Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Участница № 30 - Маргарита ДАСАЕВА, менеджер по работе с корпоративными клиентами.

Стаж вождения: 7 лет. Марка автомобиля: Kia Rio. Год выпуска: 2014. Цвет: голубой металлик. Объем двигателя: 1,6 л.

При выборе автомобиля Маргарита почти сразу определилась с моделью, а вот с цветом возникли проблемы.

Ярко-синий цвет машины устроил и Маргариту, и ее супруга / Фото из личного архива

- В наличии был только белый, но его мы не рассматривали, а красный вариант не понравился супругу, - вспоминает наша участница. - В итоге выбор остановили на голубом, но хотелось, чтобы он был насыщенного оттенка. Специально ходила по городу, высматривала машины голубого и синего цветов. И все как-то мне не нравились оттенки: то сильно бледные, то слишком темные. А когда супруг приехал из салона на ярко-синей красавице, я прыгала от восторга. В эту машину влюбилась с первого взгляда и по сей день не желаю ее менять.

По словам Маргариты, ее KiaRio просто создана для современной комфортной езды: небольшая, маневренная, экономичная, с вместительным багажником. Отвезти детей в школу, забрать из школы, развезти по секциям и кружкам, потом - домой, на месте эта машина почти не стоит.

Маргарита Дасаева: «Ездить на KiaRio - одно удовольствие!» / Фото из личного архива

- По работе мне нужно быть всегда на связи с нашими партнерами, не опаздывать на важные встречи и мероприятия, - говорит Маргарита. - Бывает, только закончится одно мероприятие, через полчаса - начало следующего, еще и в противоположной части города. Что бы я делала без своей любимицы?

За техническое состояние автомобиля отвечает супруг, а Маргарита - за красоту и чистоту. Она очень любит, когда машина идеально чистая, натерта до блеска, в салоне пахнет любимым ароматом, играет ритмичная музыка… Пока едет, заряжается энергией.

- Эта машина для меня родная, прямо настолько моя, что пока даже не представляю себя за рулем другого авто! - говорит наша участница.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу №30 Маргариту Дасаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 31 июля, до 11.00 воскресенья, 1 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 29 июля, до 10.00 понедельника, 2 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 29 Ражан Жусуповой поступило 310 голосов в Instagram и 5 купонов.