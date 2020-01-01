Акиму Костанайской области

Мухамбетову А. Б.

Довожу до вашего сведения, что в Костанайской области существует поселок городского типа Качар, горняки которого с апреля 1985 года ежегодно поставляют миллионы тонн железной руды на фабрики Рудного, а это миллиарды тенге в бюджеты всех уровней! Был построен поселок городского типа, спроектированный на 60 тысяч жителей, в котором до развала СССР проживали 15 тысяч человек (сейчас - 12,5 тыс.). И сегодня горняки Качара поставляют на фабрики ССГПО половину от всей руды, добываемой в карьерах и шахте Рудного.

А проживают горняки с 1993 года в квартирах, по 6 месяцев в году (с мая по ноябрь) не имеющих горячей воды. Зимой у ПКСК нет возможности своевременно очищать внутриквартальные дороги после снегопадов, когда даже машины скорой помощи не всегда могут пробиться к подъезду больного человека в трех микрорайонах, не говоря уже о проблемах жителей частного сектора.

Качарцы просили создать коммунальное предприятие со своим штатом, техникой, финансированием, чтобы занималось благоустройством. Отвечают: «Не положено!» А что могут сделать десяток женщин с лопатами, можете убедиться лично, если соизволите посетить Качар до того, как талые воды затопят подвалы жилых домов и гаражных обществ, как это уже было в 2016 году, когда сантехники до середины лета не могли производить аварийные работы в многоквартирных домах. Потому что ливневой канализации в поселке вообще нет!

Предыдущий президент АО «ССГПО» Мухамедкалиев выделял технику по заявке акима поселка, хотя его предшественник г-н Турдахунов заявлял в свое время: «Я плачу налоги (заметьте, он платит, а не ССГПО!), мне нужен только карьер, а проблемы жителей Качара - это забота исполнительной власти».

Архимед Бегежанович, я по просьбе ветеранов Качара перед отчетной встречей в феврале этого года через call-центр озвучил проблемы горняков поселка и получил ответы чиновников облакимата, которые повергли в шок даже аксакалов. Оказалось, что бюджетные отношения между облакиматом и акиматом Качара невозможны. Донор Рудный получает 25,5 млрд тенге, а дотационный Качар - 50 млн! Напоминаю, что половина руды, добываемой в ССГПО, качарская, так что еще вопрос - кто донор, а кто дотациоонный.

Качарцы просили вернуть больнице здание поликлиники, построенное в 1977 году и переданное тогдашним акимом Рудного Денингом управлению полиции Рудного для поселкового отдела полиции (это 3-этажное здание для десятка сотрудников!). На что руководитель управления финансов Жусупова ответила: «Проведение реконструкции здания не представляется возможным».

Из управления энергетики и ЖКХ пришел ответ, что передача здания бывшей поликлиники осуществляется по решению местного исполнительного органа области. Так кто мешает? В этом же ответе сказано, что в 2021 году планируется выделить дополнительно 50 млн тенге на средний ремонт внутриквартальных проездов (это же сколько квадратных метров?).

Господин аким области, горняки не просят вас укладывать в Качаре мраморные бордюры или строить «Колесо обозрения власти», как метко прозвали его рудничане, за 330 млн тенге. А требуют уложить простой асфальт на внутриквартальных проездах и тротуарах трех микрорайонов (работы начаты в 2019 году, но так и не завершены), не видевших его с момента строительства четыре десятилетия назад, и хотя бы отгрейдировать дороги в частном секторе, где проживают люди и подведены коммуникации.

Качарцы вновь командировали меня, как бывшего члена ЦК профсоюзов Казахской ССР, в Нур-Султан к премьер-министру и генеральному прокурору РК, к которому уже обращались в 2017 году и по указанию которого прокурор области Сулейменов 25 сентября 2017 года выдал вам, Архимед Бегежанович, предписание, где предложил ход рассмотрения данного обращения взять под личный контроль. Обращаю внимание - это было 3,5 года назад! Поэтому я 10 марта 2021 года зарегистрировал очередное обращение ветеранов Качара в Министерстве здравоохранения РК, канцелярии премьер-министра и в Генеральной прокуратуре.

Архимед Бегежанович, ответ на это открытое письмо прошу опубликовать в областном еженедельнике «Наша Газета»! Опубликованный ответ меня обязали прислать в Генеральную прокуратуру РК 10 марта 2021 года при приеме обращения.

Господин аким! В обращении к новому президенту АО «ССГПО» Гриненко (на которое он так и не ответил) я предлагал ему совместно с исполнительной властью области решить проблемы поселка горняков, создать нормальные условия для проживания. Это будет ключом к решению кадровых проблем больницы и ГДК Качара. Тогда, по мере сокращения добычи в карьерах ССГПО (это время не за горами), профессионалы не будут разбегаться по СНГ и работать вахтовым методом в России, а трудоустроятся в Качаре и будут добывать миллиард тонн руды, лежащей в недрах качарского месторождения, на благо ССГПО и области.

Владимир ШЕВЧЕНКО, ветеран Качарского ГОКа (удостоверение № 25)