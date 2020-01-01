В действиях директора ТОО, которое ремонтировало школу в Федоровке, криминала не нашли

Постановление о прекращении уголовного дела подписано следователем департамента экономических расследований по Костанайской области. На основании аудиторского отчета, направленного в департамент ревизионной комиссией по Костанайской области, предприниматель из свидетеля в любой момент мог стать обвиняемым в хищении 11 млн тенге бюджетных средств. Особо крупный размер, если что. Санкции ст. 189 ч. 4 п. 2 очень серьезные: лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, конфискация имущества.

Линолеум тот или не тот?

Круги по воде от этой прошлогодней истории разошлись далеко. В частности, именно из-за нее аким Федоровского района попал на разбирательство в совет по этике: антикоррупционная служба предъявляла ему подстрекательство подчиненных из отдела образования и директора ТОО «Металлокомфорт» Александра Виноградова ко взятке. Акима, правда, в итоге слегка пожурили, ибо против него не было железобетонных доказательств. Предприниматель судится в гражданском порядке, а до последнего времени являлся еще и свидетелем с правом защиты в ходе досудебного расследования по уголовному делу.

История с ремонтом школы им. Димитрова звучала в дисциплинарном совете и в суде / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Месяц назад он обращался в «НГ» для того, чтобы публично сказать о самом важном для себя и для тех коллег, которые берутся за текущие ремонты бюджетных объектов. А именно - о том, что ревизионная комиссия опирается в своих отчетах на документы, которых требовать с бизнеса никто не имеет права.

Суд первой инстанции (экономический) директор ТОО, озвучивая эту свою позицию, проиграл. Тем интереснее основания, по которым департамент экономических расследований прекратил разбирательство по возбужденному делу с констатацией, что «состава уголовного правонарушения не имеется». В прошлом году ревизионная комиссия провела проверку отдела образования Федоровского района, который заказал ТОО «Металлокомфорт» текущий ремонт школы им. Димитрова, на предмет эффективности использования бюджетных средств. Выявила, что в школе линолеум постелен дороже, чем нужно. И переплата за него, а точнее - «сумма необоснованно выплаченных денежных средств», составила 11,1 млн тенге. Выводы комиссии основывались на документах - смете, актах выполненных работ. Предприниматель в суде доказывал, да и в редакции говорил, что на самом деле нигде в документации, сопровождающей его договор с заказчиком, не было указаний по стоимости линолеума и его технических характеристиках, назывался лишь вид работ - «устройство покрытий из линолеума на клее». Пояснял, что он привозил образцы заказчику, из них был выбран и утвержден тот, с которым работали.

Суд в итоге не поверил, что при производстве текущих ремонтов не нужны сметы, как и бумажные акты выполненных работ.

Стоимость не отображена

А вот как ситуацию видит департамент экономических расследований.

- В соответствии с договором ТОО «Металлокомфорт» обязалось выполнить работы по объекту согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к договору... Единственным приложением к договору является «Техническая спецификация на текущий ремонт здания средней школы № 1 имени Димитрова в селе Федоровка», - говорится в постановлении о прекращении досудебного расследования, - по условиям техспецификации работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СН (строительных норм) РК 01.04-26-2011, а качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов. Стоимость работ и строительных материалов в техспецификации не отображена. Фактически ТОО на объекте установлен не гомогенный, полукоммерческий линолеум, соответствующий требованиям ГОСТа 14632-79, что подтверждено изъятой документацией и заключением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК по Костанайской области». Таким образом, ТОО установлен линолеум, соответствующий требованиям техспецификации самого договора...

Не строительная деятельность

Департамент также отвечает еще на один проблемный вопрос - о разнице документальных требований к текущему и капитальному ремонтам.

- Согласно п. 31 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года, строительная деятельность (далее строительство) - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов... - написано в том же постановлении. - Использование актов приемки выполненных работ формы № 2 и сводных ресурсных ведомостей по локальной смете № 2-1-1 регламентировано СН РК 01.04-26-2011 при проведении капитального ремонта с составлением сметной документации. Исходя из вышеизложенного, текущий ремонт не является строительной деятельностью... Допрошенный Виноградов показал, что акты выполненных работ формы № 2 и сводные ресурсные ведомости по локальной смете составлены им по устному требованию заказчика, фактически он отчитывался по электронным актам выполненных работ, что регламентировано Законом РК «О государственных закупках». Заключением проведенной в рамках уголовного дела судебно-строительной экспертизы установлено выполнение ТОО «Металлокомфорт» полного объема работ, предусмотренного договором и техспецификацией. Заключением специалистов департамента внутреннего государственного аудита нарушений при проведении конкурса государственных закупок не выявлено.

Все сведения, приведенные выше, департамент считает обстоятельствами, которые не позволяют осуществлять дальше расследование по уголовному делу.

Итак, что мы имеем? Событие одно, законы, по которым это событие оценивается, для всех единые, а выводы суда и ДЭР сильно разнятся. Непонятная для бизнеса разноголосица получается. Ждем решения апелляционной инстанции.