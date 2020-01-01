Пассажирка скорой помощи попала в аварию по дороге в больницу. Накажут ли виновного?

16 октября 2020 года, около 2 часов ночи, в Костанае, на перекрестке улиц Тауелсиздик и Алтынсарина, столкнулись УАЗ-3962 и ВАЗ-2111. Уазик скорой помощи следовал из Тобыла, включив сирену и проблесковые маячки. На перекрестке проехал на красный сигнал светофора, в этот момент в заднюю часть автомобиля и врезалась легковушка.

Ирина Гракова: «Ситуация - словно замкнутый круг» / Фото Андрея СКИБЫ

Жительницу Тобыла Ирину ГРАКОВУ везли на обследование в областную больницу. В результате она там и оказалась, но в качестве пациентки с диагнозом «оскольчатый, неосложненный, компрессионный перелом 5-го грудного позвонка 1-й степени, закрытый перелом лучевой кости без смещения». 19 октября в больнице Ирину посетили главный врач ЦРБ Костанайского района и водитель скорой помощи.

- Во время визита они принесли извинения и попросили написать заявление о том, что у меня нет к ним претензий, - рассказала «НГ» Ирина Гракова. - Я отказалась, так как мое физическое и психологическое состояние словами было не передать. В этот же день пришел сотрудник полиции, было оформлено заявление, в котором я указала просьбу о привлечении к ответственности лица, виновного в данном ДТП.

21 день она провела на реклинаторе, без движения. А потом 1,5 месяца лежала на том же реклинаторе дома. Далее была долгая ходьба на костылях и в корсете. По результатам судебно-медицинской экспертизы Ирине Граковой причинен вред здоровью средней тяжести.

- И началось перетягивание каната, - вспоминает Ирина. - Виновным стал водитель автомобиля ВАЗ. Он пишет ходатайство на проведение судебно-экспертного исследования своего транспортного средства и обстоятельств ДТП.

25 декабря было подписано постановление на проведение экспертизы. Ее результаты не устроили прокуратуру Костаная, и 3 февраля 2021 года подписывается постановление о проведении повторной экспертизы. 5 марта тот же эксперт дает заключение, на основании которого водитель ВАЗа становится невиновным.

- К слову, скорости обоих автомобилей в этой экспертизе удивили даже меня, - говорит Ирина. - ВАЗ двигался со скоростью 43 км/ч, а скорая помощь - 28,6 км/ч! На вопрос, откуда такие цифры, был дан ответ: «Со слов водителей». Возникает картина, что все, кто находился в скорой помощи (фельдшер, санитар и я) помогали водителю двигать УАЗ вручную.

Виновным становится водитель скорой помощи, который тоже обращается в областную прокуратуру. И 28 марта она выносит предписание провести следственный эксперимент.

- А вот теперь есть причина еще протянуть время, - считает Гракова. - Чтобы провести следственный эксперимент, необходимы погодные условия, аналогичные тем, что были 16 октября 2020 года. И вновь нужно будет ждать результата экспертизы. Ситуация - словно замкнутый круг. 16 апреля будет 6 месяцев, как произошло ДТП, а дело до сих пор не в суде! Скорее всего, хотят дотянуть до года. А по истечении года такие дела закрываются. Или просто надеются на то, что я заберу заявление. Нет, не заберу! Терпение - это основной стержень моей профессии, я дефектолог. Да, в иске будет денежный вопрос, но ровно настолько, насколько я утратила свою зарплату на момент временной нетрудоспособности. Плюс расходы на оплату действий адвоката: пока адвокат не начал работу, не было запрошено даже видео с места ДТП. Ну и моральный ущерб. А он, безусловно, был: чувство беспомощности, психологического стресса. Конечно, на сегодня я уже на своих ногах, но травма дает о себе знать.

- Вообще, в ПДД указывается, что при включенных маячках спецтехника имеет приоритет, в том числе и скорая помощь, - отмечает адвокат Юрий СОКОЛОВ. - Но есть исключение: если водитель включил мигалку, звуковую сирену и выезжает на красный свет, он обязан убедиться, что его действия безопасны для других участников дорожного движения.

5 апреля «НГ» попросила пресс-службу департамента полиции Костанайской области прокомментировать расследование этого ДТП.