Куда пойти с 29 июля по 4 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
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В течение месяца
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«Радуга полотен» - 30-я персональная выставка Александра Захарченкова, приуроченная к 65-летию художника
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Лига конференций. «Тобол» - «Хайдук» (Сплит)
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Костанай, стадион «Центральный»
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29 июля, 21.00
Материалы номера
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