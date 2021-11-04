Возле детского сада «Аружан» по адресу ул. Байтурсынова, 95/2 в начале октября положили новый асфальт. Но знаки, предупреждающие водителей, что необходимо сбросить скорость, не установили. Раньше там также стояли железные ворота, но на место их не поставили. И теперь все гоняют! А здесь дети ходят. Неужели в акимате нет человека, который проследил бы, как выполняются работы?

На въезде во двор, где находится детский сад, установили дорожный знак / Фото Андрея СКИБЫ

Асхат СЕРГАЗИН, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает и. о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Нуралы ЕСЕРГЕПОВ:

- На данном участке дороги ремонт дорожного покрытия проводило ТОО «Капитал групп союз». Железные ворота создавали препятствие для передвижения автомобилей, так как данный отрезок улицы является дорогой местного значения. Сейчас в этом месте подрядной организацией ТОО «Риал Каз» установлены два дорожных знака «Осторожно, дети» (на въезде во двор, где находится детский сад - «НГ»). Установка искусственной дорожной неровности планируется после весеннего осмотра улично-дорожной сети.