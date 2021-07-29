Жительница Костаная Айжан БЕКМАГАМБЕТОВА рассказала о свалке во дворе дома № 22 в 8-м микрорайоне.

В три контейнера во дворе дома № 22 в 8-м мкр-н несут мусор жители четырех многоэтажек / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Дома №№ 23, 24 и 25 в нашем микрорайоне ввели в эксплуатацию весной этого года, - пояснила она. - Но ни одного мусорного контейнера на эти две 5-этажки и одну 9-этажку до сих пор не установили. Жители этих трех домов несут свой бытовой и строительный мусор в наши три контейнера. Во дворе антисанитария, рядом - детская площадка, на которой играют дети. Мусор очень опасен для них. Обращались в «Тазалык», но они молчат и никаких мер не принимают. Мы надеемся, что наш услышат, ведь госучреждения должны работать по принципу «слышащего государства».

Во дворе дома № 11 в 5-м мкр-н срезанные ветки лежат справа и... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…слева от контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели контейнеры, рядом с которыми - кучи мусора. Рядом - детская площадка. Контейнеров для такого количества домов явно не хватает.

Свалку во дворе дома № 11 в 5-м микрорайоне, о которой «НГ» писала две недели назад, убрали рядом с мусорными контейнерами, но с обеих сторон от мусорной площадки остались ветки деревьев.

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