На многих костанайских озерах прекратился карасиный клев. Кто виноват и что делать?

Вот уже несколько лет подряд карась на некоторых наших водоемах не желает впадать в зимнюю спячку. Начинает клевать почти сразу после ледостава и ловится порой до тех весенних теплых дней, когда ледяной покров озера начинает кристаллизоваться и отходить от берегов. Но бывает и иначе…

Грозит ли карасю замор?

На этот счет ни у специалистов, ни у рыбаков нет однозначного мнения. Одни считают, что в наших пенатах нет рыбы более стойкой к зимним заморам, чем карась. Другие утверждают, что заморы, хотя и частичные, среди карасиного народа все-таки случаются. Происходит это, когда толщина льда на водоемах - метр и более, снежный покров тоже значителен, а календарная зима вдруг оказывается гораздо короче зимы природной. Все эти признаки, увы, есть у нашей нынешней зимушки. Лед на озерах и реках такой, что без специальной насадки ледобуром до воды не достать. Снежный покров сверху тоже в несколько одеял. А процесс ледостава начался до декабря.

Так спасали озеро Сарыколь от замора

Да, если нашей Костанайской области повезло с количеством озер (их у нас аж 8 000), то совсем не повезло с их глубинами. В большинстве своем они такие, что для промыслового использования не годятся, поскольку имеют статус заморных. Глубина их зависит от капризов матушки-природы: при добром паводке она может увеличиваться до 6 м, как на Сарыколе, при засушливом лете и малоснежной зиме - двухметровая. А если учесть, что толщина льда в наших пенатах зачастую доходит до значительной, то на всю водяную живность может остаться всего лишь метровый слой воды. Что, живое может существовать в такой тесноте?

Попробуем обозначить все то, что может находиться в этой узкой водяной полоске, зажатой между дном и ледяной коркой.

Кроме рыбьего народа, в этом пространстве зимует масса другой живности: планктонные и бентосные беспозвоночные животные, водные черви, пиявки, насекомые и земноводные. К тому же любой водоем за теплый период накапливает огромное количество органики: отмершей растительности, листьев, ветвей, остатков жизнедеятельности рыб, птиц, животных, приходящих на водопой, а также «продуктов» жизни человека. Эта органика и забирает на разложение большую долю растворенного в воде кислорода. При этом процессе выделяется углекислый газ, который при высоких концентрациях токсичен для рыб, а при неполном разложении - и сероводород, вызывающий рыбью асфиксию. Установление прочного ледового покрова, невозможность контакта воды с воздухом, дефицит кислорода в воде - все это причины возникновения замора.

Считается, что наиболее благополучны в плане заморов (они практически отсутствуют) небольшие быстрые ручьи и реки с большим количеством родников и перекатов по руслу водотока. Вода, протекая через перепады русла, механически обогащается кислородом. Заморы в таких водотоках редки и обычно бывают после сильных морозов, когда замерзает вода на перекате, перекрывая сток богатой кислородом воды на нижележащий участок русла. Но такие явления обычно кратковременны и не наносят серьезных потерь рыбьему населению.

И совсем не защищены от зимних заморов наши многочисленные непроточные озера с мощными залежами сапропелей и илов. Весной, летом и осенью содержание растворенного в воде кислорода в них, благодаря бурному развитию растений, довольно высокое - около 9 мг/л. Но зимой после замерзания отмершие растения и илы начинают забирать кислород. Так что заморы на таких озерах не редкость. Обитать в них могут малотребовательные к содержанию кислорода виды рыб: окунь, плотва, лещ, щука. Для них пороговое содержание кислорода - 4 мг/л. Но, как мы знаем, даже эти выносливые рыбьи народы гибнут от заморов регулярно. Правда, радует то, что небольшой части взрослых особей все же удается выдержать испытание подледной газовой камерой и выжить. Как это произошло несколько лет назад на Сарыколе и на новых заливных озерах в пригороде Костаная.

Как противостоять стихии?

Нужно следить за водоемом, как за собственным дачным участком. Что, кстати, и делают некоторые наши арендаторы, которые при первых же признаках неблагополучия в воде начинают деятельно реагировать.

Антизаморная техника для обогащения воды кислородом

Издавна известны самые простые способы реанимации заморных водоемов - проруби. Их нужно прорубить десятки, чтобы эта работа не оказалась бесполезной. Мало того, еще и утеплить, чтобы не замерзали. Наши деды и прадеды вставляли в проруби пучки сухого тростника, стебель которого полый, что способствовало притоку воздуха к воде даже при значительном морозе.

Знаю, что иные арендаторы, заботясь о спасении своего водоема от замора, готовы в полцены, а то и бесплатно пускать на лед рыболовов, дабы те ежедневно бурили лунки, создавая хотя бы какую-то примитивную аэрацию. Однако, судя по фактам, такие меры редко помогают выжить рыбьему народу. Накануне замора на наших окуневых «чистых прудах» рыбацкого народа на льду паслась целая армия. Лунок тогда бурили ежедневно не сотни, а наверняка тысячи. И все-таки бедствия не удалось избежать. Причем такого, после которого популяция хищника не может там восстановиться вот уже несколько лет.

Да, лунки и проруби - сегодня допотопные дедовские антизаморные способы. Ныне болеющие душой за вверенный водоем арендаторы делают ставки на иные приемы: насосы, помпы, кислородные баллоны, другие средства аэрации. Конечно, дело это затратное и не сиюминутное. Но зато внушает больше надежды на то, что замор удастся минимизировать. Так считает Виктор Николаевич Яблонский, арендатор легендарного Сарыколя.

Замечательно пухлый серебристый карасик весело клевал здесь всю зиму буквально до середины марта. А потом - как отрезало. Да еще и неприятный запах появился из некоторых пробуренных лунок. А ведь, кроме стойкого карася, здесь уже который год восстанавливают популяцию щуки и окуня. И тогда арендатор снарядил целую бригаду для спасения сарыкольского рыбьего народа. Сначала трактором была пробита наглухо запечатанная метелями дорога к берегу. Потом на ЗИЛе и «нивах», снегоходах спасители добрались до глубин в 3,5 м. На грузовой технике подвезли специально приобретенную Яблонским помпу, электрогенераторы, инструменты для аэрации. Лед в этом месте оказался в 1,4 м толщиной. Целой бригадой, состоящей из местных удалых сарыкольцев Кущегулова, Писчанского, Колесникова, Трофименко, Еременко, прокладывали поверх льда желоба, по которым с помощью помпы почти десять часов гоняли воду от проруби к проруби, доставляя в глубины кислород. Работы велись на площади в один гектар.

И вот результат: на днях мне пришло известие о том, что у сарыкольского карася снова стал проявляться аппетит…

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Клев-инфо

В период нереста введен очередной запрет в следующих местах и в следующие сроки:

на водоемах Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области на лов:

- щуки с 20 марта до 20 апреля;

- сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая;

на водоемах других районов и городов Костанайской области на лов:

- карася с 20 мая по 10 июня;

- щуки, язя с 10 апреля по 10 мая;

- сазана (карпа), судака, леща, линя с 20 мая по 30 июня;

- рака - с 15 октября по 30 июня;

на рыболовство в водоемах, расположенных на территории Тургайского государственного природного заказника (зоологический), с 15 апреля по 31 августа;

на рыболовство с применением непромысловых орудий лова с 15 апреля по 1 июля:

- на Верхне-Тобольском водохранилище от устья (мыс дома отдыха) до верховий залива Котюбок;

- на Каратомарском водохранилище от поселка Халвай до плотины Аятского рудника (Тобольский рукав) и от автодорожного моста (трасса город Рудный - станция Тобол) до поселка Майский (Аятский рукав).

Согласно ст. 383 КоАП РК, за ловлю рыбы в период нереста нарушитель наказывается штрафом в размере 10 МРП для физического лица, 30 МРП для субъектов малого бизнеса, 50 МРП для субъектов среднего бизнеса и 100 МРП для крупного бизнеса с конфискацией орудий правонарушения.