Среди экспонатов ВДНХ в Москве были и достижения трудящихся Кустанайской области

Ярчайшему памятнику советской эпохи - ВДНХ (выставка достижений народного хозяйства) - в прошлом году исполнилось 80 лет. Ее открытие в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы состоялось 1 августа 1939 года.

Итог 10-летию

Выставку, которая отразила бы положительные стороны проведения сельскохозяйственной коллективизации, организовали к 20-летию установления советской власти. Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКПб за подписями Сталина и Молотова «Об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве» планировалось открытие 1 августа 1937 года.

Этого быка отправили в Москву, на ВДНХ, в 1969 году / Фото из личного архива

Перечень зданий будущей выставки разделили на две группы: к первой отнесли 5 зданий - Дворец науки, техники и политики партии; здания демонстрации сельхозмашин, демонстрации тракторов и автомобилей, химизации и электрификации сельского хозяйства. Ко второй группе - остальные выставочные здания. К 1937 году был построен главный павильон (вход), павильоны Белорусской ССР и Украинской ССР, закавказских республик, павильон механизации.

1 августа 1939 года на открытии выставки выступил Председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав МОЛОТОВ:

- Выставка подводит итог 10-летию, в накале которого крестьянские массы окончательно повернули от мелкого единоличного хозяйства к крупному колхозному хозяйству.

Сотрудники НИВС в Кустанае (ул. Дулатова, 94). Пионтковский - в центре с сигаретой. 1969 г. / Фото из личного архива



Выставка расположилась на площади 136 га, включая 250 строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Визитными карточками ВДНХ стали монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок». На выставке было три аллеи. На первой - площадь Колхозов, на которой расположились павильоны союзных республик и украсивший территорию фонтан. Затем - площадь Механизации с памятником Сталину, отраслевыми павильонами и павильоном механизации в центре (сегодня реконструирован под названием «Космос»). Третья аллея - Трудовая, здесь экспозиционная часть выставки сменялась зоной отдыха. В первый год выставка работала 86 дней - до 25 октября, ее посетили 5 млн человек.

1 июля 1941 года ВДНХ закрыли, часть экспонатов продали, ряд ценных передали военным и партийным ведомствам. Часть сотрудников эвакуировали в Омск вместе с наркоматом земледелия, архив - в Челябинск, животных - в совхоз «Быково» Подольского района. Пустующие павильоны превратились в цеха военно-ремонтного завода, склады, казармы, школу разведки. В послевоенном 1945 году на ВДНХ водили экскурсии школьников, а в 1950-1954 гг. она была масштабно перестроена.

Лаборатория НИВС. Пионтковский проводит опыты с собакой. 1967 г. / Фото из личного архива

1 августа 1954 года вновь состоялось открытие выставки. В каждом павильоне - специально отведенный зал под теплицу, в которой демонстрировались растения и природа каждой республики советского государства.

16 июня 1959 года выставка открылась с четырьмя разделами: общим, промышленности и транспорта, сельского хозяйства, строительства. С 1963-го по 1967 год - перестройка в свете указания о «борьбе с излишествами в строительстве», была уничтожена внутренняя отделка, убраны гербы на павильонах союзных республик. Затем последовало постановление Совмина СССР, упразднившее павильоны союзных республик: «Показ достижений союзных республик в развитии промышленности, строительстве и сельском хозяйстве осуществлять в отраслевых павильонах ВДНХ, а показ общих достижений республик сосредоточить в центральном павильоне выставки».

С 1939-го по 1954 год выставка именовалась ВДНХ. С 1954-го по 1959-й - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), с 1959-го по 1991-й - ВДНХ СССР, с 1992-го по 2014-й - Всероссийский выставочный центр.

Кустанайцы на ВДНХ

Трудящиеся Кустанайской области были постоянными участниками выставки.

28 августа 1954 года по представлению областного управления сельского хозяйства были утверждены первые участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, добившиеся высоких показателей на уборке урожая. А. Т. Шаповалов, Я. Т. Мищенко, В. Г. Овчинников, Я. В. Ромашкин, Н. С. Одинец награждены золотыми медалями ВСХВ за успехи в социалистическом сельском хозяйстве. Главным комитетом ВСХВ 1957 года награждены: И. П. Храмков, заместитель начальника облсельхозуправления В. Г. Савостин, начальник управления совхозов Н. Ф. Алимпиев, В. Р. Петраков - большой золотой медалью; Г. А. Малехоньков и Л. Д. Петухов - малой золотой медалью.

Золотую медаль ВДНХ Пионтковскому вручили в 1969 году / Фото Ксении РЕБИК

В 1969 году золотую медаль привез с ВДНХ СССР находившийся в составе кустанайской делегации Валентин Иванович Пионтковский, человек высокого уровня профессиональной подготовки и интересной судьбы. Окончив с отличием Семипалатинский зооветеринарный институт, по распределению был направлен научным сотрудником в Кустанайскую НИВС на ул. 50 лет Октября, 94 (сейчас - ул. Дулатова). На протяжении 31 года был директором Кустанайской НИВС и одновременно заведовал лабораторией по изучению туберкулеза и бруцеллеза животных. Являясь ученым-практиком, входил в рабочие группы по разработке целевых государственных программ по оздоровлению животных от хронических инфекций. К авторитетному мнению Пионтковского прислушивались не только первые руководители городов и районов нашей области, но и директора сельхозформирований всего северного региона Казахстана.

Валентин Пионтковский и его супруга Любовь Дмитриевна. Фото сделано на 55-летие семейной жизни. 2015 г. / Фото из личного архива

Научную деятельность Валентин Иванович продолжал в течение 20 лет в Костанайском региональном университете им. А. Байтурсынова, стал почетным профессором. Автор более 260 научных работ, обладатель трех патентов на изобретения, которые успешно применяются хозяйствами области. Валентин Пионтковский прожил с супругой Любовью Дмитриевной, тоже преподавателем КГУ, трудные и счастливые 60 лет.