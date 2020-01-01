Кажется, временами правильно выносят постановления о том, чтобы в 65 лет и старше во время пандемии сидели дома и считали свои болячки, больше ни о чем не думали. А то начнут ходить по рынкам да узнавать цены на овощи, из которых хотят сварить борщ, могут и инфаркт получить. Это им надо?

Да, это поколение еще помнит, когда свекла, морковь, картошка стоили копейки. Помню, как во времена застоя ходил в столовую, хлеб был бесплатный.

И вот свободному от всех забот в голову лезут всякие мысли и воспоминания. Приехал в 1956 году на целину по комсомольской путевке, сразу судьба свела с сельским хозяйством, хотя работал и жил в Кустанае, но основная работа была в селе от «Сантехмонтажа». Был мастером-прорабом до 1987 года. Участок был в четырех районах, 36 совхозах, 3 колхозах, 6 автобазах. Котельные, водопровод, то есть сантехника во всех совхозах, везде были водопроводы, скважины, башни, разводка колонок на отделения. Сейчас куда делись скважины, ведь можно все восстановить? Но, главное, в каждом совхозе были овощеводческие отделения и бригады, где выращивали овощи. Куда это все делось?

Поработали реформаторы на отлично, развалили совхозы, которые кормили страну.

В городе нам предлагали: возьмите хоть пару соток земли под картошку, хоть 0,5 сотки под бахчу. И жители сажали с организацией, работали. И транспорт предоставляли, только сажай и собери урожай. Все привезут к крыльцу. Вот это был профсоюз.

А где сейчас отделения, где работали корейцы, которые кормили весь город и область, еще и запасы на зиму делали? Поэтому и овощи стоили дешево. Сейчас много ИП, ТОО и тому подобных организаций. Сеют то, что им выгодно: зерно, корма, но только не овощи. Да и не удивительно - рыночные отношения. Хотя земля пустует, землей торгуют, а раздать бесплатно слабо. Стыдно становится, что такой богатой области привозят овощи узбеки, да и заграница, которой это выгодно.

Верните бригады корейцев, помогите вернуть земли и перестаньте давить налогами, уговорите их. Это народ, который кормил. Если уговорите, кормить будут дальше.

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай