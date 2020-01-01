Куда пойти с 8 по 14 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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10 апреля,
12.00, 14.00
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«Приключения с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка, премьера
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11 апреля,
12.00, 14.00
|
«Приключения с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка, премьера
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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9 апреля,
18.30
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«Өкініш», А. Шаяхмет, трагикомедия
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11 апреля,
17.00
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«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма
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14 апреля,
18.30
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34(касса),
54-76-24 (администратор)
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8 апреля,
18.00
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«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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9 апреля,
18.30
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«Ходят слухи», М. Зуев, комедия
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10 апреля,
12.00
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«Путешествие в Наурыз»
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10 апреля,
17.00
|
«Под небом Парижа», Ж. Шевре, трагикомедия
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11 апреля,
12.00
|
«Путешествие в Наурыз»
|
11 апреля,
17.00
|
«Под небом Парижа», Ж. Шевре, трагикомедия
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14 апреля,
18.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ костанайских художников «Это все - весна!» (1-й этаж)
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В течение месяца
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Выставка ковров ручной работы «Бастау» (2-й этаж)
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-777-255-72-64
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16 апреля,
18.30
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«Льется музыка» - концерт ансамбля «Славянская песня»
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