменным пуктом был опасным для пешеходов

В начале августа жильцы обратились к акиму Костаная с предложением разрешить проезд машин спецпомощи со стороны ул. Байтурсынова. Устное разрешение получили, осталось подписать документы. Также они обещали предоставить представителям специальных служб пульты для открытия шлагбаумов.

- Когда мы поставили шлагбаумы, то смогли освободить проезд для спецмашин, - отмечает Виктор Дрюцкий. - Здесь все время двор был забит автомобилями и, в частности, проезд со стороны ул. Байтурсынова - курьеры и посетители пиццерий постоянно их туда ставили.

Жильцы просят разрешить проезд машинам спецпомощи с ул. Байтурсынова

Как сообщил "НГ" руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН, в соответствии с п. 11 ст. 2 Закона РК «О жилищных отношениях» объект кондоминиума - единый имущественный комплекс, состоящий из квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности и принадлежит собственникам квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок. Вопросы об ограничении въезда во двор подлежат решению на общем собрании собственников квартир объекта кондоминиума.

- Установка шлагбаумов производится по согласованию со специальными службами, - пояснил Сулеймен. - Согласно п. 5 ст. 32 Закона РК «О жилищных отношениях» собственники квартир, нежилых помещений обязаны оплачивать расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума. Расходы включают в себя обязательные ежемесячные взносы собственников квартир, нежилых помещений на управление и содержание, текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума и обеспечение его пожарной безопасности, оплату коммунальных услуг.

Фото Андрея СКИБЫ