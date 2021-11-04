Костанаец Ильяс Самуратов - о своей борьбе за безопасность дорожного движения

Гражданский активист Ильяс САМУРАТОВ несколько лет пытается заставить власти и департамент полиции навести порядок в организации движения на дорогах областного центра. Он считает, что многие ДТП и пробки - это лишь следствие нарушений, которые не хотят исправлять госорганы. Самуратов требует заделать ямы на дорогах, привести к нормам «лежачих полицейских» и некоторые дорожные знаки. Ответственные чиновники не спешат выполнять эти работы. Почему?

Оштрафовали из десяти одного

- В июне 2021 года вам удалось через суд привлечь нескольких подрядчиков и отдел ЖКХ к ответственности за ямы на дорогах. Вы тогда говорили: «Если каждый подрядчик по каждой яме будет получать штрафы и возмещать ущерб пострадавшим в авариях, то будет следить за качеством дорог». Удалось этого добиться?

Ильяс Самуратов написал 10 обращений в полицию, но наказали только одного подрядчика / Фото из архива «НГ»

- После выхода статьи в «Нашей Газете» я продолжил работать: находил ямы, фотографировал, писал заявления и через сайт egov.kz отправлял бумаги в полицию. Причем после выхода газеты служба iKomek перестала отвечать мне на вопросы о том, кто ответственен за конкретный участок дороги. Они просили обратиться по ямам к ним, в ситуационный центр, а не в органы. Я отвечал, что в iKomek можно было обращаться в марте, а в июле уже только в полицию следует обращаться. То есть информацию о подрядчике, который должен заделывать ямы, я получал со скрипом.

Приведу пример моей работы. Была яма на остановке «15-й магазин». Полиция составила протокол, подрядчик яму заделал. Я иду дальше, возле остановки «Гаражи» - еще одна яма. Опять отправляю заявление, подрядчик пригоняет машину, выкапывает лунку и уезжает. И так эта лунка там месяц стоит.

В итоге мне удалось в июле составить 10 заявлений в ДП. Правда, полиция только по одному факту оштрафовала подрядчика - ТОО «Желдортранс логистик» за ямы на железнодорожном переезде по ул. Темирбаева. По остальным девяти обращениям вынесли предписания, чтобы костанайские фирмы устранили нарушения. Причем сначала сотрудники полиции отмалчивались, не брали трубки, а потом прислали ответы, что вынесли предписание отделу ЖКХ и все ямы были заделаны. Я возмущаюсь: «Как, нужно же штрафовать?!» По Кодексу об административных правонарушениях РК, если три ямы - на одном участке дороги и за все отвечает один подрядчик, то штрафовать должны за каждую яму в отдельности. Не должны их объединять в одно нарушение.

Я обратился в административный суд с заявлением о бездействии сотрудников полиции. В иске мне отказали, но вынесли частное постановление, чтобы полицейские устранили нарушения в своей работе. Написал жалобу в прокуратуру, почему оштрафовали только одну фирму? Мое обращение приняли и перенаправили в департамент полиции, то есть тому, на кого я, по сути, жаловался.

Почему наказали только одну фирму, я так и не смог узнать. А вообще, на ремонт ям выделяются огромные деньги. С каждой фирмой заключены договоры на обслуживание дорог. И в конкурсной документации есть пункт № 3: «Ликвидация ямочности, заделка трещин, выбоин и просадок, выравнивание кромок, ремонт аварийно-опасных участков». Все там четко прописано.

- Был у вас и личный опыт, когда ваша супруга из-за ямы попала в ДТП. Тогда удалось отсудить у ТОО «АБЗ+» материальный ущерб в размере 2 000 тенге.

- Руководство ТОО «АБЗ+» подало аппеляцию на это решение суда. Они указали в своем отзыве, что рассказ о яме по ул. Воинов-Интернационалистов нанес ущерб деловой репутации фирмы. Они не считают себя виноватыми, потому что 17 марта ТОО заключило договор, 26 марта произошло ДТП, а акт передачи улиц они подписали позднее. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Сейчас подрядчик будет обращаться в Верховный суд. Сама позиция фирмы интересная: «Виноват отдел ЖКХ, они нам не дают заявки, поэтому мы ничего не делаем». В отделе ЖКХ сидят два человека, и подрядчики хотят, чтобы они им сообщали о каждой яме? Я считаю, что, если ты взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вы же подписали договор на обслуживание дорог... Это же не Москва, асфальт есть везде. Ям не так много. Были в прошлом году по ул. Дощанова две ямы, в районе остановки «Детсад». Я пишу в июле заявление, и мне полиция отвечает: «ТОО «АБЗ+» сказало, что будет ремонт дороги». Но, извините, ремонт начнется в августе, вам сложно заделать 2 ямы? Там же большой поток движения! Штраф ТОО «АБЗ+» ни по одному из восьми административных нарушений не получило. Единственный штраф опротестовали из-за некомпетентности составителя протокола.

- Но это вы только о ямах говорите. Вы же еще требовали привести к нормам железнодорожные переезды и «лежачих полицейских»...

- По «лежачим полицейским» весь город почти переделали. По ул. Волынова и ул. Чкалова полностью сняли асфальт и уложили заново. Мне кажется, они все равно выше норм, но я не проверял. На ул. Мауленова на искусственной неровности нарисован пешеходный переход - там веселье начнется во время гололеда. Тенденция такая: работы ведутся, но ведутся с нарушениями высоты или покраски. По некоторым спокойно проехать просто невозможно, потому что они выше, чем должны быть. Делают спустя рукава.

Теперь переходим к железнодорожным переездам. Их более-менее привели в порядок. Я обращался письменно в КТЖ с просьбой предоставить мне список ветвевладельцев - собственников участков путей, пересекающихся с автомобильными дорогами, чтобы с этим документом я мог обратиться в суд. Костанайский филиал КТЖ ответил мне, что такой информацией он не владеет. Три недели назад я обратился к столичному руководству КТЖ. На него отреагировали в костанайском филиале: мне позвонила девушка и попросила показать ветки. Я их часа три возил по городу. 1 ноября пришел ответ, что «с вашим участием проведено обследование железнодорожных переездов по станции Костанай». И на этом все! Кто их должен приводить в порядок и когда это чудо случится, непонятно.

Расформировать отдел ЖКХ

- И как бы вы в таком случае сформулировали итог своей борьбы за безопасность дорожного движения?

- Сам отдел ЖКХ - это такое чудовище Франкенштейна, к которому прикрутили все, что только можно. И за дорогами они следят, и автобусы контролируют, договоры заключают. То есть они занимаются всем, а в итоге ничем. Очень много структур, которые ничем не заняты. Полиция должна контролировать дороги, отдел ЖКХ - проводить тендеры, подрядчики - выполнять работы. Есть законы, они должны работать. Да, я могу ходить, кого-то доставать. Но должна работать система. Есть яма, значит, ее нужно заделать до того, как Ильяс Самуратов на нее обратит внимание. Почему Самуратов ямы видит, а отдел ЖКХ нет?

Я вижу всю проблему в том, что в Костанае давление областных органов больше, чем работы городских структур. Понятие «город областного значения» должно исчезнуть. Областным центром должны управлять областные органы. Аким области рулит городом - по факту же он рулит. Тогда от этого толк будет.

Я больше не хочу заниматься каждой ямой. Поэтому «Наша Газета» - это последняя инстанция, куда я обращаюсь. Если предприятия не будут штрафовать, а полицейских не заставят выписывать эти штрафы, то смысла в моих действиях нет... Сидят люди, получают зарплату из бюджета, а в ответ не только ничего не делают, но еще и мешают: не дают информацию, не отвечают своевременно. Фирма «Таза жол» после выхода статьи - единственная, кто после моих обращений полностью заделала все ямы в районе 59-й аптеки.

То ли в подрядчиках дело, то ли еще в ком-то... Госорганы могут заниматься отписками, но системы нет, и ничего не изменится, пока это чудовище Франкенштейна не расформируют и не раздадут его обязанности конкретным госорганам, лучше - областным. Отдел дорог при акимате Костанайской области, который будет следить за ямами и дорожными знаками. Но реализация такой реформы маловероятна.