С этого года, по очередной мудрой идее чиновников, в городе Костанае ввели безналичный расчет в городском автотранспорте. Удобно это или нет, никого не спросили (и не дали права выбора), а просто ввели, и все. С этого момента ко мне как будто бы невидимой рукой залезли в карман. Я был всегда спокоен, что у меня есть наличные 70 тенге, а теперь должен высчитывать, запоминать или записывать, сколько денег у меня на карточке.

Вы скажете, что есть сотовый телефон и можно легко узнать (за определенный тариф) остаточную сумму. Но для этого нужен Интернет (WhatsApp) и оплата 1 700 тенге в месяц. Как вы думаете, мне это удобно? Мне и Интернет не нужен. Опять заставляют платить. Можно прийти на почту и узнать. Прийти, выстоять очередь, оплатить 50 тенге и узнать. Удобно?

Но самое кошмарное состояние испытываю, когда на карточку не реагирует валидатор. Я нахожусь в состоянии хулигана, обманщика и никак не могу доказать водителю, что у меня на карточке есть деньги. Плачу 150 тенге. Опять заставили.

Почему мне не дают права выбора, как платить и почему заставляют платить на 80 тенге больше? Почему нарушаются мои права? Почему я не заслуживаю к себе уважения? Почему мне отказано платить по 70 тенге наличными?

Владимир ИВАНОВ, пенсионер, Костанай