На электронную социальную карту, изготовленную по моей заявке на Казпочте, я положил в первый раз для оплаты будущего проезда 20 декабря 2020 года 1 000 тенге, и оттуда сначала снимали за каждый проезд по 70 тенге, а уже с 30 марта 2021 года - по 80 тенге. Пока на счету оставались вложенные деньги, я во второй раз перечислил 15 апреля еще 1 000 тенге. Живу в центре города и редко пользуюсь автобусами. Причем никаких сигналов об окончании моего ресурса в социальной карте с банкоматов автобусов не поступало.

28 мая я поехал вместе с женой в п. Карасу для приведения в порядок могил умерших наших родителей. Там 30 мая получил травму - компрессионный перелом спинного позвонка, с этим повреждением был доставлен 2 июня в областную больницу, где пролежал на стационарном лечении до 17 июня. А потом был выписан с назначением дальнейшего лечения в домашних условиях со строгим соблюдением постельного режима.

12 июля поехал в поликлинику № 1 на автобусе № 7, но моя социальная карта «пропикала», что деньги закончились. Я вынужден был туда и обратно заплатить водителю по 80 тенге. 15 июля отправил жену на почту, чтобы перечислить на карту определенную сумму денег для будущего проезда. Однако там на первом этаже менеджер сказала, что у меня образовалась задолженность за неуплату проезда в размере 1 300 тенге, и предложила, чтобы жена поднялась на второй этаж и там оплатила эту задолженность в кабинете 208, а также внесла дополнительные деньги на будущий проезд. Там она внесла 3 000 тенге, после чего была снята блокировка карты.

Узнав об этом, я сильно возмутился: откуда образовалась такая задолженность, если я находился в больнице, а потом дома на постельном режиме и никуда не ездил. Когда пришел на почту, там стояли сотни людей в очередях к банкомату и в кабинет 208, куда отправляли всех жалобщиков для выяснения долга. Я с большим трудом пробился туда и получил только подробную выписку с моего счета по дорожной карте с 20.12.20 г. по 15.07.21 г., то есть за весь период действия моей карты с указанием даты проездов и снятия со счета денег.

Я считаю, что у меня незаконно были сняты со счета 1 640 тенге, из них 36 раз с 30.03.21 г. по 15.07.2021 г. за взятие вместо 70 тенге за проезд 80 тенге (36 поездок по 10 тенге переплаты = 360 тенге), а с 05.05.21 г. по 15.07.21 г. снятие со счета по 80 тенге (16 поездок по 80 тенге = 1 280 тенге), когда я по болезни не пользовался автобусами для проезда.

Не знаю, кто виноват в этом ажиотаже и беспорядке, которые вызваны либо халатностью Казпочты, либо необоснованными или неправомерными действиями руководства транспортной компании, либо бесконтрольностью отдела ЖКХ, пассажирских перевозок и автомобильных дорог акимата Костана. Это хотят узнать пострадавшие, которые теряют столько времени и нервов, чтобы установить справедливость и законность.

Проезда не было, но деньги сняли

На электронную социальную карту, изготовленную по моей заявке на Казпочте, я положил в первый раз для оплаты будущего проезда 20 декабря 2020 года 1 000 тенге, и оттуда сначала снимали за каждый проезд по 70 тенге, а уже с 30 марта 2021 года - по 80 тенге. Пока на счету оставались вложенные деньги, я во второй раз перечислил 15 апреля еще 1 000 тенге. Живу в центре города и редко пользуюсь автобусами. Причем никаких сигналов об окончании моего ресурса в социальной карте с банкоматов автобусов не поступало.

28 мая я поехал вместе с женой в п. Карасу для приведения в порядок могил умерших наших родителей. Там 30 мая получил травму - компрессионный перелом спинного позвонка, с этим повреждением был доставлен 2 июня в областную больницу, где пролежал на стационарном лечении до 17 июня. А потом был выписан с назначением дальнейшего лечения в домашних условиях со строгим соблюдением постельного режима.

12 июля поехал в поликлинику № 1 на автобусе № 7, но моя социальная карта «пропикала», что деньги закончились. Я вынужден был туда и обратно заплатить водителю по 80 тенге. 15 июля отправил жену на почту, чтобы перечислить на карту определенную сумму денег для будущего проезда. Однако там на первом этаже менеджер сказала, что у меня образовалась задолженность за неуплату проезда в размере 1 300 тенге, и предложила, чтобы жена поднялась на второй этаж и там оплатила эту задолженность в кабинете 208, а также внесла дополнительные деньги на будущий проезд. Там она внесла 3 000 тенге, после чего была снята блокировка карты.

Узнав об этом, я сильно возмутился: откуда образовалась такая задолженность, если я находился в больнице, а потом дома на постельном режиме и никуда не ездил. Когда пришел на почту, там стояли сотни людей в очередях к банкомату и в кабинет 208, куда отправляли всех жалобщиков для выяснения долга. Я с большим трудом пробился туда и получил только подробную выписку с моего счета по дорожной карте с 20.12.20 г. по 15.07.21 г., то есть за весь период действия моей карты с указанием даты проездов и снятия со счета денег.

Я считаю, что у меня незаконно были сняты со счета 1 640 тенге, из них 36 раз с 30.03.21 г. по 15.07.2021 г. за взятие вместо 70 тенге за проезд 80 тенге (36 поездок по 10 тенге переплаты = 360 тенге), а с 05.05.21 г. по 15.07.21 г. снятие со счета по 80 тенге (16 поездок по 80 тенге = 1 280 тенге), когда я по болезни не пользовался автобусами для проезда.

Не знаю, кто виноват в этом ажиотаже и беспорядке, которые вызваны либо халатностью Казпочты, либо необоснованными или неправомерными действиями руководства транспортной компании, либо бесконтрольностью отдела ЖКХ, пассажирских перевозок и автомобильных дорог акимата Костана. Это хотят узнать пострадавшие, которые теряют столько времени и нервов, чтобы установить справедливость и законность.

Фазыл ТАЖУБАЕВ, Костанай