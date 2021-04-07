Районный центр зарастает свалками. Грозит ли такой коллапс другим населенным пунктам?

С 1 апреля в Карабалыке некому вывозить мусор из тех районов, где стоят многоквартирные дома. Индивидуальный предприниматель Аскар ИМАНБАЕВ объявил: раз жители не смогли за почти 6 лет заключить договоры и скопили огромные по меркам поселка долги, то и он не может работать за свой счет. Похоже на первоапрельскую шутку, если бы не горы мусора, которые вот уже несколько недель никто не вывозит.

Плоды энтузиазма

В Карабалыке проблемы с централизованной системой вывоза и утилизации мусора начались с распадом СССР, когда государственная компания прекратила работу, а частники не смогли ее заменить. По большей части борьба за чистоту поселка городского типа была хаотичной. Строилась она по простому принципу: сколько собрали жители денег, столько владельцы тракторов и вывезли. Изменить систему решили местные активисты: в 2012 году они попытались наладить взаимодействие между сельчанами и потенциальным подрядчиком.

Так выглядит контейнерная площадка в микрорайоне Черемушки Карабалыка

- Я не знаю, как в других поселках, но у нас достаточно многоэтажных домов, - рассказала «НГ» член инициативной группы Татьяна МАКАРОВА. - Система сбора денег для частников просто не работала, по крайней мере, в многоквартирных домах. Почему? Потому что желающих выступать в роли собирающих деньги, как правило, нет. Если есть неравнодушные, то они становятся крайними, их обвиняют во всех грехах, что они присвоили деньги и так далее. Естественно, многие от таких общественных начинаний отказываются. Когда я в 2012 году заехала в один из таких домов, постаралась подключиться к проблеме вывоза мусора. Уже тогда я видела, что актив микрорайона руки опустил и работал по принципу: кто даст, на том и остановимся.

Макарова с инициативной группой обходила квартиры, проводила беседы, пыталась собрать деньги на вывоз мусора.

- Мы столкнулись с проблемой, что нам нечем заставить людей заботиться о чистоте собственной помойки, - вспоминает она. - Только методом личного авторитета, когда они видели меня на пороге с фотоаппаратом, люди соглашались с нами разговаривать. Так нам удалось собрать хотя бы часть денег, которые не платили наши соседи. Естественно, были наглецы, которые ничего не делали, и мы на них никак повлиять не могли. Спасибо нашей активистке Вере Сергачевой, которая тогда столько квартир обошла, сколько в страшном сне не представить. При этом тогда не было такого потребления, как сейчас, и объем скапливающегося мусора был значительно меньше.

Тогда аким Карабалыкского района (на тот момент - Алмат Исмагулов) проявил инициативу и отправил своих подчиненных в поселок Затобольск (сейчас - город Тобыл), где работала частная фирма по вывозу мусора. Вернувшись, чиновники начали собирать сходы местного сообщества, чтобы вразумить несознательных граждан. Правда, на такие мероприятия приходили в основном те, кто и раньше добросовестно сдавал деньги.

Татьяна Макарова: «Работала система, надо было что-то делать!»

- Мы сами предложили взять на себя микрорайон, отработать квартиры, - рассказывает об эксперименте Макарова. - Мы должны были стать первым микрорайоном, который заключит договоры с частной службой, тем самым подаст пример другим. Нам было достаточно того, что наш акимат провел переговоры с предпринимателем Аскаром Иманбаевым. Мы знаем, что он вывозом мусора занимался в нагрузку, только по просьбе акимата. У нас ушло несколько месяцев, но инициативная группа достучалась до каждой квартиры. Мы немного хитрили: говорили, что создается государственная служба, а не частная. Но тогда по-другому было просто нельзя. Я вела переговоры, а Вера Сергачева помогала заключить договоры. При этом многие, среди которых пенсионеры и достаточно состоятельные сельчане, отказывались сотрудничать, потому что люди не верили, что эта система будет работать. На 70% нам удалось заключить договоры в нашем микрорайоне. И когда мы увидели, что мы еще не все подписали документы и не оплатили услуги, а Аскар Габбасович уже авансом вывез весь мусор, мы поразились.

После этого система, пусть неидеально, но начала работать. Мусор вывозили сначала раз в месяц, а позже - раз в неделю. Отпала потребность бегать по квартирам и собирать деньги. Теперь каждый квартировладелец оплачивал услуги предпринимателя. Тариф установили примерно на уровне 200 тенге с человека в месяц. При этом особо не уделяли внимания тому, сколько реально человек проживает в квартире - заплатите хоть что-нибудь. Так было до конца 2020 года.

«Продолжаем говорить с людьми»

Понедельник, 5 апреля. Контейнерная площадка, вернее, яма, огороженная четырьмя плитами, - недалеко от въезда в поселок, возле дома № 16 «Б» в микрорайоне Черемушки. Выгребная яма до отвала забита мусором. Когда рудничане жаловались на необорудованные площадки, они просто не видели сегодняшний Карабалык. Дороги вокруг размыты талыми водами. Люди уже не имеют возможности подойти к плитам, поэтому складывают мешки с мусором вокруг. И ветер разносит отходы от человеческого проживания по дворам.

Жители Карабалыка складывают мусор возле контейнерной площадки

- По Черемушкам долгов скопилось примерно на 586 000 тенге, - поясняет Аскар Иманбаев. - По другим микрорайонам - такие же проблемы. Много людей, которые втихаря выкидывают мусор без договоров. Мы сразу понимали, что это убыточный бизнес. Но я еще полигоны обслуживаю в сельских округах, зимой дороги чищу. Я был готов взять на себя работу по вывозу мусора. У меня есть 7 единиц техники. Правда, половина стоит, потому что нет рабочих. Но мне хватает техники. В поселке 16 мусоросборников. Сейчас на них скопилось примерно 450 кубов мусора, за 4-5 дней мы можем их вывезти. Вопрос только в деньгах.

По словам Иманбаева, в конце прошлого года люди перестали платить за услуги по своим договорам.

- Мы пытались разговаривать, звонили, писали уведомления, - говорит предприниматель. - Сказать, что люди категорически отказываются платить, я не могу. Есть люди, у которых либо нет средств, либо забыли, либо какая-то другая причина. Но основная проблема, конечно, с теми, кто вообще не заключал договоры.

Аскар Иманбаев просил о помощи местные власти. Создали комиссию, которая обходила мусоросборники. Обращался в полицию с просьбой помочь привлечь к ответственности нарушителей, но ответ был один: «У нас нет полномочий». Но даже если сейчас население погасит все долги, предприниматель не хочет возобновлять работу. Боится повторения ситуации. Инструментов воздействия на должников у него нет, штата юристов, которые бы через суд выбивали долги, тоже.

Да и общественники проявлять энтузиазм уже не хотят.

- Скорее всего, опять инициативной группе предложат собирать деньги на вывоз мусора, - предполагает Татьяна Макарова. - Но я этим больше заниматься не хочу! Пока работала система, надо было что-то делать.

Получается, что теперь власти останутся наедине с проблемой вывоза мусора. Но пока что администрация предлагает только старые методы - разговоры с недобросовестными гражданами.

Аким Карабалыкского района предлагает продолжить «работу с населением»

- Сообщение, что Иманбаев приостанавливает вывоз ТБО, де-юре это так, но по факту это не так, - прокомментировал «НГ» аким Карабалыкского района Нуржан УТЕГЕНОВ. - Мы планируем в ближайшее время еще раз провести круглый стол с общественностью. В конце недели проведем еще одну встречу с участием правоохранительных органов на предмет применения административных мер за неисполнение гражданами обязанностей по складированию мусора. Согласно постановлению областного маслихата, в правилах благоустройства городов и населенных пунктов прописано, что каждый гражданин обязан обеспечивать санитарное содержание своих территорий. В Карабалыке 4 021 домовладение, из которых 1 651 - это квартиры в многоэтажках. Мы задаемся вопросом, куда девается мусор? Нам жители говорят, что они сами вывозят мусор на свалку. Мы в 2019 году обратились к руководству мусорного полигона. Выяснилось, что к ним поступило 30 225 куб. м твердых бытовых отходов. Из них только 10% - это мусор частных подворий, остальное завез ИП Иманбаев. Мы проводили мониторинг: даже близлежащие к акимату дома не заключили с подрядчиком ни одного договора. К сожалению, недобросовестные жители не хотят платить за услуги по вывозу мусора.

Как сообщил аким района, после подворного обхода комиссии только 24 человека заключили договоры с Иманбаевым. Акимат планирует обратиться в областной маслихат, чтобы рассмотреть вопросы о субсидировании отрасли вывоза ТБО и всеобщей ответственности граждан за вывоз мусора. Но для этого нужно внести изменения в законодательство.

- В России существует федеральный закон, по которому каждый человек обязан заключить договор с мусоровывозящей компанией, - пояснил Утегенов. - У нас такой обязанности в законе нет. Что касается субсидий, мы пока не знаем, сколько потребуется на это денег, так как расчеты не проводили.

На вопрос, почему акимат района только после объявления о прекращении работы ИП Иманбаева начал составлять письма и искать другие пути решения проблемы, Нуржан Утегенов ответил:

- До этого мы старались провести работу с населением. Кроме того, сейчас сам Иманбаев поставил вопрос ребром, раньше он выживал, но, видимо, пандемия осложнила ситуацию.

Решить проблему аким района обещает за 2 месяца.

- Ну, вы же уже пару лет пытаетесь достучаться до людей, все без особого результата. Почему считаете, что новые разъяснения решат ситуацию, почему не обратиться напрямую в правительство с просьбой рассмотреть возможности субсидирования отрасли? - спросил корреспондент «НГ».

- Не кажется ли вам, что мы таким образом порождаем иждивенчество? - ответил аким. - У нас уже на все отрасли есть субсидии. Должна пробудиться ответственность граждан. У нас, куда ни посмотри, виноват акимат. А когда уже будет виноват сам человек? Есть такой мем: в Европе человек сидит и думает: «Что-то у меня не так пошло, что-то нужно в себе изменить», а в Казахстане человек сидит и думает: «Есть проблема, власть виновата!» Я думаю, что субсидии для вывоза мусора, скорее всего, поддержаны не будут.

Перспективы «Горизонта»

Проблема Карабалыка не уникальна для Костанайской области. В более-менее благополучном городе Тобыле вывозом мусора занимается ТОО «Горизонт-2014». Там тоже существует проблема с должниками и незаключенными договорами. Предприятие было вынуждено отказаться от обслуживания поселка Жамбыл - тоже из-за долгов населения.

Дойти до мусорной площадки в Карабалыке без резиновых сапог невозможно

- В 2020 году акимат поспособствовал заключению договоров между нашим ТОО и жителями Жамбыла, хотя мы заранее знали, что нам это выгоды не принесет, - рассказал «НГ» директор ТОО «Горизонт-2014» Ринат ЗИНАТОВ. - Мы пошли навстречу и сказали: «Если будет хотя бы 80% договоров, будем вывозить мусор». По просьбе властей начали работать до того, как проработали договоры. С помощью акимата смогли заключить договоры с 50% населения. Прошел год, дебиторская задолженность наша выросла. Проводили собрания, уговаривали людей подумать о мусоре, но без результата. Писали уведомления. Но через время также расторгли договоры.

Нелля Петрович: «В Жамбыле удавалось собирать 300 000, а затрат было на 500 000 тенге»

- Мотивация у всех одна: «У нас нет мусора, мы его сжигаем», - добавляет начальник абонентского отдела ТОО «Горизонт-2014» Нелля ПЕТРОВИЧ. - Цена на тот момент была смешная. Но нам удавалось собирать примерно 300 000, а затрат было на 500 000 тенге.

В «Горизонте» считают, что субсидии государства помогли бы снизить тарифы и заинтересовать людей, чтобы они заключали договоры.

В Тобыле договорами на вывоз мусора не охвачено около 1 000 дворов. Добиться объяснений, куда жители этих домов вывозят ТБО, в фирме не могут.

- Мы посылаем уведомления в акимат, что такой-то человек по такому-то адресу не имеет договора на вывоз мусора, - говорит Зинатов. - Акимат должен отработать по этому гражданину и выяснить, куда он девает мусор. Если нет объяснения, то надо выдать предписание заключить договор с любой фирмой. Если человек не выполнил такое предписание, нужно предусмотреть наказание за это. Есть другой вариант: привязать норму накопления мусора к ИИН граждан, сделать налог, который через государство будет поступать подрядчикам по объему вывезенного мусора. Но для этого нужна законодательная инициатива.

Как долго ждать законодательной помощи от государства, вопрос открытый. Пока же заложниками ситуации вместе с подрядчиками остаются жители, которые добросовестно оплачивали услуги. Ясно только одно: местные власти с мусорной проблемой не справляются.

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