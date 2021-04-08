Почему потери энергии на сотни миллионов тенге беспокоят только жителей, но не акимат?

«Город Рудный - город чудный!» - такая идиома сложилась издавна. В 1929 году Владимир Маяковский написал о Кузнецкстрое: «Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!» Эти слова вполне могли повторять комсомольцы, строящие город на севере Казахстана. С тех пор прошло 66 лет, город вырос, расстроился. И… не перестает удивлять. Жизнь в городе все чудесатее и чудесатее.

Старая градирня стала своеобразным символом Рудного. Вид с ул. Топоркова, на переднем плане - голые трубы / Фото из архива Александра ОЛЕЙНИКА

В последнее время здесь случаются удивительные события и чудеса. Появляются и исчезают колеса обозрения, на которые выделяются из городского бюджета «огромные тыщи», выстраиваются многоуровневые структуры управления, нарушаются законы физики и сохранения энергии.

Прогуливаясь по чудному городу, в основном - по частному сектору, нельзя не заметить трубы отопления, которые лежат без изоляции и отдают свое тепло в окружающую среду. В это же время в домах у жителей «сливеют губы с холода». И, возможно, те самые комсомольцы-строители, доживая свой век (а большинство жителей частного сектора и является пенсионерами), продолжают шептать уже без надежды, по привычке: «Здесь будет город-сад».

Ул. Топоркова (от ул. Шевченко до ул. Корчагина) - более 300 м труб без изоляции / Фото Александра ОЛЕЙНИКА

Вспоминается эпизод из комедии про двух гастарбайтеров, которые повесили батарею за окном: «Джамшут сказал, если на улице будет тепло, в доме тоже будет тепло».

В Костанае «Наша Газета» уже долгое время делает проект «Оденем «голые» трубы», в котором неравнодушные жители города, заметившие оголенную теплотрассу, могут оказать помощь теплокомпании и в дальнейшем проследить судьбу своего обращения. Заинтересована ли Рудненская теплоэнергокомпания (ТЭК) в такой помощи жителей города?

Чтобы разобраться, перейдем к описанию чудес, которые мы заметили на улицах чудного города.

Чудо первое: чьи трубы?

Прежде чем спрашивать с кого-то за бесхозяйственность, необходимо выяснить, кому принадлежит хозяйство. Что может быть проще? Иди по трубам и дойдешь до места, где они начинаются, а там и будет хозяин. Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией - сферы естественной монополии. В Рудном все производство - это ТЭЦ АО «ССГПО». Вот вам и ответ, скажете вы, трубы должны принадлежать ТЭЦ. И будете не правы.

Чудо второе: разделяй и властвуй

Ситуацию комментирует председатель ОО «Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) г. Рудного» Николай ГИНЬЯТОВ:

- Регулируемые виды деятельности в сфере естественных монополий определены Законом РК «О естественных монополиях». Как правило, везде один субъект энергию производит, снабжает ею потребителей и передает по сетям. У нас же разделили: производство ССГПО, а передача и распределение по сетям - ЖТЭК (Железорудная теплоэнергокомпания) и РТ (Рудненские теплосети). При этом РТ не распределяли энергию по частному сектору. В результате получилось, что ЖТЭК под управлением акимата, а Рудненские теплосети были в частных руках. Жители частного сектора платили ССГПО за производство, РТ за передачу теплоэнергии до сетей ЖТЭК, а ЖТЭК - за передачу энергии до конечного потребителя.

3 апреля 2021 года. На ул. Мира, 92 трубы лежат в воде, греют талую воду и топят снег / Фото Зои ПОЛУЭКТОВОЙ

Летом 2020 года завершилась передача РТ под управление государства. Казалось бы, разумный вопрос: почему частник, он же хозяин, не был заинтересован в утеплении труб и сохранении энергии? И возможно ли, что теперь государство наведет порядок?

Такая же картина - на ул. Мира, 100 / Фото Зои ПОЛУЭКТОВОЙ

На данный момент никаких движений со стороны госорганов в этом направлении не наблюдается. Потому что фото, сделанные осенью, зимой и весной, ничем не отличаются. Трубы по-прежнему без теплоизоляции, так было и пять, и семь лет назад. Кроме того, в начале декабря сделали ремонт участка теплотрассы и новые трубы уложили даже без коррозийной защиты. На наш взгляд, очевидным ответом в сложившейся ситуации является то, что можно назвать чудом № 3.

Чудо третье: энергия теряется, но убытков нет!

- Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» предусматривается проведение энергоаудита, - отмечает Николай Гиньятов. - Целью самого же закона, принятого еще в 2012 году, является эффективное использование энергетических ресурсов: достижение технически возможного и экономически оправданного уровня их использования. Из чего следует, что оправданными энергопотерями будут являться только те, которые невозможно устранить или их избежать. Субъекты должны быть заинтересованы в проведении мероприятий, направленных на достижение целей указанного закона. Но в это же время все потери энергии включаются в затратную часть тарифных смет субъектов естественных монополий. Следовательно, они учтены в расчеты тарифов и оплачиваются потребителем. Кому в таком случае будет экономически выгодно проводить мероприятия для целей данного закона?

По мнению председателя ЦЗПП, зачастую вообще непонятно, чем заняты территориальные департаменты госэнергонадзора, если повсеместно можно наблюдать, как теплотрасса отапливает улицу, а все затраты на ее отопление ложатся бременем на простого потребителя.

- Пока порядок само государство в этой сфере не наведет и не добьется того, чтобы действующее законодательство стало работать, хоть и не в полную силу, так и будут стоять вопросы обоснованности тарифов, - подчеркивает Гиньятов. - При детальном изучении затратных частей субъектов по Рудному (тех же ТОО «ЭПК Атика» и «Рудненские теплосети», ГКП «ЖТЭК») можно воочию убедиться в том, в каких масштабах и объемах включаются в тариф потери энергии. В денежном выражении это сотни и сотни миллионов тенге.

Вопросы без ответов

Наблюдение подобного рода чудес вызывает не радость, а беспокойство. Любому, кто еще со школы помнит законы физики, даже без формул понятно, что оголенная труба, которая на десятках метров лежит прямо на улице, отдавая тепло в атмосферу в тридцатиградусный мороз, не только не донесет тепло в дома граждан, но и значительно увеличивает риск аварийных ситуаций.

3 апреля 2021 года. Улица Чекмарева / Фото Натальи СИГАЕВОЙ

И вопрос не только в том, покрываются ли потери за счет тарифов для производителя тепла. А в том, является ли целью государства и всех заинтересованных в организации центрального отопления забота о конечном потребителе? Том самом пенсионере с посиневшими от холода губами, который регулярно оплачивает услугу отопления. Довольно часто в соцсетях встречается ропот горожан, больше похожий на горестный вздох: нет в городе хозяина…

Кроме уже проблем, которые связаны с нарушением законодательства РК и необоснованным повышением тарифов, хочется обратить внимание и на эстетическую сторону этого вопроса. Такие трубы с обрывками старого утепления портят вид города, делая его унылым, придавая ему заброшенный вид.

А может быть, это тренд такой? Создать арт-объекты, которые формируют запоминающийся облик города? Например, взорвать градирню в мае 2013 года и оставить ее обломки. Собирать и разбирать колесо обозрения, выставить на всеобщее обозрение переполненные мусорные баки, взрытый асфальт, не чищенные зимой тротуары, безголовые деревья. Чем больше серости уныния и разрухи, тем более запоминающийся образ возникнет в голове у потенциального туриста, о котором так мечтал бывший руководитель отдела строительства Динмухамбет Тлеуов, отбывающий сейчас срок за то самое колесо.

1 апреля «НГ» отправила запрос акиму Рудного Куандыку Испергенову. В нем мы напоминаем, что ст. 19 Закона РК «Об энергосбережении» предписывает информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности, которое осуществляется центральными и местными исполнительными органами. Кроме того, в п. 4 ст. 16 этот закон обязывает проводить энергоаудит не реже одного раза каждые 5 лет. И просим ответить на вопросы:

Имеются ли в распоряжении акимата ресурсы, проводящие пропаганду энергоэффективности? Где можно ознакомиться с отчетом об их деятельности? Есть ли тенденция к использованию современных материалов, обеспечивающих энергоэффективность, в частности, связанных с изоляцией теплотрасс в Рудном? Проводился ли энергоаудит теплотрасс в Рудном? Когда он проводился в последний раз? Где можно ознакомиться с его результатами? «Наша Газета» проводит акцию «Оденем «голые» трубы». Возможно ли проведение подобной акции в Рудном. Планируется ли работа с населением в этом направлении?

Время покажет, будет ли из Рудного город-сад. Ну а мы ждем ответа на запрос, чтобы выяснить, ставит ли местная власть перед собой такую задачу.

Автор - гражданский журналист «НГ».