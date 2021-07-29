Как в Костанае больных ставят в длинные очереди на МРТ-исследования

Эти очереди - привычный факт нашей жизни. Многие пациенты, их родственники пребывают в железобетонной уверенности, что по-другому у нас, в Костанае, и нельзя. Спрос на эти высокотехнологичные исследования высокий, а мощностей, чтобы удовлетворить его быстро, не хватает. Однако генеральный директор ТОО «Медицинские центры компьютерных диагностик» Юрий ПЕТРЯНИН считает, что очереди создаются искусственно. По крайней мере, готов их укоротить. Но, заявляет, не дают.

МРТ бесплатно

Интересно, что мы редко освещаем проблемы здравоохранения как отрасли весьма коммерциализованной и конкурентной. Все больше пишем о бюджетных тяготах этой сферы да о гражданских подвигах медицинских работников. А между тем, в «здраве» сегодня деньги на пациентах позволено зарабатывать отнюдь не только частной медицине, но и государственной. Недаром практически все больницы и поликлиники - это предприятия, они мощно заточены на обслуживание как можно большего количества пациентов, все четко считают деньги. Плохо это? Отнюдь. Лишь бы не ущемляло права пациентов, здоровье которых дорого в прямом и переносном смысле.

Трейлер Medical Forte с аппаратурой для МРТ-диагностики располагается во дворе поликлиники № 3 Костаная /Фото Галины КАТКОВОЙ

Часть трат на него, впрочем, берет на себя нынче фонд обязательного социального медицинского страхования. Например, оплачивает некоторые виды исследований посредством магнитно-резонансной томографии. Получить их бесплатно человек может не только в государственных больницах, но и в частных медцентрах и кабинетах. Для того предусмотрено вроде бы совсем немного условий - организация, оказывающая услуги МРТ, должна быть зарегистрирована в системе ОСМС и пребывать в ее реестре, а врачи поликлиник должны направлять в данную организацию пациентов. Но простая схема в Костанае не срабатывает с ТОО Medical Forte. Сбой такой, что руководство товарищества решило предать проблему гласности.

Чужие на разводе?

Medical Forte является дочерней компанией ТОО «Медицинские центры компьютерных диагностик», которое имеет медцентры в Алматы и Петропавловске.

- На рынке медицинских услуг мы с 2004 года, в нынешнем году решили работать в Костанае. Предварительно я обговаривал возможность этого с вашим прежним руководителем управления здравоохранения. Все согласовали. Обсуждали, в частности, вопросы востребованности и те моменты, что начав работать в Костанае, мы будем способствовать сокращению сроков прохождения МРТ пациентами, - рассказывал «НГ» генеральный директор ТОО «Медицинские центры компьютерных диагностик» Юрий Петрянин, - наш аппарат МРТ действует в вашем городе с января 2021 года. Мы заключили договор с поликлиникой №3 и наш центр МРТ-диагностики размещается на ее территории. С января мы принимали пациентов за наличный расчет, а с апреля готовы обслуживать пациентов по ОСМС, то есть для них бесплатно. Но потока этих пациентов к нам нет. Поликлиники не направляют.

По словам менеджера ТОО Medical Forte Анастасии АТАМАН, все поликлиники города и области оповещены о том, на каких условиях работает новый медцентр. Но пациентов оттуда - тоненький ручеек. Максимум человек пять в день, тогда как мощность томографа позволяет принять до 30 человек. Врачи поликлиник предпочитают выписывать направления в другие центры МРТ-диагностики, в которых запись зачастую на несколько недель вперед. Люди, допустим, с последствиями инсультов вынуждены ждать, а в Medical Forteоборудование и специалисты простаивают. Пациенты лишены возможности бесплатно и практически без очереди пройти исследование. Вот соль проблемы.

На вопрос, как в поликлиниках объясняют такое положение дел, менеджер процитировала несколько высказываний докторов типа «вы не наши партнеры», «мы не обязаны набивать вам поток». Повторимся, речь идет не коммерческой работе, а об услугах, которые оплачивает фонд страхования. Упреждая вопросы, скажем, что Medical Forte рекламирует себя. Но рекламные предложения и направления врачей на бесплатное исследование - две грандиозные разницы.

Жирным шрифтом

Руководство ТОО обращалось по поводу сложившейся ситуации в управление здравоохранения, полагая, что оно будет заинтересовано ее урегулировать в интересах пациентов. «За период с 12 мая по 7 июня направлено всего 30 человек, - говорится в обращении от 9 июня, - и это при том, что очередь на МРТ в медцентрах города достигает 20 дней, а с обращением к врачу за направлением и повторным обращением с результатом срок еще растягивается. К примеру, сегодня запись на МРТ в МЦ «Магнезия» ведется уже на 28 июня...» На сегодня, по данным «НГ» очереди не исчезли.

Возможности томографа позволяют принять до 30 пациентов в день / Фото Галины КАТКОВОЙ

Управление Петрянину ответило, выделив главное жирненьким шрифтом: «Медицинские организации Костанайской области являются правоспособными самостоятельными государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения». Вмешиваться в их деятельность управление не может. Все, что может - направить присланное в управление письмо от ТОО в организации первичной медико-санитарной помощи, в те же поликлиники. «В случае заинтересованности они свяжутся с вами». Не связываются.

Вопрос ребром - а в чем состоит заинтересованность поликлиник, когда речь идет о направлении на услуги, которые будут оплачены из фонда страхования?

Со своей стороны «НГ» также направила в управление запрос. Мы как раз хотели выяснить суть заинтересованности поликлиник направлять больных людей туда, где двух- трехнедельные очереди. Спрашивали, какими документами регламентируются отношения поликлиник и коммерческих центров МРТ-диагностики. Спросили также, может, доктора поликлиник извещали управление о низкой квалификации тех, кто работает в Medical Forte, кто описывает результаты исследований. Петрянин-то заявляет, что у них этим заняты очень опытные врачи, двое из которых имеют научные степени именно по теме МРТ, но вдруг костанайские терапевты и невропатологи имеют претензии к их описаниям.... Кроме того, мы задали вопрос, в курсе ли управление, насколько неравномерно сегодня распределяется нагрузка по центрам МРТ, в частности, когда речь идет о бесплатных услугах, и как эту проблему можно решить.

Нет, ответил облздрав, жалоб от докторов на квалификацию специалистов Medical Forte не зарегистрировано. А по поводу неравномерности нагрузки в пяти негосударственных организациях, занятых МРТ-диагностикой, управление не в теме. После июньского обращения Юрия Петрянина к и.о. руководителя управления здравоохранения Рустему Айтбаеву в конце июля это читается странно. Заниматься проблемой, следовательно, никто не будет, потому что ее не видят. Отношения поликлиник с частными организациями - договорные.

- Медицинские работники, выдающие направления на МРТ-исследования, имеют возможность оформить направление во все организации, оказывающие услуги МРТ и внесенные в перечень... фонда ОСМС, - говорится в ответе, подписанном Рустемом Айтбаевым.

А как они используют эту возможность - их дело. При этом управление утверждает, что «направление поликлиниками выдается в организацию по согласованию с пациентом».

- Я сравниваю Костанай с Петропавловском, где у нас работает такой же аппарат МРТ, - сказал «НГ» Юрий Петрянин, - там все под контролем облздрава и акимата. На совещаниях регулярно поднимается вопрос прежде всего о том, нет ли жалоб у населения на очереди. И там находят возможность регулировать поток пациентов, получающих услуги МРТ бесплатно. В результате у них очередь на МРТ-диагностику не превышает десяти дней.