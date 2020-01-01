Почему появляется сухая вершинная гниль томатов и как с ней бороться, чтобы не потерять урожай

Наступает пора созревания первых томатов на грядках. К сожалению, не каждый сорванный плод может порадовать. Бывает, увидишь что-то краснеющее в листве, срываешь, перевернешь, а на томате коричневое сухое пятно. Это вершинная гниль - заболевание, которое не всегда обусловлено развитием инфекции или грибком.

Вершинная гниль - не опасное, но неприятное заболевание томатов

Зачастую сухая вершинная гниль развивается при неблагоприятных условиях выращивания: недостаточном поливе, высокой температуре, перегреве грунта, недостатке кальция и повышенной кислотности почвы. В этом случае сам куст томата выглядит вполне здоровым, а болезнь поражает плоды на стадии молочной зрелости, которые раньше остальных начинают созревать. Сначала белые или бурые пятна разрастаются, поражая до трети плода, становятся темно-серыми или буро-черными. Некротические пятна сухие, плоские или вогнутые.

Если же к заболеванию присоединится вторичная инфекция, то пятна становятся мокнущими, покрытые более темным налетом, сами плоды приобретают гнилостный запах и бесформенную массу.

Более подвержены вершинной гнили низко расположенные кисти с плодами сорта с удлиненными и перцевидными томатами.

Механизм развития сухой вершинной гнили при жаркой и засушливой погоде связан с нарушением проводимости воды и микроэлементов в растениях. При недополучении воды корнями и большом испарении с зеленой части влага начинает тянуться из созревающих плодов, которые загнивают. Способствует этому и нарушение проводимости минеральных веществ, в первую очередь кальция, который участвует в построении клеток, возникает дисбаланс натрия, магния, калия, дефицит бора и фтора.

Меры борьбы с вершинной гнилью, обусловленной неблагоприятной погодой, заключаются в оптимизации поливов и восполнении кальция. В период начала созревания плодов поливать необходимо обильно, но не часто (1 раз в неделю), проводить регулярные рыхления во избежание закисления почвы, вносить комплексные минеральные удобрения для томатов при высадке рассады и в период вегетации.

При обнаружении пораженных плодов, их необходимо снять с куста, а растение подкормить кальциевой селитрой. Раствором (10-15 г на 10 л воды) опрыскивают все растение или делают корневую подкормку из расчета 1 г кальциевой селитры на 5 л воды, которую под корень вносят под одно растение. Для предотвращения развития вторичных инфекций проводят профилактические обработки биофунгицидами «Фитолавин», «Фитоспорин».

При осенней перекопке грядок для томатов целесообразно внести доломитовую муку, садовую известь или мел для восполнения кальция в почве и ее раскисления.