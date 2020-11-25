Что значит «жизнь удалась» по мнению заслуженного врача РК Купей МАЛЬЧУБАЕВОЙ

Если читать книжки про те времена, да еще крепко зажмуриться, можно себе явственно представить, как в пыльном Кустанае конца пятидесятых садится в поезд невысокая тоненькая девочка. До Алма-Аты четыре дня пути. Едет сама. Через Челябинск, Оренбург пролегает ее дорога в столичный институт. В тряском вагоне сидит будущий хороший педиатр, главный врач Костанайской детской объединенной больницы Купей Мальчубаева. Ей через несколько дней исполнится 80. Радушная, бодрая, улыбчивая. Сожаление только одно - не удастся пока юбилей отметить, как задумала.

Собственная кость

- А как хотели, Купей Абдрахмановна?

- Хотела собрать на встречу всех педиатров, список составила уже давно, но вот не получается из-за этого коронавируса. Но пройдет же пандемия когда-нибудь, и я всех позову.

- Любите своих?

- Очень. Помню всех. И тех, кто жив, и тех, кого уже нет.

Купей Абдрахмановна Мальчубаева: «Я лидер по натуре, человек активный до сих пор» / Фото Ксении РЕБИК

...Профессию она выбрала сама, нет красивой истории о том, почему ею стала именно медицина. Купей была отличницей, активисткой, председателем совета отряда. Ей прочили будущее в журналистике, учительница литературы оставила у себя на память сочинения Мальчубаевой, так были хороши. И грамотны. В пединститут на филфак она бы поступила легко. Но поехала в медицинский и вернулась, недобрала баллов из-за физики. Год отработала в земэкспедиции, снова отправилась в Алма-Ату и стала студенткой меда.

Училась, вспоминает, очень старательно. Конечно же, я спросила, как она прошла испытание занятиями в анатомичке. Оказалось, легко. Спокойно препарировала лягушек, так же бестрепетно работала с трупным материалом. Главное же - знания. Однажды, умаявшись от занятий в анатомичке, спрятала в свой медицинский колпак головной мозг, готовый к препарированию, и унесла его в общежитие, там с девчонками они продолжили изучение. Кто-то об этом рассказал коменданту, и их чуть не повыгоняли, но обошлось. Сейчас она смеется и качает головой: мол, как могла, но тут же вспоминает, что неведомыми путями добыла еще и височную кость. Она сложная, много чего в ней запоминать надо. При подготовке к зачетам и экзаменам студенты просили у Купей ее драгоценное наглядное пособие, отполировали его до блеска.

Студентка третьего курса мединститута Купей Мальчубаева / Фото из личного архива

С Мальчубаевой, заслуженным врачом РК, отличником здравоохранения СССР, конечно, делали десятки интервью, всегда спрашивали, почему выбрала педиатрию. Она полушутя объясняла, потому что дети честные, не солгут про симптомы, ничего не напридумывают. А если серьезно, то педиатрия - специализация, которая требует не только знаний, но и профессионального чутья, интуиции. Иногда ведь ребенок не может объяснить, как и что болит. Поэтому хорошие диагносты в педиатрии - драгоценность, и поэтому так важна связь между всеми звеньями службы детства.

Любовь моя - педиатрия

- Вы начинали в Наурзумском районе, а в Костанай как попали?

- Два года отработала и сказала честно, что хочу в город. И меня взяли в областную больницу. Я была смущена, там такие светила трудились. Говорю, почему в областную-то, я же молодая. Мне отвечают с юмором: ничего, постареешь.

1990 г. Главный врач Костанайской городской детской объединенной больницы Купей Мальчубаева с коллегами

- А в Костанайской детской сколько отработали?

- 25 лет как один день, из них 21 год - главным врачом.

...Мальчубаева искренне гордится тем, что при ней детская больница развивалась именно как медицинское объединение. 40 тысяч детей были под наблюдением. Когда она начинала свой профессиональный путь, среди детей вовсю гуляли корь, дифтерия, были мощные вспышки инфекций... И ей же посчастливилось не просто видеть, как все это благодаря профилактике идет на спад, но и создавать систему здравоохранения, которая закрепляла успехи. В объединенной больнице, например, действовал оздоровительный комплекс с бассейном, сауной, которого хватало даже на то, чтобы среди дня принимать на оздоровление детсадовцев. Ребятишек автобусами доставляли. Но главное, повторяет Мальчубаева, - все было в одних руках, никто не варился в своем котле: врачи на свои конференции собирались во вторник, в четверг - медсестры тридцати школ, в среду - медработники дошкольных учреждений. В наблюдении за детьми реально существовала преемственность. «А какие были участковые педиатры! - восклицает Купей Абдрахмановна, - знали каждый дом, каждую землянку. А почему? Если ребенок поступил к нам в стационар тяжелый, спрос сразу был с них, как вы допустили, объясняйте, что и как... Сейчас так за детей никто не отвечает».

Мальчубаева не из тех, кто ругательски ругает современные порядки. Наоборот, она видит в них много интересного, правильного, восхищается тем, насколько умнее стали дети, как много у людей сейчас возможностей учиться, потому что много новых источников информации. Но вот того, что в здравоохранении раскромсали ее любимую педиатрическую службу, не приемлет. Ждет, когда наступит понимание этого. И не просто ждет, выступает в прессе, специализированных изданиях, комментирует законодательные новшества, отвечая на вопросы журналистов.

Поразительно, она на пенсии - с 1999 года, считай, 20 лет вне практической медицины, но ее мнения всегда актуальны, она прекрасно осведомлена о том, что происходит в здравоохранении, да и в других сферах жизни, много читает. Кстати, до сих пор любит газеты. Говорит, что читать свежие - для нее особый кайф. Сначала быстро, потом кое-что и с карандашом в руках. Из недавнего в «НГ» она так читала материал о новой инфекционной больнице.

Хорош ли начальник?

- Скажите, по-вашему, что самое важное для главного врача, вообще для руководителя? Сейчас менеджеров в здравоохранении модно менять очень часто.

- Главное - создать коллектив.

Главный врач на рабочем месте

- А как его создать?

- У нас работало около 500 человек, я знала всех и в судьбах всех старалась принять участие, если это было нужно. Думаю, никто из наших людей не поминает меня лихом.

...Она помнит, как на волне нарождающегося демократизма облздрав, кажется, затеял анонимное анкетирование. Тема - соответствие главного врача занимаемой должности и чаяниям народа. Мальчубаева соглашается, что, наверно, коллективу объединенной больницы это было надо. Но она очень волновалась. И была по-хорошему удивлена и горда, когда сказали, что в подавляющем большинстве коллектив ее поддержал. При этом она, с одной стороны, никогда не была доброй тетушкой для коллег, но, с другой - своих не сдавала никогда. Предпочитала всегда разобраться сама.

И еще, коллектив для нее всегда состоял не только из врачей и медсестер. Помнит водителя, которого завгар не хотел оставлять на работе, потому что стал попивать. У парня дома все стало рушиться, и она решила оставить, его лечили от алкоголизма, вылечили, он вернулся в семью. Ходит сейчас, по выражению Мальчубаевой, кум королю и сват министру. Здоровается с бывшим главврачом как с родным человеком.

Такая работа

- Купей Абдрахмановна, знаю, у вас есть твердое мнение, что врачей судить нельзя, по крайней мере, за врачебные ошибки. Почему?

- Неспециалисту очень трудно разобраться.

- Но если в больничных палатах гибнут люди, кто-то же должен отвечать.

- За что? Я всегда говорю, что медицина сложна, как мир. И если вы думаете, что врачи привыкают к смерти, черствеют, вы ошибаетесь.

С этим мнением Мальчубаевой можно не соглашаться, но она не только его имеет, она подкрепляет его действиями. Пишет в газеты письма в защиту коллег, а главное - нередко приходит в суды, готовая высказать экспертное мнение, что-то пояснить.

Я спросила ее, как она много лет справлялась с горькой обязанностью сообщать родителям, что их ребенка в ее больнице не спасли. Ответ: должна была, и не просто сказать, а все объяснить. Когда умирал больной, то главный врач облачалась в синий грубый госпитальный халат, садилась в машину вместе с замом по лечебной работе и лечащим врачом, все ехали в морг. И там, стоя над телом, они и два патологоанатома разбирали ситуацию. Не просто спорили. Искали истину, говорит Мальчубаева. Потому что это важно для остальных. Потому что в этом и есть какая-то страшноватая и непостижимая для многих суть этой профессии. Уязвимой, бесконечно уязвимой для критики. Но ведь есть в ней и отголосок библейской фразы про то, что «смертию смерть поправ».

Многих из умерших, говорит Мальчубаева, она помнит. До сих пор. Пофамильно.

А ее саму тоже помнят люди, которые считают, что она их спасла. Один вот, с улыбкой рассказывает она, уже дедушка. А умирал когда-то от гемолитической анемии, ему успели удалить селезенку.

Однажды пришла на рынок за ранними огурцами, а женщина за прилавком щедрой рукой насыпала ей полнехонький пакет, отдает, улыбается. Говорит, что Мальчубаева ее спасла, еще работая в областной больнице... У этой истории конец, просто созданный для финала юбилейного материала. Женщина с базара была когда-то медсестрой, через год соседки по торговому месту сказали Мальчубаевой, что вернулась она в профессию.

- Купей Абдрахмановна, жизнь удалась?

- Конечно. Я ни о чем не жалею. Состоялась в профессии, в семье, у меня очень хорошие дети, муж, внуки, состоялась в общественной деятельности.

- Вы же в мажилис когда-то собирались?

- Да, в 1999 году, как только окончательно ушла из больницы на пенсию. Была самовыдвиженцем. Билась с 6 мужчинами в округе, провела около 90 встреч с людьми. Набрала 12%, честных. Не прошла, но это была такая школа. Я потом работала в разных общественных структурах, в основном занятых благотворительностью. Уступила место молодым. Сейчас просто помогаю кому могу. Живу нескучно. Гуляю. Читаю. Вот «Евгения Онегина» недавно перечитала, совершенно по-другому воспринимается. Я еще и болельщица футбольная и хоккейная... Да, жизнь удалась.