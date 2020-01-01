…и намазать на тост

Давным-давно студенческая юность обогатила мой стол чудесной намазкой на бутерброды из тушеной моркови и плавленого сыра. Я потом добавляла туда и чеснок, и перец, и прованские травы. Все было вкусно.

А вот еще вариант. И в нем морковка не главная. Рулят кабачок и зелень, хотя морковь тоже есть. Для начала режем кабачок на кубики и посыпаем солью, чтобы отдал как можно больше влаги. Режем репчатый лук, начинаем жарить на растительном масле, добавляем к нему тертую морковь. Когда то и другое обжарится до первых коричневых подпалин, кладем в сковороду отжатый кабачок. Жарить-тушить надо именно в сковороде или похожей широкой посуде, чтобы жидкость максимально испарялась. Кабачковое рагу должно получиться маслянистым, а не водянистым. Его хорошо посыпать порошком сухого чеснока. Для легкого аромата. Пока остывает, нарубить укропа-петрушки помельче. И порезать кубиками плавленый сырок типы «Дружбы». Все соединить и хорошенько взбить блендером. Чаще всего солить не надо - сыр не пресный и кабачок был посолен для обезвоживания. Массу хранить в холодильнике. Прекрасно мажется на тосты, крекеры. Вкусно. Пропорции произвольные.