О небольшом участке теплотрассы маленького диаметра, открытого рядом с многоэтажным домом № 91 по ул. Касымханова, сообщила «НГ» жительница Костаная Асем МУКАШЕВА.

Ул. Касымханова, 91. Трубы рядом с домом теряют тепло и портят вид

- Обращались в КТЭК еще в начале февраля, обещали изолировать, но до сих пор трубы открыты, - возмущается она. - Участок, конечно, небольшой, но трубы подают тепло в наш дом. Да и весь вид порят. Дом считается элитным, огорожен забором, а этот участок как бельмо на глазу.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели участок теплотрассы, открытый в том месте, где она уходит в землю. Сохранившаяся изоляция довольно ветхая.

Трубы напротив автоцентра «Тарлан» спустя две недели хорошо изолировали

Трубы, расположенные в торце дома № 68 по пр. Абая, напротив автоцентра «Тарлан», о которых «НГ» писала две недели назад, обили оцинкованным железом.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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