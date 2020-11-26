BEEF EXPORT GROUP - о проблемах мясного рынка и переработки мяса в Казахстане

C 1 ноября в Казахстане отменили запрет на экспорт мяса. Но есть определенные ограничения: нельзя вывозить живым весом молодняк и телок.

О переработке мяса на государственном уровне задумались сравнительно недавно

Для тех, кто не совсем знаком с отраслью, действительно может показаться, что на мясном рынке происходит полная неразбериха. Но это совершенно не так. В последние годы мы научились вести бизнес и развивать его. Худо-бедно, но мы двигаемся и производим. Другое дело, что сейчас каждая из групп лоббирует свои интересы. По причине вот такого лоббизма и мировой пандемии, породившей экономический кризис на планете, у нас и упал рынок мяса в этом году. Экспорт говядины из Казахстана по итогам 2020 г. должен был составить 180 тыс. тонн. Это по планам нашего Минсельхоза. Но в реальности к концу года по стране этот индикатор едва ли перевалит 5% от этой цифры. Это в целом и переработанное мясо, и живой скот. Да, конечно, сильно на это повлиял и нынешний запрет на вывоз живого скота.

Что касается переработки мяса, то об этом на государственном уровне задумались сравнительно недавно. Хотя мы, к примеру, на рынке работаем около 10 лет. Минсельхоз в рамках программы «Карты развития АПК» разрабатывал Карту агропереработки. Еще три года назад по мясу доля переработки составляла 12%, мясокомбинаты были загружены всего на 38%. Предлагались механизмы наращивания объемов переработки: модернизация действующих заводов и строительство новых, повышение доступности сырья за счет поставок из сельских кооперативов, пополнение оборотных средств за счет льготных кредитов.

Только вместо десятков новых комбинатов и увеличения объемов переработки с насыщением внутреннего рынка собственной продукции мы так и не выходим из тех вышеупомянутых цифр. Спросите почему? Да потому что два года назад у государства резко поменялось видение развития АПК. Акцент был сделан не на переработку, а экспорт сырья. По итогам прошлого года экспорт живого крупного рогатого скота из Казахстана вырос до 159 тыс. голов, хотя до этого было всего - 39 тыс. Большая часть экспорта приходится на Узбекистан - 121,5 тыс. голов КРС. А мелкого рогатого скота почти в двое больше утекло - 263 тыс. голов. Вот поэтому и ввели в этом году полный запрет на экспорт живого скота из Казахстана, который действовал до 1 ноября. В общем, вот так вложенные государством в животноводство сотни миллиардов тенге ушли в производство сырья для других стран. Хотя потенциал переработки у нас очень высокий.

Одним из приоритетов для участников рынка на сегодня является продление моратория на экспорт скота. Мы знаем, что в 2018 году цены на мясо уже взлетели на 24% из-за того, что узбекские фермеры активно закупали у нас КРС и МРС, а загруженность перерабатывающих заводов упала на 20%.

Именно с прошлого года, когда мы били тревогу по поводу экспорта живого скота, профильное ведомство, понимая всю серьезную опасность для животноводства, поставило запрет на экспорт с начала этого года. Он был до конца сентября. Но позже его продлили до начала ноября. Тогда владельцы откормплощадок сильно возмущались, ведь теряли быструю прибыль и субсидии за экспорт живого мяса. Был подготовлен проект приказа министерства, который активно обсуждался в НПП «Атамекен». По нему планируется ввести на предстоящие полгода новый запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС, разрешив экспорт откормленных бычков и баранов. Вот здесь и может крыться лазейка для недобросовестных экспортеров скота, они же могут под таким соусом загнать и молодняк с коровами. Хотя государство постаралось еще раз простимулировать фермеров. С 1 августа этого года они стали получать дополнительные субсидии за сдачу скота в казахстанские мясокомбинаты. 200 тенге с килограмма сданного мяса - неплохая надбавка, между прочим.

Ну а если вдруг запрет снимут, то последствия будут ужасными для мясоперерабатывающей отрасли. И в целом для промышленности страны и ее продовольственной безопасности. Так и будем потом потреблять собственное мясо в чужой упаковке за бешеные деньги.

Из стран Центральной Азии в этом вопросе лучше всех сейчас продвигается именно Узбекистан. Там все правильно - грамотно выверенная госпрограмма АПК. Думаете, почему они активно закупают у нас скот живьем? Не только из-за низкой цены в противовес переработанного мяса, а из-за того, что скот как сырье можно переработать целиком: от рожек до копытцев. И КРС, и МРС. Начнут вот узбеки костную муку нам же поставлять для кормов, и мы уже станем зависимыми от него.

Вот еще. Многие потребители слышат о белорусском мясе. На самом деле сама Белоруссия не так много производит собственного мяса. Она больше скупает малоликвидное у стран Европы, в частности Польши, а потом продает нам больше для колбасного производства. Отсюда и качество казахстанской колбасы не выдерживает критики.

Но в целом агропромышленный комплекс у нас неплохо субсидируется и финансируется хорошо. Вопрос в другом, насколько правильно и качественно все эти средства направляются и тратятся. Об этом можно долго рассуждать. Но есть главный принцип рынка - выгода. На сегодня обстоятельства у нас в стране так сложились, что экспорт живого скота выгоднее, чем его в переработанном виде продавать на внешнем рынке. Во-первых, фермеры от продажи скота за пределами страны сразу получают деньги и им не приходится ждать, пока мясокомбинаты переработают в продукт и реализуют его. Во-вторых, рынки сбыта мясопродуктов для наших производителей ничтожно малы. Переработанное мясо у нас практически не реализуется в экспорте. Здесь бы хотелось видеть реальную помощь от государства, которое бы помогало находить новые рынки сбыта. Тем более что многие экономические связи между странами из-за кризиса пандемии коронавируса практически обнулились.

Тема Китая. А для нас это на самом деле серьезная угроза. Известно же, что они на границе с Казахстаном строят свою инфраструктуру мясной переработки, скоро это направление для нас станет бездонной бочкой, на которую будет работать весь Мясной союз Казахстана с его крупнейшими в стране откормплощадками. Со временем китайская сторона как главный потребитель начнет диктовать свои условия и ставить свои цены, загнав в ловушку рентабельности наше животноводство. И наши фермеры просто будут батрачить на них. Подобную зависимость можно в качестве примера привести из других отраслей нашей экономики.

Неплохо начинался при участии Минсельхоза проект по развитию крупных производств по переработке мяса. Пилотными и, пожалуй, самыми перспективными можно назвать 5 крупных из них. В Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. Для Костанайской области он будет самым крупным. Общая стоимость нашего завода - свыше 5 млрд тенге. Запускают его в ближайшие месяцы, работы идут полным ходом. После открытия на предприятии будут работать постоянно около 200 человек. Всех проблем и всего спроса на мясную продукцию внутри страны они полностью не решат, но большую часть из них, уверены, снимут. Не забывайте, здесь - самый важный момент, новые предприятия - это новые стандарты качества и требования к фермерам. Еще здоровая конкуренция и здоровое лобби в продвижении нашей продукции за рубежом.

На начальном этапе планируется производить до 20 тысяч тонн готовой продукции в год. Рассчитан забой до 100 000 голов КРС в год и МРС - до 150 тысяч голов. Все оборудование и строительные материалы из стран Евросоюза и России завезены, и сейчас идет полным ходом монтаж и наладка техники.

Была большая поддержка со стороны акимата области, правительства, министерства сельского хозяйства и институтов развития. Если акимат помог с инфраструктурой и подведением коммуникаций, а также по решению многих организационных вопросов, то правительство и Минсельхоз включили в госпрограммы, фонд «Даму» способствовал в получении льготного кредита и помогает в получении субсидий.

Если смотреть исключительно с точки зрения бизнеса, то безотходное производство - самый идеальный вариант. Товар с добавленной стоимостью ведь куда прибыльнее, нежели сырье. Плазма и эндокринное сырье пользуются большим спросом на рынке, мясокостная мука в кормах - просто дефицит. А мы еще запустим консервный цех, затем будет производиться полная обработка красных, белых и шерстных субпродуктов. Со временем рядом с заводом запустим кожевенный цех и будем сдавать на экспорт уже готовую кожу для швейного производства с большей стоимостью. Так что от предприятия мы должны получить не просто максимальную выгоду, но и будет определенный мультипликативный эффект с открытием смежных производств рядом.