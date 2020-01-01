Жарим французские тосты

Честно, я лет в сорок узнала, что жареные ломтики булки, пропитанные сладкой яично-молочной смесью, - это французские тосты. И зауважала кулинарный французский гений еще больше. Ведь насколько просто, настолько вкусно. А сколько вариантов! Вот еще один, от Юлии Высоцкой. В смесь для пропитки ломтиков батона вместо сахара кладут консервированный ананас и немного меда.

Такой хлебушек - приятный завтрак / Фото pinimg.com

У меня были кольца ананаса. Порезала помельче, добавила мед, яйца, молоко и сметану, как требовал рецепт, пробила блендером до однородности. Залила этой смесью ломтики батона. Нарезала их не слишком тонко, сантиметра два толщиной. Дала пропитаться и обжарила с обеих сторон на смеси сливочного и растительного масла. Приятный вкус получился. Кому несладко, можно сверху посыпать ванильным сахаром.

Ингредиенты

На 8 ломтиков батона - 4 кольца ананаса, 2 яйца, 3 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка меда, 50 мл молока.