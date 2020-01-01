Сытное второе из чечевицы

Оно может быть не только постным, но и скоромным. Его можно есть в качестве самостоятельного блюда, а можно использовать как гарнир. Больше того, по такому же принципу можно готовить не только чечевицу, но и булгур, рис. Вкус, конечно, будет иным, но интересным.

Чечевица с овощами - возможны разные варианты / Фото diabetos.ru

Для салата-гарнира из чечевицы требуется, во-первых, она сама. Нужна зеленая или так называемая бурая, чтобы не разварилась в кашу. Красная, желтая не подойдут. Забегая вперед, скажу, что для этого блюда также прекрасно подойдет маш.

Еще нужны овощи: лук, морковь; прекрасно, если есть корневой сельдерей или пастернак. Нет свежих? Используйте сублимированные, сейчас их можно свободно купить.

Рецепт, который я нашла на просторах Интернета, требует варить чечевицу и овощи на манер плова. В этом месте я рецепт изменила, не люблю переваренные лук и морковь. Действую так. Замачиваю чечевицу на пару часов. Ставлю варить. Довожу практически до готовности, но из воды не вынимаю. Пока варится чечевица, на растительном масле обжариваю кубики моркови, сельдерея, нарезанный репчатый лук. К овощам добавляю чечевицу, вынимая ее шумовкой из кастрюли. Некоторое количество жидкости попадет в казан. Этого достаточно, чтобы чечевица и овощи объединили вкусы, когда вы будете прогревать их 3-5 минут. На этом этапе можно добавить к ним немного соевого соуса. Если не любите его, то чечевицу варите в подсоленной воде.

На сухой сковороде поджарьте немного грецких орехов. Можно взять фундук. Измельчите их, но не в пыль, а чтобы кусочки чувствовались. Порубите свежую зелень. Петрушка хорошо подходит. Все смешайте, посыпьте молотым кориандром и черным перцем. Готово. Подавать теплым.

Автор рецепта еще добавляет яблочный уксус. Пробовала, мне не очень понравилось. Предпочитаю соевый соус. Если блюдо получается у вас суховатым, плесните любого растительного масла, которое любите. Мне нравится с чечевицей арахисовое, кунжутное. А еще оказалось вкусно добавить к овощам чернослив и кусочки домашних сушеных яблок, которые я предварительно немного распарила. Подозреваю, что, если такой шикарный чечевичный салат пробить блендером, получится вкусный паштет.

Если готовите такую еду не в пост, то можно сделать без орехов, зато со шкварками из подкопченного бекона. Да и просто из свежего сала. Только чтобы были меленькими. И посыпать сверху, дольше будут хрустеть.

Ингредиенты

На 200 г зеленой чечевицы - 1 крупная морковь, 1 средняя луковица, 50-70 г корневого сельдерея, 50 г орехов.