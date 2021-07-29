Как проходили первые масштабные прямые выборы сельских акимов в Костанайской области

В воскресенье, 25 июля, впервые в истории независимого Казахстана прошли прямые выборы глав администраций городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Теперь акимов 4-го уровня будут выбирать регулярно в случае досрочной отставки либо после истечения срока полномочий. Ранее их назначали акимы районов. О том, как голосовали в нашей области, по впечатлениям корреспондента «НГ», отчетам на брифингах и в оценке представителей политических партий.

Как готовились

Выборы в нашем регионе прошли в 65 селах и сельских округах. Уже в 7 часов утра в 23 селах, 2 поселках и 40 сельских округах начали работу 173 избирательных участка. В избирательные бюллетени внесены 147 кандидатов. До завоза бюллетеней все участки проверила полиция.

Евгений Кнырь: «Голосовал за молодого самовыдвиженца, фамилию не помню» / Фото Андрея СКИБЫ



- Во всех участках имеются информационные плакаты о кандидатах, оформлены стенды с необходимой информацией о составах комиссий, телефонах вышестоящей комиссии, органах прокуратуры и судов, правилах поведения в помещениях для голосования, утвержденных постановлениями участковых избирательных комиссий, - сообщила 25 июля на брифинге в РСК член областной избирательной комиссии Асия ДУАНБАЕВА.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовали 800 сотрудников полиции.

- Согласно ст. 39 Закона РК «О выборах» сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения голосования, а также находиться в помещении для голосования, - отметил на том же брифинге начальник УМПС ДП Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ. - При этом пресекать нарушения общественного порядка они будут только с приглашения председателя комиссии.

В 20.00 по столичному времени голосование завершилось .

- За соблюдением выборного законодательства при организации проведения голосования наблюдали 207 представителей политических партий, 279 общественных и некоммерческих организаций, - отметила Дуанбаева.

Три головы цербера

Днем 25 июля корреспондент «НГ» приехал в село Пешковка Федоровского района. Там на базе ДК с большой надписью «Иволга» над центральным входом разместился избирательный участок № 811. В фойе меня встретил мужчина в медицинской маске, проверил температуру бесконтактным термометром, но внутрь не пустил. Предъявленное редакционное задание с подписью главного редактора и печатью не помогло.





Избирательный участок № 811 расположился в здании ДК. Сельчане спорили, кто облагородил территорию возле него / Фото Андрея СКИБЫ



Первая голова цербера - представители избирательной комиссии. Долгое время мне не верили, что я действительно корреспондент «НГ», мол, у вас фото на удостоверении одно, на служебном другое, а в жизни вы по-другому выглядите. Долго пришлось объяснять, что годы идут, а люди меняются.

Следующее испытание - вход для журналистов и независимых наблюдателей был возможным только через систему Ashyq. При этом местный житель, который зашел сразу за мной, миновал это препятствие, у него просто померили температуру и выдали набор: ручку, маску, перчатки.





Наблюдатель входит на избирательный пункт № 811 с помощью программы Ashyq / Фото Андрея СКИБЫ



Председатель избирательной комиссии, не назвавший свои имя и фамилию, пояснил: местные жители заходят на несколько минут, ставят галочку и уходят, особо ни с кем не контактируют, а журналисты и наблюдатели находятся на участке долгое время и общаются с другими людьми, поэтому и было принято такое решение.

Система Ashyq стала второй головой цербера, который не пускал меня в «царство Аида», то бишь избирательный участок. Сначала нужно было скачать приложение, но в Пешковке был не самый лучший доступ к Интернету (возможно, из-за того, что у меня оператор «Теле-2»). После скачивания и установки ждало еще одно испытание - система отвечала, что мой ИИН некорректный. Связано это с тем, что мой номер не зарегистрирован в БМГ (база мобильных граждан). Также Ashyq просил скачать приложение Egov, ведь зарегистрировать свой номер можно только через него.

Чтобы получить доступ к паспорту вакцинации номер должен быть зарегистрирован в БМГ / Скриншот сайта egov.kz

Если вашего номера нет в БМГ, то при попытке ввести свой ИИН в программе Ashyq у вас возникнет ошибка / Скриншот приложения Ashyq

Но в Egov тоже не все так просто: во-первых, его нужно скачать, во-вторых, так как у меня нет электронной цифровой подписи, нужно войти с помощью SMS, вновь ввести ИИН и номер телефона, которого опять же нет в БМГ. Нажимаем кнопку «Регистрация» и получаем ответ: нужно пройти биометрическую идентификацию личности, проще говоря - видеопроверку или Face-ID. Нажимаем «Продолжить», еще раз вводим свой номер, на него приходит код, вводим его и ИИН. После чего начинается самое сложное: чтобы пройти видеопроверку, нужно поместить лицо в рамку, причем рамка не одна - сначала маленькая, затем большая. После прохождения второй рамки происходила ошибка, и испытание начиналось заново. И так много-много раз.

Александр Черников: «Аким Ержанов много сделал для нашего села, он молодец!» / Фото Андрея СКИБЫ



Внутрь участка я так и не попал, так как, чтобы пройти, будь добр покажи, что у тебя «синий» или «зеленый» статус. С одной стороны, все предельно понятно и правильно, а с другой - если у вас возникнут проблемы и не будет хорошего интернет-соединения, то на выборах вы персона нон грата.

Второй избирательный участок - № 810 - расположился на втором этаже местной пекарни (ТОО «Большанское»). Здесь вход через приложение Ashyq не требовали, но просили предоставить либо результаты ПЦР-теста, либо паспорт вакцинации, а его можно показать только через приложение Egov, и ваш номер телефона должен быть зарегистрирован в БМГ. Так что внутрь я тоже не прошел.

А вот с третьей головой цербера я познакомился, уже выходя из этого участка. Местный участковый, который якобы проходил мимо, представился и потребовал, чтобы я показал документы. Пояснил: вы лицо в селе новое, да и сейчас идет проверка документов, то есть проверяет он всех. При этом, уже отойдя от меня, у двух мужчин, которые были рядом, ничего не спросил.

Предметом спора сельчан также стал памятник ветеранам войны... / Фото Андрея СКИБЫ

Я решил вернуться на первый участок и попробовать пройти еще раз, благо Интернет периодически был довольно стабильный. Ко мне вышли мужчина, который проверял на входе температуру, и председатель комиссии. Опять не поверили, что я корреспондент «Нашей Газеты», спрашивали, с какой целью приехал. Я лишь хотел, чтобы мне помогли пройти все эти испытания в Egov, ведь мог что-то делать неправильно. Вместо этого они вызвали наряд полиции. Полицейские проверили мои документы и удалились. А на территорию участка я так и не попал...

Что говорили избиратели

Зато удалось поговорить с местными жителями. Их мнения о выборах и, в частности, об одном из кандидатов - бывшем акиме Пешковского сельского округа Амирбеке Ержанове - разделились.

- На участке я уже был с 7 утра, - рассказал Александр ЧЕРНИКОВ. - Проверили температуру, дали перчатки, маску и ручку, проголосовал за нашего акима Ержанова. Там еще двое было - самовыдвиженцы. Мне понравилась его предвыборная программа. Он и газификацию сделал, и водопровод, и освещение. Тут вот и асфальт положили, сосны растут, памятник поставили, а ДК смотрите как сделал, молодец!





Куча золы за зданием акимата Пешковского сельского округа / Фото Андрея СКИБЫ



При этом он признал, что проблемы в селе есть и они не решаются. Жаловался на маленькую пенсию, на то, что аким далек от простого народа, вспоминал, как хорошо было в советское время.

Евгений КНЫРЬ, наоборот, считает, что прежний аким не сделал для села ничего хорошего, а местные жители делают все сами:

- Голосовал за молодого самовыдвиженца, фамилию не помню. Дорогу я засыпал за свой счет. Акима просил, он мне не помог. Зато потом приехали из акимата и оштрафовать меня хотели, когда увидели золу на дороге. А у самих за акиматом кучи этой золы. Только вот кто же их оштрафует, это же акимат! А площадь, ДК, сосны, памятник и, самое главное, церковь нам Василий Розинов обустроил, аким старый тут ни при чем.





Дорогу возле своего дома Евгений Кнырь засыпал сам, его хотели оштрафовать за кучу золы / Фото Андрея СКИБЫ

Официальные итоги

На вопросы, которые появились после поездки в Пешковку, частично ответили на брифинге в РСК 26 июля, посвященном итогам выборов.





Александр Малашко: «Явка по области составила 84,4%» / Фото РСК



- Всего в списки избирателей было внесено 46 799 избирателей, - сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Костанайской области Александр МАЛАШКО. - Явка по области составила 84,4%.

В выборной кампании участвовали 59 кандидатов, выдвинутых политпартиями и 88 самовыдвиженцев, из последних акимами стали 7 кандидатов. Самая большая конкуренция в с. Троебратское Узункольского района - 4 кандидата на место акима.

- Акимами избраны 8 женщин (12% из общего числа), - сообщил Малашко. - 46 акимов избрали повторно в конкретном сельском округе, 19 - вновь избранные акимы. Средний возраст избранных акимов - 47,4 года, самому молодому - 28 лет, самому взрослому - 62 года. 52 избранных акима - представители правящей партии «Нур Отан», 2 из партии «Адал», 2 из «Ауыл» и 2 из «Ак жола».

56 акимов - госслужащие. Трое акимов ранее управляли другими сельскими округами. Двое - представители коммерческих структур, 4 - работники бюджетных организаций и один до выборов временно не работал.

- Почему акимы, которые уже находились у власти, могли участвовать в выборах? Насколько это эффективное решение, например, если аким не выполнил свои обещания?

- Согласно действующему законодательству, аким села избирается на 4 года, но не более двух раз подряд, Если действующие акимы пользуются авторитетом и уважением своих сельчан, то неудивительно, что их переизбрали. Это не противоречит законодательству.

На всех участках, подчеркнул Малашко, были предусмотрены необходимые меры по недопущению распространения КВИ. Как работают эти ограничения, мы увидели в Пешковке.

- Почему на парламентских выборах 10 января 2021 года журналистам для пропуска не требовалось наличие результатов ПЦР-теста, а на вчерашних выборах требовалось? С чем связано это изменение? - спросил корреспондент «НГ».

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая сложилась сейчас и 10 января, разная. Мы действовали согласно последнему постановлению главного санитарного врача РК, в котором подробно расписано, что каждый наблюдатель, доверенное лицо или журналист, который присутствует на избирательном участке, должен иметь либо паспорт вакцинации, либо результаты ПЦР-тестирования, который он прошел не более 3 дней назад. Это все также указано в «Правилах поведения на избирательном участке».

- Почему избирателей на пункты пускали без прохождения системы Ashyq, а для журналистов это было обязательно?

- Да, помимо указанных выше документов, нужно было пройти через систему Ashyq. У избирателей же мерили температуру, если она была более 37 градусов, их не допускали к голосованию. Но таких случаев замечено не было.

- Насколько большой была разница в количестве голосов в пользу того или иного победителя? Были ли случаи минимального перевеса или относительного паритета голосов? - спросил журналист Константин ДОЛЖАНСКИЙ.

- Слишком огромного перевеса не было, это была равная борьба. Со всеми данными можно ознакомиться на сайте ЦИК.

- Были ли выявлены нарушения во время выборов? Если да, то какие?

- Вчера и сегодня заявлений, жалоб, обращений от избирателей ни в районные избирательные комиссии, ни в ТИК не поступало.

- Была информация о подарках избирателям. За чей счет делались эти подарки?

- Если не ошибаюсь, эти подарки делались в Костанайском районе, первым избирателям, молодым. Это за счет самих членов избирательной комиссии. То есть они для своих сельчан хотели устроить маленький праздник, чтобы этот день запомнился. Тем более что день, можно сказать, исторический, это же первые подобные выборы.

Опрос

Выборы акимов - это шаг к демократизации общества или фикция?





Жанар КУЙШИНОВА, заместитель председателя Костанайского областного филиала партии Nur Otan:

- Безусловно, это шаг к демократизации общества. Сельчане, выбирая акима, участвуют в госуправлении. В этом мы и видим воплощение концепции «Слышащего государства». Стоит отметить, что выборы акимов также налагают ответственность и на самих избирателей, так как от их выбора будет зависеть развитие родного села. Нашими кандидатами была проведена большая агитационная работа, в рамках которой кандидаты встречались с избирателями, изучали вопросы, волнующие население. Предвыборные программы кандидатов от партии Nur Otan ориентированы на решение актуальных вопросов соответствующих территорий. По итогам голосования состав вновь избранных акимов обновился на 30%. Уверена, что данные выборы позволят сформировать кадровый резерв из числа акимов - потенциальных кандидатов для участия в выборах акимов городов и районов.





Махаббат ЖУТАЕВ, председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол»:

- Власть видит настроение общества и она уже выдала нам несколько мест для участия в выборах, главенствующая партия уже не может принимать решения самостоятельно. Сельские акимы - «первые ласточки». Да, это шаги к демократизации. Конечно, не будет такого, чтобы в одночасье все поменялось, но при этом власть теперь понимает, что нельзя быть монополией и нужно делить ответственность с другими партиями. Все-таки это только начало, и скоро будут выборы районов, городов. Понятно, что многих кандидатов в акимы не пропустили. У нас в области еще более-менее - мы старались, вели переговоры с акиматами. От нашей партии победили два человека, это хорошее начало. В других регионах жаловались, что не допускали к выборам, в ЦИК нашим сопартийцам говорили, например, что его не допустили, потому что нет опыта в госслужбе. Понятно, что, если от партии идут крестьяне, фермеры, откуда у них такой опыт? У нас в регионе власть была более лояльна, наших пропустили.





Аслан САЛАУАТОВ, председатель Костанайского областного филиала партии «Адал»:

- Да, конечно же, это историческое событие и однозначно мы на пути к демократизации. Мы сделали первый шаг. Каждая партия выдвигает своих кандидатов, и мы не исключение: от нашей партии победили два кандидата. Как я заметил, выборы прошли очень честно, не было слышно о каких-либо нарушениях. Я думаю, партия Nur Otan просто выдвигала очень много кандидатов. И ведь в основном победили акимы, которые уже были у власти ранее, а в основе своей это члены партии Nur Otan. Здесь все честно. Если раньше акимы выдвигали себя сами, то сейчас у них появилась партийная поддержка. Также партия будет требовать от своего победившего акима выполнения тех или иных задач, у него теперь больше ответственности. Наши сопартийцы победили в селе Жалгыскан Карасуского района и в поселке Горняцкий под Рудным.





Дамир ДЖАКАНОВ, председатель областного филиала партии «ОСДП»:

- В целом данная реформа является большим шагом вперед для демократии в стране. Но сам процесс, его реализация оставляют желать лучшего. Например, мы выдвигали двух кандидатов: в поселке Октябрьский возле Лисаковска и в поселке Горняцкий возле Рудного. После подачи документов начались звонки местных исполнительных органов, просили о встрече, задавали вопросы, беседовали с кандидатами. Зачем? Непонятно, у человека ведь есть право выдвинуть свою кандидатуру, он им пользуется. В Октябрьском у нас кандидат не прошел по квалификационным требованиям, а в Горняцком он подходил, но ему поставили административный барьер - что-то не так с налоговой декларацией. Избирательные комиссии менее придирчивы к несоответствию документации, представленной другими кандидатами. Кроме того, невооруженным глазом можно увидеть факты мнимой конкуренции. К примеру, из числа самовыдвиженцев очень много действующих сотрудников районных акиматов, сельских учителей, которые принимали участие просто для статистики. Данный факт имеет подтверждение, выраженное в примитивных предвыборных программах и просто провальной агитационной кампании.