Период ледостава для рыболовов очень привлекателен, но и очень опасен

С каждым годом в наших пенатах открытие зимнего сезона сдвигается на более поздние сроки. Зимняя рыбалка теперь начинается в середине ноября. А ведь еще недавно ловили хищника из лунок уже в первую неделю последнего месяца осени. Неужели и до нас добралось глобальное потепление?

Когда, где и как рыбачить

Привыкшие к более раннему периоду первого льда, наши рыболовы спешно ринулись на водоемы. Знаю, что самые нетерпеливые пробовали рыбачить даже на 5-сантиметровом льду. Увы, не обошлось без трагедии. Из ловушки тонкого льда Васильевского накопителя вблизи поселка Аккабак так и не смогли выбраться двое рыбаков.

Николай Колышкин с трофеем

В теории безопасным для человека считается лед толщиной 7 см. На практике все иначе. Лед всегда неоднороден по своей структуре: где-то промыт, где-то подтаял. Слабый панцирь будет также на течении, в местах выделения газов со дна (вмерзшие пузыри), вблизи камыша и осоки, так как этой растительности свойственно нагреваться на пока еще осеннем солнце. Особенно ненадежен лед в водоемах с солоноватой водой, которая наполняет озера Васильевского накопителя. Даже при толщине в 20 см здесь надо быть очень осторожным: обезопасить себя сейчас спасательным жилетом, не рыбачить в одиночку, не располагаться на больших глубинах и… забыть про алкоголь, с которым, чего лукавить, наши рыболовы привыкли открывать новый сезон. Да, соглашусь, рюмка придает уверенности, праздничности долгожданной акции, надежды на клев, но при этом нивелирует осторожность и притупляет чувство опасности.

Один из самых волнующих вопросов наших рыболовов: сколько длится период первого льда? Да, первый лед, как и последний, весенний, - это время активного аппетита хищной рыбы, когда она настолько прожорлива, что теряет осторожность и готова проглотить любое блюдо. Но все-таки не в любом месте. Даже в этот самый уловистый период сезона надо вычислить, где может охотиться королева наших водоемов - щука. Это могут быть как заросшие мелководья, так и более глубокие бровки, свалы в яму, граница камыша и воды, коряжник. У нас с Сабанеем сейчас работают те же места, что и осенью. А еще полезно найти и прикормить ту точку, где будет отменно клевать плотва. Ее скопление, как показывает опыт, - самая желанная приманка для зубастой торпеды. Так что пару жерлиц можно расположить и вблизи этого места, тем более что боковым зрением сразу удастся отреагировать на подъем флажка.

А еще первый лед замечателен тем, что в это время хорошо работают все виды снастей: мормышки, жерлицы, блесенки. Одно из модных занятий последних лет - ловля по перволедью хищника блеснами, балансирами, раттлинами и любыми другими искусственными приманками. Это рыбалка для ленивых и для тех, у кого нет времени для возни с живцами и расстановкой стационарных снастей. На блесны и балансиры в этот период можно хорошо половить любого хищника: щуку, окуня, судака, ротана.

Тобольский трофей

Каждый рыбак знает, что перволедье - самое удачное время для надежды на трофей. Именно в это время, когда щучий и окуневый предзимний жор провоцирует этот рыбий народ к потере бдительности, самым крупным и осторожным его представителям не всегда удается разгадать обман рыболова. Так случилось недавним днем и на одном из заливов Тобола - в районе краснопартизанской плотины.

В длину щука оказалась величиной с ледобур

В тот судьбоносный для себя день костанаец Николай Колышкин приехал с утра на знакомый тобольский залив с живцом и жерлицами в надежде поймать щучку. На этом заливе Николай рыбачит на щуку уже десять лет подряд, причем каждый год непременно приезжает сюда именно на самый первый лед, когда толщина его всего-то 15-20 см. Почему именно сюда? Ну, во-первых, потому что зубастой эти места Николая не обделяли, а во-вторых, какое-то рыбацкое чутье подсказывало, что именно здесь его дожидается только ему предназначенный трофей.

И чудо свершилось! С утра пораньше щукарь аккуратно надел на тройнички выловленного здесь же накануне тобольского живцового чебачка. Расположил несколько жерлиц ближе к тобольскому течению и к островку с косичкой сухого тростника. Измерив глубину, понял, что она составляет примерно 2,5 м. Первый его флажок выстрелил, когда уже вовсю светило солнце. Но подсечка оказалась неудачной. Николай не смог даже поднять то, что подсело подо льдом на его тройник. Удалось «выудить» только леску. Второй флажок солдатиком обозначился около 12.00. Он резко поднялся прямо на глазах рыболова. Но тут уж Николай не подкачал. Подбежав к жерлице, сразу понял, что на тройник подсела щучка. Вот только какая? Это стало понятно после подсечки. Рука ощущала такую тяжесть и сопротивление, что казалось, будто ему предстоит поднять на поверхность по меньшей мере бревно. При этом адреналин зашкаливал так, что он даже не заметил, как из перерезанной натянутой леской ладони стала сочиться кровь. С неимоверным трудом ему все-таки удалось подтянуть это бревно ко льду и завести щучью голову в лунку. В лунку диаметром 15 см! А когда огромная щучья пасть обозначилась поверх льда, Николай вдруг понял, что туловище этой торпеды даже в такую лунку не протиснется. А под руками - ни багорика, ни пешни и никого из рыбаков поблизости. Ситуацию спас нож, которым все-таки удалось отбить лед, расширить лунку и извлечь трофей наружу.

Когда Николай разглядел, что ему удалось поймать, сердце готово было выскочить из груди. Такой щуки он не только никогда не ловил, но даже не видел в своей рыболовной жизни. Сбежавшиеся поглазеть на трофей рыболовы стали гадать, сколько же она весит. Судя по тому, что ее длина совпадала с длиной всего бура и даже приподнять ее было нелегко, становилось ясно, что эта «бабушка» потянет не менее чем на 15-18 кг.

Но это было не так. Дома, взвесив тобольский подарочек, Николай обнаружил, что в нем 21,4 кг! А размер одной только щучьей головы оказался сродни размеру шестилитровой баклажке. Мало того, удивило рыболова и то, что в этой мамочке оказалось запрятано 1,5 кг икры.

Я спросила у Николая, какой эта щучка оказалась на вкус. В семье рыболова из нее и хе делали, и запекали. Благо мяса в ней было на роту солдат. Вот только была эта «старушка» не такой сочной и нежной, как ее праправнуки. Ведь лет-то ей наверняка было больше 20.

Но это уже совсем не важно. Важно то, что в нашей главной реке все-таки еще обитают вот такие фантастические рыбины, причем не где-нибудь вдалеке от людных мест, а прямо-таки в черте города. И хочется, ой как хочется надеяться на то, что это был не последний грандиозный подарок батюшки-Тобола, что он еще не раз расщедрится и докажет то, что был, есть и будет нашим главным природным национальным достоянием.

Фото из личного архива

Клев-инфо