Аким Костаная Кайрат Ахметов уволил подчиненного не по отрицательным мотивам, а в связи с переходом на другую должность. Прокурор просила оштрафовать акима на 30 МРП, но судья ограничилась устным замечанием. Согласны ли вы с этим решением? Да. Ведь Кайрата Ахметова впервые привлекли к административной ответственности.

Да. Кайрат Ахметов принимал решение об увольнении в соответствии с законом.

Нет. Как и прокуратура, я считаю, что аким признал вину, изменив свое распоряжение.

Нет. Если в борьбе с коррупцией проявлять мягкость, мы никогда ее не победим.

