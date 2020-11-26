Центральную часть Костаная построили с помощью всемирно известной игры Minecraft

15-летний студент Ануар ИБРАШЕВ со своим проектом победил в конкурсе по 3D-моделированию, организованном Костанайским строительным колледжем, в котором он учится.

Ануар живет в селе Валерьяновка, недалеко от Лисаковска.

Ануар Ибрашев: «Вся сложность проекта - в создании мелких деталей»

- Критерии оценивания на конкурсе были следующими: нужно было сделать так, чтобы твой проект обязательно соответствовал выбранной теме, должен был быть комплексным, у представленного объекта должны были быть полнота и объем, - рассказал он «НГ».

О проведении творческого конкурса пресс-центр колледжа сообщил 10 ноября на своей страничке «ВКонтакте»: «В целях приобщения студентов к творческой и исследовательской деятельности в области проектирования, развития пространственного мышления, творческих навыков, интереса к ЗD-моделированию и компьютерным технологиям был проведен конкурс построек в компьютерной игре Minecraft».

Центр Костаная в начале создания проекта...

Ануар в качестве темы выбрал центральную площадь Костаная. В своем видеообзоре, кроме площади перед областным акиматом, показал часть ентрального парка, краеведческий музей и здание областной филармонии. Площадь перед входом в Центральный сквер - еще без памятника Ибраю Алтынсарину, его во время создания проекта еще не установили. Зато на арке есть герб Костаная, получилось довольно похоже. Памятника Ахмету Байтурсынову, здания Регионального университета им. Байтурсынова и областной библиотеки им. Толстого на видео тоже нет. Ануар говорит, что на их создание уже не хватило времени. Но есть довольно мелкие объекты: малые архитектурные формы, автобусы, лошади, собаки.

…и в итоге

- Я думаю, этот проект был создан для того, чтобы студентам было легче получить информацию об архитектуре и о самих зданиях. Узнать о том, из чего они построены. Для студентов строительного колледжа это очень важно, - говорит Ануар.

Он учится по специальности «ВТиПО» (вычислительная техника и программное обеспечение - «НГ»), 3D-моделированием никогда не занимался, а Minecraft воспринимал скорее как игру, хобби. Играет в нее уже 7 лет, но, когда узнал о конкурсе, решил попробовать свои силы.

Арку перед входом в Центральный сквер Ануар проработал детально

- Рабочий процесс начинался со сбора информации в Интернете, позже съездил в Костанай и уже сам сфотографировал те места, которые были мне нужны, так как в Интернете в основном были только здание областного акимата и Центральный парк, - вспоминает Ануар. - Конкурс очень легкий, но проблема была во времени. Его было очень мало, также не было возможности сразу приехать на площадь в Костанай. А когда это получилось, я собрал материалы и приехал домой, срок сдачи сократили: сначала указывали 28 ноября, потом - 23 ноября. У меня оставалось всего 3 дня, чтобы доделать проект. Впечатления положительные, для меня это было полезно, так как я набрался больше опыта в строительстве зданий в Minecraft. Если бы срок сдачи работы был больше, я бы сделал получше, ведь в моей работе присутствуют некоторые проблемы с масштабами. Память у меня плохая, так что иногда делал записи или скриншоты Google-карты. Также смотрел видеоролики, где была показана площадь, сам записывал видео.

Как отмечает Ануар, игровой процесс Minecraft не зависит от каких-либо конкретных целей, а творчество ограничивается лишь фантазией игрока. То есть в игре при помощи пикселей можно создавать дома, здания и даже целые миры. Ануар просто любил играть в эту игру, а умение создавать различные объекты пришло уже в процессе.

Каркас 10-этажного здания по ул. Тауелсизик, 83

- Процесс был несложным, за дней 6 где-то уже построил, так как сроки поджимали, - рассказал он. - Как монтировал? А никак, просто на втором мониторе включил программу для записи экрана, включил там же музыку и начал запись. Обрезал переход, и все. Музыки, в принципе, другой и не было. Были, конечно, разные треки, но этот больше всего подходил для презентации работы. Я забросил играть в Minecraft, но конкурс вдохновил меня вернуться в эту игру. Проблемы с созданием проекта, конечно, тоже были: в основном с фантазией, сложно было выполнить ту или иную задумку. Думал, как лучше это сделать. Как говорится, дьявол кроется в мелочах. В подобном конкурсе участвовал впервые. Я скорее любитель, чем профессионал. В будущем планирую участвовать в подобных конкурсах. Хочется что-то просто для себя и друзей или близких создать. Думаю, когда появится оборудование, тогда что-то и сделаю.

По словам Ануара Ибрашева, он вряд ли будет строить весь город, ведь хочется попробовать и что-то другое.

Фото из личного архива