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Куда пойти с 8 по 14 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

10 апреля,

12.00, 14.00

«Приключения с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка, премьера

11 апреля,

12.00, 14.00

«Приключения с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка, премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

9 апреля,

18.30

«Өкініш», А. Шаяхмет, трагикомедия

11 апреля,

17.00

«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма

14 апреля,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34(касса),

54-76-24 (администратор)

8 апреля,

18.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

9 апреля,

18.30

«Ходят слухи», М. Зуев, комедия

10 апреля,

12.00

«Путешествие в Наурыз»

10 апреля,

17.00

«Под небом Парижа», Ж. Шевре, трагикомедия

11 апреля,

12.00

«Путешествие в Наурыз»

11 апреля,

17.00

«Под небом Парижа», Ж. Шевре, трагикомедия

14 апреля,

18.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ костанайских художников «Это все - весна!» (1-й этаж)

В течение месяца

Выставка ковров ручной работы «Бастау» (2-й этаж)

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-777-255-72-64

16 апреля,

18.30

«Льется музыка» - концерт ансамбля «Славянская песня»

 