Из чего и как рождались самые классные конкурсы «Нашей Газеты»

В девятнадцатый день рождения «НГ», конечно, можно и нужно говорить о серьезных вещах. Но до чего хочется повеселиться. И когда мы собираемся узким кругом тех, кто газету делает сегодня и делал вчера, обязательно под рюмку чая с хохотом вспоминаем, как готовили «несерьезные» полосы. Корреспонденты «Нашей» ради них и нищенствовали, и стиральный порошок прилюдно ели, и знойных неаполитанских красавиц изображали. Кстати, шикарно. Смотрите на фото и убеждайтесь.

Фото №1



В 2002 году, когда издание было совсем молоденьким, в головах таких же его корреспондентов рождались залихватские идеи всяких конкурсов. Как правило, итог, размещаемый на страницах «НГ», радикально отличался от задумок, но не в этом же соль. Она в том, что ради газеты мы были готовы на все, и в орбиту этой готовности легко включали мужей, жен, детей, собак и котов, а также сотрудников дружественных компаний.

Конкурс «Сам себе художник» был как раз из таких всеохватных.

Фото №2

Идея была проста: инсценировать известные картины, публиковать цветные фото этих постановок, а читатель пусть угадывает название и автора. Интересно же, заодно просветительскую миссию исполним.

Сначала мы рассчитывали, что инсценировками займутся по нашей просьбе артисты драматического театра. Не срослось. Но обещали помочь с реквизитом. Мы решили сделать ставку на читателей: дескать, «НГ» силами креативных корреспондентов начнет художества, а народ подхватит. И с этим гибельным намерением ввязались в проект. Народ одобрял, смеялся, критиковал детали, указывал на неточности реквизита, но участвовать не спешил, так что все живые картины ваяли мы сами.

Фото №3

Мы - это реально вся редакция «Нашей Газеты»: от главного редактора Ольги Колоколовой, которая, густо и сурово накрасив глаза и заковав себя в темный пиджак, примерила образ скульптора Веры Мухиной, до уборщицы Кульпаш Нарбасовой, которая была потрясающа в имидже любительницы абсента с картины Пикассо.

Фото №4

Как во всякой истинной имитации, закадровое действо разительно отличалось от того, что имели в виду великие Брюллов, Крамской, Репин и что подручными средствами пытались изобразить мы.

Скажем, стояла задача: повторить поэтичнейшую картину Васнецова, где Аленушка сидит, грустно склонив голову, на берегу пруда. Фото получилось удачным, хотя снимали корреспондента Ольгу Лихограй на предельно загаженном берегу Тобола, где она пачкала босые ноги в жирном иле под комментарии разгоряченных отдыхающих. Фотограф - а снимали друг друга журналисты сами - выстраивал мизансцену и требовал от модели соответствующего настроения так активно, что рухнул в мутную воду.

Фото №5

На Тоболе снимали и бурлаков на Волге. Нетрезвая и потому веселая компания не только с лету согласилась позировать, но всерьез пыталась, вцепившись в канат, сдвинуть какую-то плавучую посудину, которая давно и намертво вросла в берег.

В интерьерных целях мы по полной использовали и личное жилье, и съемные квартиры, и окрестные производственные территории: несколько сюжетов с бедными детьми, изможденными родителями и даже крепостными крестьянками снимались на складе ТОО «Твой шанс». Ржавое железо, угвазданный чем-то фартук, роба подсобника - все шло в дело.

Фото №6

Мы быстро сообразили, что нам не угнаться за документальностью, главное - ухватить и передать дух картины. Поэтому наша «Незнакомка» позировала в кожаной кепке, рядом с несчастной матерью, укутанной драным собачьим пледом, голодную печаль изображал пухлощекий ребенок, а виноград в руке смуглой итальянской красотки был откровенно пластмассовым, но, черт возьми, все получалось узнаваемо. Ну если мы не брали уж очень малоизвестные полотна. А брали мы то, что подсказывал нам альбом репродукций, выданный редакционным художником Анатолием Колоколовым. Он, кстати, пал жертвой собственной фактурности и вынужден был сняться в роли не то красно-, не то белогвардейца в прокатной театральной шинели.

Фото №7

Великие художники, наверно, рыдали бы от наших результатов. А может, оценили бы красоту игры и улыбнулись.

Нам не раз говорили, что часть из прежних конкурсов «НГ» вполне можно повторить. Не знаю, дубли в новые времена редко удаются, хотя в прошлом году в «Фейсбуке» успехом пользовался «антихандрический флешмоб» группы «Изоизоляция». Там, в сущности, тоже люди оживляли всяк по-своему известные картины. Так что, выходит, мы еще 19 лет назад попали в этот тренд. Шутка.

Фото №8

А пока, верные духу своих конкурсных проектов, мы предлагаем сегодняшним читателям угадать в опубликованных снимках, какие картины мы пытались изобразить. Ответы размещайте в комментариях к этому материалу на сайте ng@ng.kz. Тому, кто угадает больше всех, обещаем подарить что-нибудь приятное.

А все фото ниже - это иллюстрация к тому, как мы готовились к съемкам.

Фото из архива «НГ»