Готовим сырое варенье

Крыжовник игнорируете? Зря. Да, есть ягоды нежнее, изысканнее, но так называемый северный виноград при умелом обращении тоже может очень вас порадовать. Тем более что ягода - одна из самых полезных, содержит, например, набор витаминов группы В, да и витамина С в нем немало. Поэтому имеет смысл приготовить из него сырое варенье.

Сырое варенье из крыжовника - для блинчиков, творога и просто так / Фото vpuzo.ru

Нужен для этого крыжовник плотный, лучше даже недозрелый, в котором больше пектина. Сейчас такой найти трудно, но на нижних ветках крыжовенного куста еще наверняка есть то, что нужно.

Сопровождать крыжовник будет апельсин, купите хороший большой плод, обдайте кипятком. Еще потребуется пара небольших веточек молоденькой мяты. Если стебли уже загрубели, оборвите листья и воспользуйтесь только ими.

Все ингредиенты надо перемолоть на мясорубке, я так делаю, потому что люблю в варенье кусочки. Если требуется консистенция пюре, то блендер вам в помощь. Я перемалываю крыжовник, апельсин с кожурой (но без косточек) и несколько листочков мяты. В миску с крыжовенной массой добавляю сахар, перемешиваю до полного растворения. Если крыжовник недозрелый, то он в процессе хранения немного густеет. Хранить такое варенье надо в холодильнике. Да, когда разложишь его по банкам (лучше небольшим), под крышку надо насыпать по столовой ложке сахара. Защита от плесени.

Из единокровной сестры крыжовника йошты я соорудила похожее варенье, добавив в него красный грейпфрут. Но кожуру убрала, брала только мякоть. Просто немного цедры срезала. А вместо мяты положила пару листиков мелиссы - менять так менять рецепт. Ребята, это вкусно. У йошты более мягкий вкус, чем у крыжовника, и грейпфрут своей горчинкой его взбодрил.

А еще одну заготовку я подглядела в Сети. Промытые и обсушенные ягоды крыжовника кладут в небольшие (250 г) пластиковые контейнеры. Половину емкости или чуть больше. Еще часть ягод превращают блендером в пюре, протирают сквозь сито, чтобы семечек не было. Добавляют к нежному пюре сахар по вкусу, еще раз пробивают, чтобы сахар полностью растворился. Этим ягодным сиропом заливают содержимое контейнера и отправляют в заморозку. Получается живой десерт, который перед употреблением надо только оттаять. Мне кажется, что должно быть неплохо. Во всяком случае, имеет смысл попробовать.

Ингредиенты

Для сырого варенья: на 1 кг ягод - 1 спелый большой апельсин, 2 веточки молодой мяты, 300-500 г сахара.