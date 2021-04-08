О горе мусора во дворе дома № 85 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Анара ШУКИЖАНОВА.

Ул. Амангельды, 85. Гора мусора лежит в центре двора

- Наши контейнеры и без того переполнены мусором, бытовые отходы рядом валяются, - рассказала она. - А тут еще соседи, видимо, делают ремонт и регулярно выбрасывают строительный мусор, не считая старой мебели! За несколько месяцев свалка уже шире контейнеров стала.

По указанному адресу рядом с контейнерами нас «встретила» гора мусора. Пакеты, доски, останки мебели - живописная картина посреди двора.

Ул. Тауелсиздик, 135/1. Спустя две недели свалка стала больше

Примерно в таком же состоянии остаются свалки, о которых мы писали две недели назад. Рядом с контейнерами по ул. Тауелсиздик, 135/1 мусора стало еще больше, к мешкам и доскам добавилось старое кресло. Рядом с многоэтажкой по пр. Абая, 68 гора мусора тоже выросла.

Пр. Абая, 68. Свалку рядом с подъездом так и не убрали

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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