О пользе и агротехнике выращивания «зеленого удобрения» на дачном участке

Кажется, еще совсем недавно дачники разбивали грядки, сеяли семена и высаживали рассаду. Не успели оглянуться, уже и редиска съедена, и огурцы во всю идут, наливаются томаты и перцы, а чеснок и вовсе пора выкапывать. Скоро дойдет черед до раннего картофеля, а значит, освободится какая-то часть участка. Что же посеять?

Разбрасывать семена можно с щедростью

По правилам органического земледелия земля не должна пустовать. А после уборки основных культур есть недорогая и совсем не трудоемкая возможность ее «полечить», восполнить плодородие, предотвратить рост сорняков и эрозию. Речь о сидератах - растениях из разных семейств, которые принято называть «зеленым удобрением».

Наверняка многие дачники уже слышали или применяют на своих участках горчицу. Это самая популярная сидеральная культура. Кроме нее, из крестоцветных сидератами являются рапс, сурепка и редька масличная. Последняя является предпочтительней всех остальных, так как быстрее наращивает зеленую массу в большем объеме. В качестве сидератов используются бобовые (люцерна, вика, донник, эспарцет, клевер), злаковые (рожь, овес, ячмень), гречишные (гречиха) и гидрофильные (фацелия) культуры.

После посева обязательно заглубите семена граблями

Плодородие почвы складывается из наличия органики, азота и микроэлементов (кальций, фосфор, калий), которые освобождаются почвенными микроорганизмами при разложении зеленой массы сидеральных культур. Чем ее больше будет заделано в почву, тем лучшее питание будет обеспечено вашим овощам в будущем. Кроме того, быстрорастущие растения подавляют рост сорняков, служат защитой от ветровой и водной эрозии, а, например, горчица еще и профилактирует распространенные у нас почвенные инфекционные и грибковые болезни (парша, фитофтороз, различные гнили), а также подавляет таких вредителей, как проволочник, слизни и плодожорка.

Замечено, что выращивание сидератов на одном и том же месте три года подряд заменяет внесение дорогостоящего навоза, который зачастую служит рассадником сорных растений. Улучшение структуры и физических свойств почвы, удобренных сидератами, вы почувствуете уже весной при подготовке грядок. Она становится рыхлой, более воздухо- и водопроницаемой, привлекательной для дождевых червей, превращающих зеленую массу в плодородный гумус. Сидераты снижают и кислотность почвы.

Участок после картофеля к концу сентября зазеленел вновь

При посеве сидератов учитывайте рекомендованные сроки. Например, такие быстрорастущие культуры, как горчица, рапс, редька масличная, успевают нарастить достаточно зеленой массы за 3-4 недели, поэтому, посеяв в течение августа, их успешно можно заглубить в почву до заморозков.

Практикуется и подзимний посев озимых культур: донник, рожь, овес, вика, когда температура воздуха и почвы будет стабильно около 0... +5 градусов. В таком случае растения взойдут уже весной, тогда же будут заделаны в почву. Можно делать ранневесенний посев. После схода снега высевают скороспелые холодостойкие культуры. Запахивают зеленую массу минимум за две недели до высадки основной культуры.

Итак, у вас высвободился участок земли после редиса, чеснока, лука, раннего картофеля, старой грядки земляники садовой. Не откладывая, пока земля рыхлая, надо сделать посев семян. Предварительно собрав остатки ботвы, в умеренно увлажненную почву, разровняйте граблями. Разбросайте семена равномерно сплошным способом из расчета: горчица - 200 г/сот., рапс - 150-200 г/сот., рожь - 250 г/сот., редька масличная - 150 г/сот., вико-овсяная смесь - 1,5 кг/сот., люцерна - 160 г/сот., донник - 150 г/сот.

В почву пойдет только зеленая масса сидератов и никаких сорняков

Заделайте семена граблями в нескольких направлениях на глубину 3-4 см и обязательно прилейте водой из лейки или шланга с насадкой-распылителем. При благоприятных погодных условиях и своевременном поливе семена прорастают быстро: горчица, редька, рапс - через 5-7 дней, злаковые - 7-10 дней. Примерно через 4 недели после всходов, когда растения в фазе бутонизации и их высота более 15 см, можно делать неглубокую перекопку участка с заделкой зеленой массы на глубину до 10 см.

Как показывает опыт, возделывание сидератов - это просто и полезно! Пробуйте сейчас, и земля отблагодарит вас хорошим урожаем в будущем