Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00). К сожалению, SPA-салон Thai Spa отказался от спонсорства конкурса в связи с временным приостановлением деятельности.





Участница № 14 - Асемгуль БИМАГАБЕТОВА, парикмахер.

Стаж вождения: 5 лет. Марка автомобиля: Renault Sandero. Год выпуска: 2016. Цвет: синий. Объем двигателя: 1,6 л.

Renault Sandero - третья машина Асемгуль, до этого она ездила на ВАЗах. Но в 2019 году захотела иномарку.

Асемгуль Бимагамбетова: «Для меня машина - это мой большой друг»

- В то время в моде были Renault, поэтому я ее и купила, не новую, конечно, но мне все понравилось, - вспоминает наша участница. - Сейчас езжу на ней с удовольствием, за рулем чувствую себя уверенно. Живу в городе Тобыле, а на работу езжу в Костанай.

Помимо поездок на работу, Асемгуль путешествует и на дальние расстояния. На выходные любит сгонять в наш «Сосновый Бор», а летом ездила своим ходом на курорт Щучье-Боровое. Сейчас настолько поднаторела в вождении, что может себе позволить ездить по левой полосе, которую традиционно считают дорогой для лихачей.

На Renault Sandero Асемгуль ездит с 2019 года

- Для меня эта машина не просто средство передвижения, это мой большой друг, который всегда рядом, - смеется Асемгуль Бимагамбетова. - Свой автомобиль я называю просто и ласково: «Мой красавчик!»

Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 14 Асемгуль Бимагабетову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 10 апреля, до 11.00 воскресенья, 11 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 8 апреля, до 10.00 понедельника, 12 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 13 Айым Укертаевой поступило 473 голоса в Instagram.