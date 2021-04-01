29 марта в суде Костаная начали рассматривать административное дело в отношении акима Костаная Кайрата Ахметова. Он обвиняется по ст. 99 ч. 2 КоАП РК (неправомерное освобождение лиц с административных государственных должностей).

Кайрат Ахметов / Фото из архива "НГ"

Конкретно в том, что 25 января 2021 года уволил с должности руководителя отдела спорта и физической культуры акимата Костаная Гумара Абзулинова по собственному желанию последнего.

Административное дело в отношении Кайрата Ахметова начали рассматривать 29 марта/ Кадр из видео

- Абзулиновым было совершено административное коррупционное правонарушение по ст. 681 КоАП РК (принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление), - сообщила на процессе судья Айгуль ЖАЛПАКОВА. - В частности, он принял на работу Ержана Абдулина, совершившего коррупционное преступление. Поэтому 20 января 2021 года Абзулинова привлекли к административной ответственности и назначили штраф. Антикоррупционная служба области после проверки данного факта рекомендовала его непосредственному руководителю Ахметову уволить Абзулинова с занимаемой должности руководителя отдела спорта и физической культуры по отрицательным мотивам. Однако 25 января Абзулинов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую должность - директора ДЮСШ футбола. В тот же день Ахметов подписал ему это заявление, что, по мнению прокуратуры, является нарушением и попадает под ст. 99 ч. 2 КоАП РК.

За что был ранее судим Ержан Абдулин, в суде не уточнили. По данным «НГ», он работал в отделе строительства, а потом фигурировал в «большом акиматовском деле». По этому делу бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов получил 13 лет лишения свободы за серию крупных взяток.

Нынешний аким города Кайрат Ахметов на заседание суда не пришел, его интересы представлял адвокат Азамат НУРКЕНОВ.

Азамат Нуркенов: «С обвинением мы не согласны и считаем его необоснованным» / Кадр из видео



- С обвинением мы не согласны и считаем его необоснованным, - заявил он. - Абзулинов не поставил в известность акима Костаная о том, что у него есть судимость за коррупционное правонарушение, поэтому это вина Абзулинова. Уволиться по собственному желанию он имел полное право.

- Ахметов уволил Абзулинова в день написания заявления. Почему он не взял паузу и не проверил его прежнюю деятельность на госслужбе? - уточнила прокурор Айсулу АМИРОВА.

Адвокат пояснил, что заявление об увольнении было подписано в день его подачи, но по факту Абзулинов отрабатывал еще 5 дней. Вопросов по прежней деятельности у него не возникло.

- Ахметов уволил Абзулинова в связи с занятием другой государственной должности, - отметил главный специалист управления контроля в сфере госслужбы департамента по делам госслужбы Костанайской области Алмат УСПАНОВ. - Однако это категорически запрещено в случае имеющихся у госслужащих правонарушений. Аким города все-таки принимал его на работу. Как он мог не знать о нарушениях?

Очередное заседание по этому делу прошло 31 марта. На нем судья сообщила: согласно ответу из ДЮСШ футбола Гумар Абзулинов был назначен на должность и. о. директора 8 февраля с испытательным сроком.

После этого судебное заседание отложили из-за невозможности участия в нем адвоката акима Костаная.