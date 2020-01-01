2 апреля 1954 г. Кустанайский облисполком, в связи с освоением целинных и залежных земель и предстоящим возрастанием грузопотока зерна и сельхозтехники, обязал облуправление автотранспорта и шоссейных дорог, дорожно-эксплуатационный участок № 541 восстановить и построить к сентябрю дороги по решающим направлениям: Кустанай - Урицкое, Кустанай - Демьяновка и Урицкое - Севастопольский - Карасу - Койбагор.

7 апреля 1964 г. Кустанайский сельский облисполком решил начать в 1964 году строительство на долевых началах с облисполкомами крупнопанельных 64-квартирных жилых домов для врачей, учителей, специалистов сельского хозяйства и сельского строительства в Кустанайском (п. Затоболовка) и Денисовском (п. Денисовка) производственных управлениях. Заказчиком по строительству этих домов определено краевое управление производства и заготовок сельхозпродуктов.

8 апреля 1953 г. Кустанайский горисполком принял решение о ремонте мостовых по ул. Баймагамбетова и Калинина (Алтынсарина), ремонте асфальтовых тротуаров по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби), Калинина и у Зимнего кинотеатра (мечеть), произвести грейдеровку дороги по ул. Ленина на всем протяжении.

9 апреля 1958 г. постановлением Кустанайского горисполкома определены мероприятия по благоустройству города: реконструкция бульвара по ул. Куйбышева (Козыбаева) от ул. Толстого до ул. Павлова, бульвара по ул. Октябрьской (Дулатова) от ул. Ленина до Центрального рынка, бульвара по ул. Повстанческой (Касымханова) от ул. Тарана (Тауелсиздик) до ул. Толстого.

11 апреля 1957 г. образован Кустанайский производственный автотранспортный трест № 2 Министерства автомобильного транспорта Каз. ССР. 1 июля 1987 года, в связи с объединением автоуправлений № 1 и № 2, реорганизовано в грузовое автотранспортное управление. С 1994 года - Министерство транспорта и коммуникаций РК. В октябре 1995 года ликвидировано. Осуществляло организацию грузовых и пассажирских перевозок.

16 апреля 1955 г. по информации заместителя начальника Кустанайского областного управления сельского хозяйства В. Савостина в Министерство сельского хозяйства Каз. ССР в 1954 году целину и залежные земли распахали 18 районов, 42 МТС, 311 колхозов.

19 апреля 1957 г. медицинский совет Кустанайского областного отдела здравоохранения обязал заведующих райздравотделов, главврачей райбольниц и райСЭС до 25 апреля закрепить врачей райцентра за участковыми больницами и фельдшерскими пунктами, на период посевной составить график выездов медицинских работников района на полевые станы и тракторные бригады, осуществлять санитарный контроль за благоустройством территории полевых станов, организацией водоснабжения и питания.

22 апреля 1959 г. в Кустанае организована посадка крупновозрастных деревьев (ель, сосна) из Аракарагайского лесхоза. Горисполком выделил 10 автокранов и 10 бортовых машин.

22 апреля 1964 г. приказом заместителя начальника Кустанайского областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Н. Козлова начато размещение студентов стройотрядов Кустаная в количестве 300 человек, прибывших в совхозы Джетыгаринского производственного управления.

27 апреля 1976 г. решением Кустанайского горисполкома начат снос домов под строительство нового микрорайона под названием Г.

28 апреля 1948 г. горсовет Кустаная установил цены на билеты по городскому саду: вход в горсад - 1 руб., на танцплощадку - 3 руб., на массовое гулянье с обслуживанием - 3 руб., на концерт - 5 руб., на концерт джазоркестра - 4 руб., на аттракцион - 1 руб.

В апреле 1936 года образовано Кустанайское областное управление лесами местного значения Управления лесами народного комиссариата земледелия Каз. АССР. В апреле 1940 года преобразовано в областное управление лесами местного значения Управления лесами местного значения при Совете народных комиссаров Каз. ССР. В августе 1987 года преобразовано в Кустанайское производственное лесохозяйственное объединение Министерства лесного хозяйства Каз. ССР. С апреля 1992 года - Комитета лесного хозяйства Министерства экологии и биоресурсов РК.

В апреле 1971 года образован Тургайский областной совет Всесоюзного общества избирателей и рационализаторов в Аркалыке. Ликвидирован в 1988 году в связи с упразднением Тургайской области.

В апреле 2011 года в Костанае создана школа гольфа, в которой 7 штатных тренеров обучали 181 человека. Как вид спорта гольф в регионе начали развивать с 2002 года. С 2006 года спортсмены Костанайской области регулярно принимали участие в республиканских и международных турнирах. В активе костанайцев - победы в матчах с соперниками из клубов России.