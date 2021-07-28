В 112-м туре помощь необходима трем детям с инвалидностью

В этот раз двум участникам «Нужных денег» помощь нужна в ближайшее время, еще один сбор будет пролонгированным.

Пока не исполнилось 18

17-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА из Лисаковска уже участвовала в нашем благотворительном проекте в 41-м и 92-м турах. У нее ДЦП, левосторонний гемипарез. Последнее означает, что левая рука девочки хуже двигается, к тому же она немного деформирована. Динара регулярно проходила курсы реабилитации в Костанае, Алматы, столице. Но самыми эффективными оказались процедуры и консультации специалистов, полученные в челябинской клинике «Кия». После этих курсов улучшения были заметны и самой девочке, и маме, и всем, кто общается с Динарой длительное время.

Динаре необходимо успеть на реабилитацию до совершеннолетия / Фото из архива семьи ДАЙРАБАЕВЫХ

Мама Динары Гузель ДАЙРАБАЕВА очень хочет успеть свозить дочь в Челябинск хотя бы еще один раз. Нужно именно успеть, потому что время ограничено потому, что в марте следующего года Динаре исполнится 18 лет, тогда клиника «Кия» для нее будет закрыта по возрасту.

- У Динарочки после реабилитации есть явные улучшения, - сообщила Гузель. - Раньше бывали случаи, что она падала при ходьбе. Этого давно нет. Нам бы как следует закрепить результат и улучшить его. Нужно еще поработать над левой рукой. Но самим собрать всю сумму невозможно.

Полный курс реабилитационных процедур для Динары стоит 800 000 тенге, половина уже собрана. В нашем проекте Гузель Дайрабаева просит помощь в размере 400 000 тенге.

Отец Динары оставил семью с двумя детьми давно, когда Динара была малюткой, помощи от него никогда не было, где он сейчас, неизвестно.

В данный момент Гузель временно не работает, таким образом, весь доход семьи - пособие Динары по инвалидности в размере 88 000 тенге. Без помощи наших читателей девочка сможет поехать в клинику «Кия», но не получит всего комплекса процедур.

Не допустить отката

3-летний Таймас ЖУМАТОВ из Костаная тоже знаком нашим читателям. Он был участником 95-го, 103-го и 107-го туров проекта. У мальчика ДЦП, атаксический церебральный паралич тяжелой степени. Его история очень запоминающаяся в связи с трагичностью развития событий в этой семье. Пока у отца Таймаса внезапно не отказали почки, он зарабатывал достаточно, чтобы содержать жену, двоих детей и оплачивать курсы реабилитации. Но теперь мужчина живет только благодаря гемодиализу и стоит в очереди на пересадку почки. Сейчас положение его и всех казахстанцев, нуждающихся в трансплантации осложнилось тем, что главный хирург-трансплантолог РК подвергся уголовному преследованию.

Таймас уже начал реабилитацию, полнота курса зависит от сборов / Фото из архива семьи ЖУМАТОВЫХ

Как бы там ни было, семья Жуматовых продолжает жить, бороться, заботиться о своих детях. Таймас должен проходить реабилитацию, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, ведь только так можно сделать его будущую жизнь более здоровой.

- Понятно, что цены растут на реабилитацию, они ведь на все растут, - сетует мама Таймаса Гульжан ЖУМАТОВА. - Сейчас, если курс стоит миллион тенге, это нормально. Собирать на реабилитацию становится с каждым разом труднее. А нам нельзя останавливаться, диагноз не позволяет. Ведь если будет откат, тогда все труды и все затраты, получается, прошли даром. Сейчас сынок очень радует нас успехами, мы надеемся, что и в будущем будет радовать. Просим помощи у проекта «Нужные деньги» и читателей «Нашей Газеты», потому что сами не можем справиться.

Полный курс реабилитации в челябинской клинике «Сакура» обойдется в 1 000 000 тенге. Семья сумела собрать 650 000 тенге. На момент публикации Таймас уже находится в клинике и начал получать процедуры. Насколько полным будет курс, зависит от помощи наших читателей. Для получения всех процедур необходимо собрать еще350 000 тенге.

Доходы семьи: пособие Таймаса - 88 000, пособие отца - 45 000 тенге. В семье есть еще старшая дочь-школьница.

В мире безмолвия

12-летний Максут КАЛАК из поселка Александровка Алтынсаринского района впервые участвует в проекте «Нужные деньги». У мальчика двухсторонняя нейросенсорная глухота. Нельзя сказать, чтобы он совсем не слышал звуков, но слух его находится на самом низком уровне. В семье трое детей, двое старших - Адилет и Максут - глухие. Их младшая сестренка совершенно здорова. Дело в том, что глухота Адилета и Максута генетически обусловлена и передалась им от страдающего такой же глухотой отца. Дефектный ген, ответственный за это, располагается в Y-хромосоме. Соответственно, у мальчиков не было ни единого шанса родиться нормально слышащими. Так же, как не будет шансов у сыновей Адилета и Максута, когда они вырастут и обзаведутся семьями. То есть это расстройство передается исключительно по мужской линии.

Максуту необходим такой же слуховой аппарат, как у его брата / Фото Андрея СКИБЫ

Благо, что в наше время высокие технологии позволяют таким людям услышать мир. В начале этого лета, после обследования в Центре слуха, братьям выписали аппараты MotionSP 5 PX, стоимостью 1 200 000 каждый. Старшему, Адилету, аппарат уже помогли приобрести в проекте «Жизнь на ладони» (газета «Костанайские новости»). Теперь надо помочь Максуту.

- Мои мальчики хорошие, умные детки, - говорит мама Максута Динара КАЛАК. - Я хочу, чтобы у них все было хорошо, чтобы их не обижали другие дети из-за глухоты, чтобы они могли учиться и выросли самостоятельными людьми. Помогите Максуту слышать, пожалуйста.

Мы понимаем, что сумма в 1 200 000 тенге - очень большая для одного тура проекта. Поэтому сбор будет пролонгированным, собирать деньги на слуховой аппарат мы будет до тех пор, пока не соберем полностью.

Доходы семьи складываются из пособий по инвалидности отца - 30 000 тенге, мамы (у нее артрит) - 30 000 тенге, Адилета - 70 000 тенге и Максута - 70 000 тенге. Понятно, что собрать даже часть суммы для этой семьи - заоблачная цель.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Помощь, оказанная в рамках 111-го тура

Участник Цели Сумма Спонсоры Результат Александр Солтыс На слуховой аппарат 353 000 100 000 - uенеральный спонсор такси «Народное» 50 000 - пользователь сайта Евгений 25 000 - Дмитрий 25 000 - Талгат Поступления на карту Kaspi-gold: 50 000 - Кайрат 10 000 - Андрей 10 000 - Владимир 5 000 - Наталья 5 000 - Юлия 5 000 - Виктор 5 000 - Владимир 5 000 - Руслан 5 000 - Ирина 4 000 - Артем 3 000 - Евгения 3 000 - Дияс 3 000 - Сергей 3 000 - Марина 2 000 - Саги 2 000 - Гульнара 2 000 - Бахыткуль 2 000 - Дара 2 000 - Эльвира 2 000 - Айнур 2 000 - Татьяна 2 000 - Надежда 1 200 - Надежда 1 000 - Александра 1 000 - Наталья 1 000 - Асия 1 000 - Екатерина 1 000 - Александр 1 000 - Айда 1 000 - Ольга 1 000 - Ольга 1 000 - Юлия 1 000 - Алтынай 1 000 - Роман 1 000 - Болат 1 000 - Саят 800 - Евгения 700 - Наталья 700 - Татьяна 700 - Мадина 500 - Динара 500 - Виктория 500 - Екатерина 500 - Светлана 500 - Оксана 500 - Махаббат 500 - Анэля 400 - Надежда Аппарат куплен и используется Арсений Гутнов На расходники для трахеостомы 497 730 Поступления на карту Kaspi-gold: 250 000 - Глеб 30 000 - Ольга 10 000 - Юлия 10 000 - Елена 10 000 - Владимир 10 000 - Светлана 10 000 - Марат 10 000 - Ольга 5 000 - Жанна 5 000 - Ирина 5 000 - Дияс 5 000 - Наталья 5 000 - Ирина 5 000 - Виталий 5 000 - Александр 5 000 - Жандос 5 000 - Наталья 5 000 - Елена 5 000 - Марзия 4 000 - Елена 3 000 - Сергей 3 000 - Дмитрий 3 000 - Жанибек 2 500 - Артем 2 000 - Дана 2 000 - Екатерина 2 000 - Зивагуль 2 000 - Ботакоз 2 000 - Кристина 2 000 - Зарина 2 000 - Динара 2 000 - Луиза 2 000 - Максим 2 000 - Екатерина 2 000 - Андрей 2 000 - Анастасия 2 000 - Индира 2 000 - Назар 2 000 - Наталья 2 000 - Владимир 2 000 - Елизавета 2 000 - Екатерина 2 000 - Евгения 2 000 - Сергей 2 000 - Анастасия 1 500 - Айгерим 1 500 - Юлия 1 500 - Кристина 1 500 - Светлана 1 000 - Карина 1 000 - Инна 1 000 - Роман 1 000 - Екатерина 1 000 - Алина 1 000 - Виктория 1 000 - Лейла 1 000 - Александр 1 000 - Инна 1 000 - Елена 1 000 - Ирина 1 000 - Ольга 1 000 - Михаил 1 000 - Ольга 1 000 - Гульзан 1 000 - Мария 1 000 - Айна 1 000 - Рустем 1 000 - Маргарита 1 000 - Татьяна 1 000 - Виктор Мануэль 1 000 - Аанара 1 000 - Диана 1 000 - Тамара 1 000 - Нургул 1 000 - Елена 1 000 - Иван 1 000 - Светлана 1 000 - Марина 900 - Александра 900 - Рустем 500 - Рания 500 - Оксана 500 - Лидия 500 - Анэля 500 - Алена 400 - Инна 250 - Арман Расходники куплены Вика Шишкина На курс реабилитации в столичной клинике 621 570 15 000 - читательница Наталья 10 000 - баба Маша 40 594 - остаток с прошлого тура Поступления на карту Kaspi-gold: 50 000 - Мирас 50 000 - Янина 20 000 - Юлия 15 000 - Константин 11 000 - Неизвестный читатель 10 000 - Сергей 10 000 - Иван 10 000 - Алексей 10 000 - Ольга 10 000 - Елена 10 000 - Татьяна 8 000 - Фирма «Чистодом» 7 500 - Вячеслав 5 000 - Неизвестный читатель 5 000 - Николай 5 000 - Иван 5 000 - Анастасия 5 000 - Евгений 5 000 - Амансултан 5 000 - Артур 5 000 - Антон 5 000 - Александр 5 000 - Руслан 5 000 - Конысбай 5 000 - Татьяна 5 000 - Рашид 5 000 - Дияс 5 000 - Ирина 5 000 - Олег 5 000 - Валентин 5 000 - Айгуль 5 000 - Данияр 5 000 - Неизвестный читатель 5 000 - Сергей 5 000 - Светлана 5 000 - Динара 5 000 - Данияр 4 000 - Неизвестный читатель 3 000 - Виталий 3 000 - Оксана 3 000 - Мадияр 3 000 - Николай 3 000 - Николай 3 000 - Максим 3 000 - Юлия 3 000 - Жанель 3 000 - Руслан 3 000 - Владимир 2 865 - Неизвестный читатель 2 530 - Гульсара Х. 2 500 - Шнар 2 500 - Сергей 2 400 - Татьяна 2 000 - Виктор 2 000 - Ирина 2 000 - Лейла 2 000 - Эльвира 2 000 - Виктория 2 000 - Людмила 2 000 - Максим 2 000 - Татьяна 2 000 - Дмитрий 2 000 - Алмат 2 000 - Вадим 2 000 - Юлия 2 000 - Инна 2 000 - Марина 2 000 - Марина 2 000 - Неизвестный читатель 2 000 - Владимир 2 000 - Райхан 2 000 - Нурлаш 2 000 - Мария 2 000 - Нурлан 2 000 - Тамерлан 2 000 - Гульсым 2 000 - Юлия 2 000 - Ерболат 2 000 - Артем 2 000 - Елдос 2 000 - Гульнара 2 000 - Шолпан 2 000 - Владимир 2 000 - Ерболат 2 000 - Карина 2 000 - Георгий 2 000 - Виктория 2 000 - Инна 2 000 - Эльвира 1 500 - Сергей 1 500 - Азамат 1 500 - Сабина 1 500 - Асель 1 206 - Лейла 1 001 - Ермек 1 000 - Виктория 1 000 - Анатолий 1 000 - Эмиль 1 000 - Ольга 1 000 - Тамаша 1 000 - Александр 1 000 - Алмат 1 000 - Бахыткуль 1 000 - Людмила 1 000 - Аймагуль 1 000 - Асия 1 000 - Неизвестный читатель 1 000 - Юлия 1 000 - Ольга 1 000 - Роман 1 000 - Кунсулу 1 000 - Зара 1 000 - Наталья 1 000 - Павел 1 000 - Иван 1 000 - Малика 1 000 - Валентина 1 000 - Султан 1 000 - Лаура 1 000 - Анар 1 000 - Асель 1 000 - Нургул 1 000 - Бахыткуль 1 000 - Мадияр 1 000 - Каракозайым 1 000 - Марина 1 000 - Софья 1 000 - Дмитрий 1 000 - Олеся 1 000 - Ринат 1 000 - Наталья 1 000 - Лилия 1 000 - Дмитрий 1 000 - Виктория 1 000 - Дмитрий 1 000 - Томирис 1 000 - ЖУЛДЫЗ 1 000 - Ekaterina T. 1 000 - Ксения 1 000 - Арсен 1 000 - Инна 1 000 - Александра 1 000 - Виктор 1 000 - Эмиль 1 000 - Гульзан 1 000 - Маржанкуль 1 000 - Неизвестный читатель 800 - Неизвестный читатель 800 - Наталия 800 - Айнур 750 - Алмагуль 700 - Евгений 600 - Неизвестный читатель 568 - Неизвестный читатель 531 - Айдос 530 - Анастасия 525 - Талгат Астана 500 - Ольга 500 - Александр 500 - Надежда 500 - Томирис 500 - Нуржан 500 - Валерия 500 - Аягоз 500 - Евгения 500 - Оксана 500 - Асланбек 500 - Дастан 500 - Гизат 500 - Роман 500 - Владимир 500 - Макпал 500 - Инна 500 - Еркiн 500 - Петр 500 - Елена 500 - Людмила 500 - Александр 500 - Неизвестный читатель 500 - Нуржан 500 - Мадина 500 - Нургуль 500 - Александра 300 - Асет 500 - Абдулгазиз 500 - Алия 500 - Аруна 500 - Ирина 500 - Дидар 500 - Анастасия 500 - Оксана 500 - Инна 350 - Неизвестный читатель 336 - Талгат Астана 300 - Акмарал 250 - Арман 210 - Куан 200 - Бахтияр 200 - Ибрагим 200 - Айгуль 200 - Еркин 200 - Гулжанат 200 - Галина 200 - Аля 150 - Дастан 121 - Алтынай 120 - Ирина 113 - Александра 100 - Дина 100 - Диана 100 - Дидар 100 - Булат 100 - Диана Вика проходит курс реабилитации



