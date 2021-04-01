После выхода статьи «Уволил не по тем мотивам» (№ 13 (992) от 1.04.2021 г.) в редакцию поступило письмо от руководителя аппарата акима Костаная. Мы проверили изложенную в нем информацию и внесли коррективы и дополнения в статью.

Во втором абзаце: «Конкретно в том, что 25 января 2021 года уволил с должности руководителя отдела спорта и физической культуры акимата Костаная Гумара Абзулинова не по отрицательным мотивам».

Третий абзац теперь завершается словами: «Поэтому 20 января 2021 года Абзулинова привлекли к административной ответственности и назначили штраф».

Добавлены четвертый и пятый абзацы:

«По данным «НГ», Абзулинов обжаловал назначение штрафа в апелляционной инстанции и одновременно, 25 января, подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую должность - директора ДЮСШ футбола. Департамент по делам госслужбы ждал результатов рассмотрения жалобы и только после того, как Абзулинову отказали, выдал предписание его непосредственному начальнику Ахметову - уволить руководителя отдела спорта с занимаемой должности руководителя отдела спорта и физической культуры по отрицательным мотивам.

Но к тому времени Абзулинов уже уволился - 25 января Ахметов подписал ему это заявление, что, по мнению прокуратуры, является нарушением и попадает под ст. 99 ч. 2 КоАП РК».

Далее - по тексту, начиная с предложения «За что был ранее судим Ержан Абдулин, в суде не уточнили».