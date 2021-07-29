В Костанае продолжают обновлять фасады по технологии, изъяны которой уже видны

В 2019 году, тоже летом, в областном центре вовсю кипела работа: менялся внешний вид многоэтажек на улицах Тауелсиздик, Абая. Фасады приобретали внешний лоск, им придавали благородный кремовый окрас, оттененный темно-коричневыми деталями. Так выглядел подарок предпринимателей к 140-летию Костаная. Назывался «улучшение архитектурного облика». А уже в этом году горожане обратили внимание, как непрезентабельно стал выглядеть подарок.

С дома на улице Тауелсиздик облетают термопанели / Фото Ксении РЕБИК

Два года спустя

Смысл обновления был в том, чтобы оклеить фасады термопанелями, а проще говоря, пенопластовыми плитками под покраску, и придать веренице домов с лица некое архитектурное единообразие. Зады не трогали. Чистая декорация за небюджетные деньги. На стены крепили патриотические пожертвования бизнеса по инициативе общественного фонда Suiіkti Qostanai.

Сейчас проходящим и проезжающим по улице Тауелсиздик неподалеку от перекрестка с Баймагамбетова трудно не заметить проплешины на фасаде длинного дома № 89. Особенно там, где арка. Плитка осыпалась, отвалились многие фрагменты коричневых молдингов - объемных планок, призванных украсить фасады, отпали некоторые завитки узоров на балконах. Козырьки из жести по краю крыши кривые, погнуты, частью отсутствуют. Дом напротив под номером 112 тоже имеет зримые потери на еще недавно обновленном лице. Результаты плиточных процедур на строениях дальше по этой улице тоже не безупречны. Потери мелкие, но есть.

Дом на углу Абая - Павлова - молдинги массово осыпались / Фото Галины КАТКОВОЙ

Перемещаемся на проспект Абая, который был одарен тем же манером, и продолжаем замечать потери. Бросается в глаза, что здесь на домах стал слущиваться благородный колер, особенно на стыках между приклеенными плитами. Краска отстает чешуями, как грим у безмерно накрашенной тетеньки.

В доме, где располагается магазин «Океан», со стороны улицы Дощанова вид совсем плачевный. Плитка держится, но краска тоже слезает, и главное - массово обвалились молдинги на окнах.

Что делать с дареным конем?

Изначально в зубы ему заглядывал вышеназванный ОФ Suiіkti Qostanai, создателям которого и принадлежала идея облицевать 17 домов. На брифингах учредители фонда объясняли, что они и материалы отделочные смотрели, и фирмам-подрядчикам за работу деньги выплачивали, собранные предпринимателями. В том числе и сами учредители жертвовали.

- Я вкладываю свои деньги, мои друзья перечисляют деньги, они постепенно копятся, и мы используем их на облицовку. Поэтому даже точную сумму затрат я вам сказать не смогу, - говорил на встрече с журналистами 2 августа 2019 года учредитель ОФ Аскар ЖАБАЕВ.

Ранее в прессе проходила информация о том, что инициатива стоит около 100 млн тенге. Никто эти данные не опровергал. Назывались и фирмы-подрядчики, которые осваивали средства: ТОО «Таза Жол АТ», ТОО «Конгломерат kz», ТОО «АБЗ+», ТОО «Капитал групп Союз», ТОО «ДК-Максат». Понятно, почему с вопросом об итоговом качестве обновленных фасадов «НГ» обратилась в фонд.

- Да, некоторые дома плохо сделаны, - согласилась одна из учредителей ОФ Suiіkti Qostanai Александра СЕРГАЗИНОВА, - мы на них приемочные акты так и не подписали. И деньги подрядным организациям не выплатили, только первые 30% за работу отдали. Дом, где магазин «Океан», как раз из таких, не принятых. Там подрядчик был из Актау вроде. Мы писали претензии, требовали все исправить. Но фирма не стала.

Теперь вопрос, что делать дальше с фасадами, которые приобретают обшарпанный вид. Прошло всего два года. А что станет через пять? Городу придется за бюджетные деньги накладывать косметику на то, что один раз уже улучшали?

Вопрос вопросов

Но дело не только в этом. Методика оклеивания фасадов в Костанае с легкой руки общественного фонда признана удачной и вовсю используется. Сейчас в лесах стоят дома по улице Бородина, которые ударными темпами преображаются: на них клеят термопанели, которые поверху красят. И это уже не частная инициатива.

На доме № 227 по ул. Бородина работы по облицовке фасада завершаются / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Зимой к нам приходили специалисты городского акимата, собирали подписи под согласием на обновление фасада и, возможно, кровли, - написала в «НГ» жительница дома № 227 по ул. Бородина Анна ДРОБОТЬКО, - несколько дней назад появились строители, установили леса, я подошла поинтересоваться, что делать будут. Ответ последовал: обновлять фасад. Я потом подошла посмотреть, что за материал, чем обшивают. А это обычный пенопласт. Акимат, вы серьезно? Он же токсичен при горении. Завтра дети узнают, что это за материал, подожгут...

Анна утверждает, что, когда акимат заручался согласием жильцов, речи о термопанелях не шло, детали такие не обсуждались. Она лично думала, что фасад просто покрасят. Тем более что дом у них теплый, зимой во время отопительного сезона форточки приходится открывать.

- Просто по нашей улице, не самой парадной, высоких гостей возят показывать кондитерскую фабрику, молочный завод «Новый день». Вот и взялись за обновление фасадов здесь, - говорит Анна, - но зачем пенопластом, это же пожароопасно. Я работала в строительном магазине, знаю, что говорю.

Ситуация повторяется. Тот самый брифинг двухлетней давности в акимате Костаная собирали не просто так. Ему предшествовал эксперимент жителя, который у себя за окном в пластиковой раме попытался зажигалкой поджечь термоплиту. И поджег, по крайней мере, ее торец стал плавиться. Мужчину обвинили в хулиганстве. Наказали. За поджигательскую инициативу.

А потом собрали журналистов на встречу с заместителем акима города, поставщиком термоплит из Актау, учредителем ОФ и начальником управления по ЧС Костаная, которые доказывали, что такое обновление фасадов не должно пугать.

- Материал абсолютно безопасный, имеет все сертификаты, прошел испытания. Им облицовывают дома в Актау, Балхаше, куда я сам ездил и смотрел, - говорил тогдашний заместитель акима города Олжас НУРГАЛИЕВ.

- Пожарная служба проверили все сертификаты соответствия - материал легкий, пожаробезопасный, - со своей стороны завил начальник управления по ЧС Абиль УРАЗОВ.

Производитель облицовочной плитки Бирмаганбет АДИЛОВ, специально приехавший на брифинг из Актау, заверил, что не только в Казахстане, причем в столице, но и в Турции используют такой материал.





Если фото увеличить, ясно видно, что панель - на монтажной пене, а не на спец-клее / Фото Ксении РЕБИК

- Плитка покрыта кварцевым песком и крепится на клей-пену, которая не пропускает кислород, - пояснял Адилов, - пена польского производства. Даже если поджечь, самостоятельно затухает. На видео видно, что материал не горел, а плавился.

Еще раз про горючесть

На днях мы съездили на улицу Бородина. Оценили быстроту строителей: 27 июля на доме № 227 две трети объема работ уже были выполнены. Под лесами подобрали кусок обрезанной термоплиты, на взгляд обывателя - из типичного пенопласта, (а может, полистирола), поверхность которого с одной стороны закрыта чем-то вроде прочного картона, шершавого на ощупь, будто действительно мелкий песочек напылен. Обратили внимание, что экраны балконов закрывают щитами из OSB. Там же подобрали еще кусок плиты со следами монтажной пены, но не факт, что на нее крепят термопанели - работ не видели, в обед попали на объект. Однако обновление фасадов - это вряд ли работы, которые отслеживает технический или авторский надзор, это же не строительство, а фактически косметический ремонт. Поэтому люди беспокоятся. Анна Дроботько попросила газету сделать запрос в акимат с вопросом, зачем вообще ведут обновление фасада термопанелями, а также с требованием предоставить сертификат, свидетельствующий о пожарной безопасности используемых плит и клеящих составов.

Фрагмент термопанели до поджога и после /Фото Галины КАТКОВОЙ

После брифинга двухгодичной давности материал с него на сайте «НГ» активно обсуждали, в том числе строители, проектировщики, которые считали, что на всеобщее обозрение (на сайте акимата, например) должен быть представлен не сертификат соответствия, а сертификат пожарной безопасности. И сертифицирован должен быть не только материал, но партия изделий.

Опять же, на том брифинге спикеры, говоря о том, что термопанелями ведутся внешние отделочные работы и риск возгорания поэтому минимальный, признавали, что «если захотеть, то можно и кирпич поджечь». Пользователи сайта ng.kz возражали: случаются пожары внутри квартир, когда огонь вырывается через окна, которые сегодня сплошь пластиковые и при этом очень разные по качеству и степени негорючести. И тут рядышком пенопласт. Одним словом, раз люди снова ставят вопросы о безопасности, требуются четкие ответы.

Само собой, кусок термопанели мы в редакции подожгли. Свечкой.





Пенопласт не горел, но быстро плавился, источая черный и очень вонючий дым. Через полторы минуты от огонька свечи с куска плиты вниз полетели горячие капли. Слой с напылением песка не изменился.

