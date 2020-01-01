В «Нашей Газете» № 27 от 8 июля 2021 года была напечатана статья «Нас не извещали, что снесут». Мы обращались в «НГ» по поводу дальнейшей судьбы садового общества (теперь ПК) «Юбилейное», которое вроде бы попадает под снос в связи с дальнейшим строительством одноименного микрорайона. Вы написали о нашей проблеме и обещали сделать запросы в госорганы. Один из них в ветслужбу, так как старые дачники утверждают, что на территории общества находился скотомогильник, то есть тревожить землю там нельзя.

Наталья ПИДРОНОВА, Костанай

От редакции

- На территории садового общества «Юбилейное» скотомогильник (сибиреязвенное захоронение) отсутствует, - сообщил в ответе на запрос «НГ» и. о. руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Бауыржан БЕКЕТ.

Редакция задала также вопрос о том, куда могут дачники самостоятельно обратиться за анализом почвы на месте предполагаемого скотомогильника.

- За экспертизой почвы на наличие сибиреязвенных спор в ней можно обратиться в РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области», - ответил Бекет.

На сайте акимата Костаная корреспонденты «НГ» нашли генеральный план застройки города и схемы зонирования, которые были скорректированы в соответствии с постановлением Правительства РК от 13 ноября 2020 года. Этот документ утвердил изменения в генплан Костаная. Схемы довольно тяжелые, открываются на сайте медленно, но все-таки открываются. И на одной из них видно в соответствии со снесенными на боковую часть схемы обозначениями, что территория дач попадает в зону многоэтажной жилой застройки.

- На основании генплана... для освоения отдельных частей территорий населенных пунктов разрабатываются проекты детальной планировки. Но проект детальной планировки на земельный участок, где расположен ПК «Юбилейный», не разрабатывался, - ответила на запрос «НГ» и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Роза КЕНЕКБАЕВА. - После принятия решения о разработке градостроительного проекта для информирования населения и заинтересованных сторон госорган, координирующий разработку градостроительного проекта или внесение в него изменений, размещает в официальном печатном издании и информационной системе общего пользования уведомление о разработке градостроительного проекта.

Другими словами, изменения в генплане, а именно новое зонирование, дают, в принципе, возможность исполнительной власти города использовать территорию дач под жилую многоэтажную застройку. Но, когда точно это будет и даже будет ли, пока неизвестно. При этом разрешать в этой зоне индивидуальное строительство уже нельзя.

Как люди будут извещаться об изменениях в судьбе своего дачного общества?

- В соответствии со ст. 44-1 Земельного кодекса РК местные исполнительные органы... обязаны размещать информацию по утвержденным схемам генеральных планов, планам детальной планировки, схемам инженерных коммуникаций населенных пунктов на интернет-ресурсе и специальных информационных стендах в местах, доступных для населения. Обновляться такая информация должна ежеквартально, - говорится также в ответе на запрос.

На сайте акима Костаная размещены основные схемы генерального плана города. Сайт и есть общедоступный ресурс, на котором обязаны отображаться обновления.