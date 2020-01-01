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Куда пойти с 29 июля по 4 августа

Потехе - час!

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Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

 

«Радуга полотен» - 30-я персональная выставка Александра Захарченкова, приуроченная к 65-летию художника

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Когда

Футбол. Лига конференций. «Тобол» - «Хайдук» (Сплит)

Костанай, стадион «Центральный»

29 июля, 21.00